Fass ohne Boden

85 bekanntgewordene Korruptions- und Bestechungsskandale der regierenden Partei Partido Popular zählte die Podemos-Abgeordnete Irene Montero am vergangenen Dienstag im Parlament auf. ­Ministerpräsident Mariano Rajoy ficht das nicht an. Alles Einzelfälle, erklärte er (Madrid, 13.6.2017) Foto: Juan Medina/REUTERS

Kommen der spanische Premier Mariano Rajoy und seine Parteikollegen zu Fall? Wird seine Volkspartei, die Partido Popular (PP), aufgelöst? Fast schien es so. Immerhin stand am vergangenen Dienstag ein Misstrauensvotum auf der Tagesordnung des Parlaments, das über das weitere Schicksal der konservativen Minderheitsregierung entscheiden sollte. Es war die Hoffnung vieler im Land, dass die Regierung auf diesem Weg abgesetzt und für die zahlreichen Korruptionsfälle bestraft werden würde. Doch daraus wurde nichts. Die Sozialdemokraten (PSOE) weigerten sich, dem Antrag, den das aus der Linkspartei Podemos und der Izquierda Unida (Vereinigte Linke) bestehende Wahlbündnis Unidos Podemos eingebracht hatte, zuzustimmen. Selbst auf das Angebot, den eigenen Antrag zurückzunehmen, wenn die PSOE selbst einen solchen stelle, ging die in Andalusien selbst von Korruptionsskandalen geplagte Partei nicht ein. So stimmten am Ende 170 der Abgeordneten gegen den Antrag, 97 enthielten sich. Zu den 82 Volksvertretern, die ihn unterstützten, gehörten auch Deputierte der Republikanischen Linken aus Katalonien sowie der baskischen Linkspartei EH Bildu.

Stoff für eine Generaldebatte bot die Sitzung trotzdem. Schließlich war in den letzten Wochen viel passiert: Am 19. April war Ignacio González, von 2012 bis 2015 Regionalpräsident von Madrid und zugleich von 2011 bis 2016 Generalsekretär der Madrider PP, verhaftet worden – und zwar ohne die Möglichkeit, durch Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß zu kommen. Er wird der Rechtsbeugung, der Veruntreuung, der Bestechung, der Geldwäsche, des Betrugs und der Fälschung offizieller Dokumente im sogenannten Fall Lezo beschuldigt. Dieser ist der letzte bekanntgewordene Korruptionsskandal innerhalb der Partei. Die vormalige Regionalpräsidentin von Madrid (2003–2012) und bisherige Sprecherin der Partei im Rathaus der Hauptstadt, Esperanza Aguirre, trat daraufhin zurück. Sie wird sich wegen der illegalen Finanzierung mehrerer Wahlkämpfe vor Gericht verantworten müssen. Ihr Parteikollege Pedro Antonio Sánchez, Regionalpräsident von Murcia, trat im April ebenfalls zurück, als von Ermittlungen gegen ihn in einem anderen Fall berichtet wurde.

Regierungschef Mariano Rajoy wird nun selbst vor Gericht aussagen müssen. Er wurde als Zeuge im Prozess zum »Caso Gürtel« (Fall Gürtel) geladen, einem 2009 vom Obersten Strafgerichtshof seinerzeit noch unter dem bald geschassten Richter Baltasar Garzón angestoßenen Verfahren, in dem es um die illegale Finanzierung seiner Partei geht. Exschatzmeister Antonio Bárcenas hat Rajoy beschuldigt, illegal Briefe mit 500-Euro-Scheinen von Unternehmern erhalten zu haben. Zudem wird es im spanischen Parlament auch einen Untersuchungsausschuss zur Korruption in der PP geben.

Ein kriminelles Netzwerk?

Laut dem Obersten Aufsichtsgremium über das Justizwesen, dem Consejo General del Poder Judicial, gab es in Spanien allein zwischen Juli 2015 und September 2016 mehr als 160 Korruptionsfälle mit mehr als 1.300 Beschuldigten. Heute dürfte die Zahl höher liegen. Die meisten Angeklagten gehören der PP an.

