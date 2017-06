Es fiel nicht vom Himmel

Hallo, Gehaltserhöhung: Stephen Curry von den »Splash Brothers« in der Nacht zu Dienstag Foto: Kelley L Cox/USA TODAY Sports/REUTERS

Besonders überrascht war in der Nacht zum Dienstag wohl niemand. Mit einem 129:120-Erfolg gegen LeBron James’ Cleveland Cavaliers sicherten sich die Golden State Warriors in der weltbesten Basketballiga NBA den zweiten Titel innerhalb von drei Jahren. Im fünften Spiel der »Best-Of-Seven«-Serie kam das Team aus Oakland, Kalifornien, zum vierten Sieg. Es galt schon vor Saisonbeginn als großer Favorit, vor allem nach der Verpflichtung von Superstar Kevin Durant. Der machte am Ende den Unterschied aus und wurde zum besten Spieler der Finalserie gewählt.

Nach seinem Wechsel von den Oklahoma City Thunder zu den »Dubs« wurde Durant von Basketballfans aus aller Welt angefeindet. Es hieß, er nehme auf dem Weg zum ersehnten Titel eine Abkürzung, schloss er sich doch einer Mannschaft an, die mit Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green bereits drei Superstars in ihren Reihe hatte. Einem Team, das 2015 Meister geworden und 2016 denkbar knapp an Cleveland gescheitert war, nachdem es den für die Ewigkeit bestimmten Rekord der Chicago Bulls für die meisten Siege in der regulären Saison hatte brechen können.

Mit der anschließenden Verpflichtung Durants drohte nun ein schier unschlagbares Team zu entstehen, das die Liga jahrelang dominieren könnte. In der abgelaufenen Saison wurden diese Befürchtungen bestätigt. Mit 67 Siegen kratzten die Warriors wieder an den magischen 70; in den Playoffs verlor das Team von Trainer Steve Kerr, der einen Großteil dieser Runden aus gesundheitlichen Gründen verpasste, von 17 Partien nur eine einzige. Im US-Sportjournalismus wird längst diskutiert, ob diese Warriors das beste Team aller Zeiten sind. Die Meinungen gehen auseinander, auch darüber, ob man die Dubs aufgrund ihrer Überlegenheit nun verteufeln oder für ihre spielerische Extraklasse feiern soll. Ob ihr fast überirdisch guter Basketball den Spannungsverlust in der Liga wettmacht, ist kaum zu entscheiden.

Was das Spiel der Warriors so großartig macht, ist die Verbindung zwischen der Brillanz der Akteure und dem taktischen Konzept, das auf Uneigennützigkeit basiert. So großartige Einzelspieler Durant oder Curry auch sein mögen, schauen sie doch nicht zuerst auf die Verbesserung ihrer individuellen Statistiken, sondern lieber auf den freien Nebenmann.

Wieviel Glück, Sachverstand und langen Atem es braucht, um eine solche Mannschaft zusammenzustellen, wurde vor dem Saisonfinale verschiedentlich noch einmal herausgearbeitet. Am Anfang stand die Draft (jährliche Verteilung der College-Talente) im Jahr 2009. Gleich zweimal wählten die Minnesota Timberwolves nicht Stephen Curry, sondern andere Spielmacher, so dass Curry letztlich in Oakland landete. Draymond Green wurde sogar von der ganzen Liga verschmäht und 2012 erst in der zweiten Runde der Draft von den Warriors verpflichtet.

Von Bedeutung war auch die Rücktrittsdrohung, mit der Spielerlegende und Warriors-Berater Jerry West 2014 verhinderte, dass Klay Thompson gegen Kevin Love (damals Minnesota Timberwolves, heute Cleveland) getauscht wurde. Thompson bildet heute mit Curry ein kongeniales Duo – »Splash Brothers« genannt – und gehört zu den besten Schützen und Verteidigern der NBA. Und schließlich hielt der Klub an Curry fest, als dessen Karriere aufgrund zahlreicher Knöchelverletzungen auf der Kippe stand. Das Management stattete ihn mit einem Vertrag aus, der in Sachen Gehalt aktuell nicht der sportlichen Leistung des Point Guards entspricht, dafür aber genug Spielraum unterhalb der strengen Gehaltsobergrenze ließ, um zusätzlich noch Durant in den Kader holen zu können, ohne wichtige Spieler abgeben zu müssen.

Diese Mannschaft fiel also nicht vom Himmel und ist schon gar nicht das Resultat einer großen Verschwörung, wie manche Warriors-Gegner wähnen. Was die vielleicht beste Mannschaft aller Zeiten entstehen ließ, waren sportliche Expertise und eine gehörige Portion Glück.