Die für das Ansehen der Partei unerquicklichste Ermittlung ist dem »Caso Gürtel« gewidmet. Die deutsche Bezeichnung wurde bewusst gewählt, ist »Gürtel« doch die Übersetzung von »Correa«. Das ist der Nachname des Unternehmers Francisco Correa Sánchez, der mit vielen hochrangigen Politikern der PP »verbandelt« war. Seine Unternehmen erhielten zahlreiche Aufträge von lokalen Regierungen, wobei regelmäßig Schmiergelder bezahlt worden sein sollen. 2009 wanderte Correa Sánchez wegen Bestechung, Geldwäsche, Vetternwirtschaft, Steuerbetrugs, Mittäterschaft und Fälschung von offiziellen Dokumenten ins Gefängnis. Doch kam er nach Zahlung einer Kaution von 200.000 Euro wieder auf freien Fuß. Seit Februar gibt es nun ein weiteres Urteil gegen ihn sowie gegen den Unternehmer und PP-Politiker Pablo Crespo Sabarís und Álvaro Pérez Alonso, einen Unternehmer, der viele Veranstaltungen der PP in Valencia organisiert hat. Alle drei sollen 13 Jahre absitzen. Sie sitzen bereits im Gefängnis. Das Urteil muss nur noch vom Obersten Gericht bestätigt werden.

Aus den Ermittlungen in der »Gürtel-Affäre« ergab sich ein neues Verfahren: der »Fall Bárcenas«, benannt nach dem schon erwähnten Exschatzmeister der PP, Luis Bárcenas. Er soll auch selbst Geld von Firmen kassiert haben. Jahrelang kam jeden Monat ein Brief – mit jeweils zwischen 5.000 und 15.000 Euro, die an hochrangige Funktionäre als eine Art zweiter Lohn weitergegeben wurden. In seiner Aussage vor dem Ermittlungsrichter im Jahr 2013 belastete Bárcenas Rajoy schwer. Als daraufhin die Polizei die Computer in der ehemaligen Madrider Zentrale der PP untersuchen wollte, die er für seine Arbeit benutzt hatte, waren alle Daten gelöscht – unter Verwendung der sogenannten Gutmann-Methode, eines Verfahrens, bei dem gespeicherte Informationen bis zu 35mal überschrieben werden. Bárcenas erklärte gegenüber dem Richter, dass auf diesen Computern wichtige Informationen der »Buchhaltung B« der Partei gespeichert gewesen sein sollen.

Im April zeigte die Vereinigte Linke (IU) die PP als Organisation an. In der von Rechtsanwälten aufgesetzten Eingabe heißt es, bei der PP handle es sich um »eine organisierte, mutmaßlich kriminelle Struktur«, die sich darauf spezialisiert habe, Geld auf illegale Art und Weise zu beschaffen. Der Anzeige schlossen sich mehrere soziale Organisationen an.

In der spanischen Hauptstadt Madrid, zugleich eine der 17 politischen Regionen des Landes, erlebt die PP gerade eines ihrer größten Debakel. Ein ehemaliger Präsident ist in Haft, seine Vorgängerin ist zurückgetreten, und ein weiterer Expräsident steht unter Verdacht, eine Firma auf illegale Art und Weise begünstigt zu haben. Die jetzige Skandalwelle begann mit der Privatisierung der Wasserversorgung Madrids. Die Wasserwerke »Canal de Isabel II« waren seit ihrer Gründung im Jahr 1851 in öffentlichem Besitz und wirtschafteten solide. 2008 war Ignacio González Vorsitzender dieser öffentlichen Firma, und Esperanza Aguirre war Präsidentin der Region Madrid. González und zwölf weitere Personen wurden nun im Zuge der Ermittlungen zum »Fall Lezo« unter dem Vorwurf festgenommen, beim Kauf von Unternehmen in Lateinamerika sowie beim Verkauf von Grundstücken Gelder der Wasserwerke in die eigene Tasche gesteckt zu haben. So kauften die Wasserwerke 2013 u. a. für die Summe von 21,4 Millionen Euro 75 Prozent eines brasilianischen Unternehmens, das ein Jahr zuvor lediglich ein Viertel der Summe wert war. Der spätere Justizminister Alberto Ruiz-Gallardón, der von 1995 bis 2003 Präsident der Region von Madrid war, soll nach einer geheimen Prozessakte, die der Onlinezeitung eldiario. es zugespielt wurde, 2001 einen weiteren Kauf der Wasserwerke genehmigt haben. Mit öffentlichen Geldern wurden Beteiligungen eines kolumbianischen Unternehmens gekauft, dessen Wert bei nur etwa zehn Prozent der Kaufsumme liegen soll. Ruiz-Gallardón wurde aber bislang juristisch nicht belangt.

Die jetzige Präsidentin der Region von Madrid, Cristina Cifuentes, steht laut Ermittlungen der Guardia Civil gleichfalls unter Bestechungs- und Veruntreuungsverdacht. So soll sie, während sie im Vorstand der PP für die Finanzierung des Wahlkampfs zuständig war, einen Vertrag mit einer Cateringfirma abgezeichnet haben, die die Wahlkampagne mitfinanziert hat.

Krokodilstränen der Gräfin

Die ehemalige Regionalpräsidentin Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, ein Mitglied des spanischen Hochadels, ist eine der mächtigsten Personen innerhalb der PP. Unter Präsident José Maria Aznar war sie Kulturministerin (1996–99), dann als erste Frau Präsidentin des spanischen Senats (1999–2002). Am 20. April äußerte die Gräfin von Bornos unter Tränen vor laufenden Kameras: »Wenn er schuldig ist, dann wäre das für mich eine große Enttäuschung.« »Er«, das ist Ignacio González, einer ihrer engsten Vertrauten.

Vertreter der PP verhielten sich gegenüber dem Staat in der Vergangenheit immer wieder, als sei dieser ein Selbstbedieungsladen. In der Bevölkerung sorgt das seit langem für Empörung – Demonstration gegen die PP im südspanischen Málaga (26.7.2013) Foto: Jon Nazca/REUTERS

Aguirre wird allen Spaniern in Erinnerung bleiben als die Politikerin, die 2006, bei einem Gehalt von 108.000 Euro pro Jahr, ihrer offiziellen Biographin erklärte, dass sie nur mit Schwierigkeiten am Monatsende ihre Rechnungen begleichen könne. Auch wenn sie dies später vor der Presse widerrief, hat sie gegen die Biographie »Esperanza Aguirre. La Presidenta« trotzdem nichts unternommen – das Buch, das diese Aussage enthält, ist bis heute im Buchhandel erhältlich.

Auch die zehn Millionen Euro sollten nicht vergessen werden, die der spanische Staat investierte, um eine Haltestelle des Schnellzugs AVE in der Nähe des damaligen 120-Seelen-Dorf Yebes bei Guadalajara zu errichten. Der Journalist Alfredo Grimaldos hat die ganze Geschichte bereits 2009 für ein Buch recherchiert: Als die Zentralregierung die Entscheidung traf, war die Gräfin Kulturministerin. In dem kleinen Dorf gab es kaum Menschen, die den teuren Zug hätten nutzen können, jedoch Ländereien, die Angehörigen und Bekannten von Aguirre gehörten. Eine Tante ihres Mannes besaß Boden, der direkt neben der Station lag. Auch ihr Ehemann und dessen Brüder besaßen in Dörfern der Umgebung mehrere Hektar Land. Später baute man dort »Valdeluz«, eine Luxussiedlung mit Golfplatz, geplant für 30.000 Menschen. Die Grundstückspreise in der Region stiegen enorm. Dass mit der Immobilienblase später das Geschäft platzte und viele der bereits gebauten Häuser keine Käufer fanden, konnten damals viele Investoren nicht vorhersehen. Zu Aguirres Verteidigung ließ sich einzig vorbringen, dass Yebes nicht der einzige Fall ist, bei dem Haltestellen für den Schnellzug in der Einöde errichtet wurden. Auch hier dürfte es um Immobiliengeschäfte gegangen sein.

Aguirre ist aber längst nicht die einzige ehemalige PP-Ministerin, die unter Verdacht steht. Rajoys Industrie-, Energie- und Tourismusminister José Manuel Soria musste am 15. April 2016 seinen Rücktritt erklären. Sein Name war in den sogenannten Panama Papers aufgetaucht. Zunächst stritt er ab, irgendeine Beziehung zu dem mittelamerikanischen Land gehabt zu haben. Später gab er zu, dass seinem Vater eine Briefkastenfirma in Panama gehörte. Die »Panama Papers« sind das Ergebnis einer Recherche des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) und der Süddeutschen Zeitung, die die vertraulichen Dokumente eines Offshoredienstleisters namens Mossack Fonseca Anfang April 2016 veröffentlichten. Mit seinem Rücktritt verhinderte Soria eine Untersuchung im Parlament. Eine genauere Erklärung, warum sein Name in den international für Aufsehen erregenden Unterlagen genannt wird, blieb er schuldig. Seine Partei tat so, als wäre nichts gewesen. Und so wurde er nur einige Monate später von der Regierung für den Vorsitz der Weltbank vorgeschlagen – Gehalt: 226.000 Euro pro Jahr (steuerfrei).

Rodrigo Rato war unter Aznar Wirtschafts- und Finanzminister, bis er 2004 Horst Köhler auf dem Posten des geschäftsführenden Direktors des Internationalen Währungsfonds folgte. Seit 2009 saß er im Vorstand der Madrider Sparkasse, der Caja Madrid, die 2010 zusammen mit sechs anderen Geldinstituten zur Bankia-Bank fusionierte. In dieser Funktion war er verantwortlich für ein umfassendes System »schwarzer Kreditkarten«. Im Februar dieses Jahres wurde er wegen Unterschlagung bei der 2012 verstaatlichten Bankia zu viereinhalb Jahre Haft verurteilt. Auch Miguel Blesa, sein Vorgänger als Chef der Caja Madrid, sowie 60 weitere Berater und Vorstandsmitglieder wurden wegen Unterschlagung zu bis zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Prozess gegen Rato war von einer Bürgerplattform in Gang gebracht worden, die sich mittels Crowdfunding finanzierte. Die Aktivisten hatten eine Onlineplattform eingerichtet, um bristante Informationen zu veröffentlichen. Die Gruppe nannte sich »15MpaRato«, ein Wortspiel aus dem Namen des ehemaligen Ministers und dem spanischen Ausdruck für »für eine Weile«. Damit wollten sie signalisieren, dass sie Rato auf den Fersen bleiben würden. Eine der Aktivistinnen war die bekannte italienische Künstlerin Simona Levi, die Großnichte Primo Levis, die in Spanien lebt. Ein Informant hatte an die Plattform 8.000 E-Mails von Miguel Blesa weitergegeben. So war der Fall aufgedeckt worden.

»Geldjunkies«

Nur wenige der korrupten PP-Funktionäre, die in Bestechungs- und Unterschlagungsskandale verwickelt waren, geben offen zu, etwas Falsches gemacht zu haben. Eine Ausnahme ist Marcos Benavent. Er war Geschäftsführer der öffentlichen Firma Imelsa in der Region von Valencia. In Mai 2015 tauchte er vor Gericht in einem neuen Look auf: kein Anzug, sondern Hippieklamotten, lange Haare, langer Bart, Piercing, Tattoos. Er musste zu einem Fall illegaler Finanzierung der PP aussagen. Vor der Presse äußerte er 2015: »Ich war ein Geldjunkie. Ich war leichtsinnig und werde versuchen, soviel wiedergutzumachen, wie ich nur kann.« Benavent wurde während eine Reise »erleuchtet«, wie er sagt. Er flog nach Ecuador, lernte Schamanen kennen, reiste weiter nach Japan und in die Niederlande, unterwegs lernte er Yoga, Tantra und »transzendentale Meditation«. Als er zurückkam, kooperierte er mit der Staatsanwaltschaft. So legte er u. a. Gespräche mit anderen PP-Politikern offen, die er jahrelang aufgezeichnet hatte.

Auch in Valencia, einer traditionellen Hochburg der PP, ist die Liste der angeklagten Politiker lang. Der Journalist Sergi Castillo Prats hat zehn der Korruptionsfälle für sein nach Benavents Bonmot »Ich war ein Geldjunkie« betiteltes Buch (2016) recherchiert. Darin erzählt er die Geschichte von Carlos Fabra Carreras, PP-Politiker und zwischen 1995 und 2011 Präsident des Provinzialrats von Castellón. Er befindet sich seit 2013 hinter Gittern, weil er 700.000 Euro an Steuern hinterzogen hat. Auch der Fall von Rafael Blasco Castany ist beispielhaft. Er war Sprecher der PP im Parlament von Valencia. Seit 2015 sitzt er wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder im Gefängnis. Besonders perfide: Rund sechs Millionen Euro Entwicklungshilfegelder erreichten nie ihren Bestimmungsort. Castany soll sechs Jahre absitzen. Auch der Abgeordnete im Regionalparlament von Valencia, Pedro Hernández Mateo, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Wegen Rechtsbeugung und Urkundenfälschung bei der Auftragsvergabe an eine Reinigungsfirma in Torrevieja, wo er Bürgermeister war. Es ging um nicht weniger als 100 Millionen Euro.

Es gibt in Valencia mindestens 13 weitere große Korruptionsskandale, in denen noch kein Urteil gefällt wurde. Einer davon hängt mit Iñaki Urdangarín, dem Schwager des spanischen Königs, zusammen, der bereits im Februar 2016 zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war. Ihm waren Betrug, Veruntreuung und Steuerdelikte unter Nutzung von Geldern einer gemeinnützigen Organisation vorgeworfen worden. Urdangarín ist immer noch auf freiem Fuß. In diesen Fall waren auch der Präsident der Balearischen Inseln und ehemalige Umweltminister Jaume Matas sowie andere PP-Politiker aus Valencia involviert. Matas wurde zunächst zu sechs Jahren Haft verurteilt, dann aber wurde die Strafe vom Obersten Gericht auf neun Monate reduziert. In Zusammenhang mit dem »Caso Nóos«, so hieß die gemeinnützige Stiftung Urdangaríns, über die er überteuerte Sportveranstaltungen und Konferenzen für die Regionalregierungen der Balearen und von Valencia organisiert hatte, wurde Matas wegen Unterschlagung, Rechtsbeugung, Urkundenfälschung und Betrugs erneut zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Jaume Matas ist aber noch in weitere Fälle involviert. Die Staatsanwaltschaft ermittelte in insgesamt 26 Verfahren gegen ihn. Einer der Vorwürfe betrifft die Palma Arena, ein 2007 fertiggestelltes Velodrom, das letztlich doppelt soviel gekostet hat, wie ursprünglich geplant.

»Ein seriöser Mann«

Ende April wurde anhand der Anklage im »Fall Lezo« deutlich, wie die Politik Druck auf Richter und Staatsanwälte ausübt. In der Anklageschrift finden sich Mitschnitte von Telefonaten, die Ignacio González geführt hat. Der Vertraute von Esperanza Aguirre plauderte mit dem ehemaligen Arbeitsminister Eduardo Zaplana über für die PP unbequeme Richter. Ihre Taktik war einfach: Progressiven Richtern wurden sehr gut bezahlte Stellen im Ausland angeboten. Konservative und befreundete Richter sollten dagegen direkt bei der Staatsanwaltschaft sowie den Stellen zur Korruptionsbekämpfung positioniert werden. »Wir haben die Regierung, das Justizministerium (…), wir haben einen Richter, der eine vorläufige Stelle hat (…), du beförderst ihn.« Das Paradoxe in diesem Fall ist, dass der Richter, um den es in dem Gespräch ging, eben nicht ins Ausland ging. Er war letztlich derjenige, der González ins Gefängnis schickte.

»Wenn es der PP in einem juristischen Fall schlecht ergeht, wechselt sie nicht ihren Anwalt, sondern den Staatsanwalt«, schrieb der Journalist und Chefredakteur von eldiario.es, Ignacio Escolar, im Februar in einem Artikel. So lief es bei der Ernennung des Staatsanwaltes Manuel Moix. Der trat vor zwei Wochen zurück, nachdem bekanntgeworden war, dass er eine Briefkastenfirma in Panama unterhielt. Aber es kommt noch besser, denn der verhaftete ehemalige Regionalpräsident González hat sich am Telefon auch über ihn unterhalten: »Mal sehen, ob wir Moix als Staatsanwalt gegen Korruption plazieren können. Er ist ein seriöser Mann.«

Die gesamte Opposition hatte deshalb im Parlament bereits die Abberufung von Staatsanwalt Moix gefordert. Aber auch die Abberufung von Justizminister Rafael Catalá sowie des Obersten Staatsanwalts José Manuel Maza. Der Justizminister soll beide Richter ausgewählt haben, um die PP vor ernsthaften Ermittlungen zu schützen, so der Vorwurf der PSOE. Nachdem González im Dezember des vergangenen öffentlich Geldwäsche vorgeworfen worden war, hatte Justizminister Catalá ihm eine SMS geschickt: »Eine große Umarmung. Hoffentlich wird die Affäre bald beendet sein.« Danach sieht es zur Zeit nicht aus.