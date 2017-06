Anwalt Werner Dietrich (Jörg Hartmann, l.) und Ulrich Chaussy (Benno Fürmann, r.) befragen einen Freund des Attentäters, Anton Franke (Ferdinand Schmidt-Modrown): »Der blinde Fleck – Das Oktoberfestattentat« Foto: diwa Film GmbH/Markus S. Thiel/BR/Arte

Ein ungleicher Kampf in der Ukraine

Ljudmilla Wdowitschenko ist der Zumutungen überdrüssig, die sie täglich von den Hühnermastanlagen rund um das Dörfchen Oljaniza mitbekommt. Die Rentnerin organisiert den Widerstand. Denn ein ukrainischer Großkonzern betreibt hier zwölf Stallanlagen, in denen jeweils 1,5 Millionen Hühner gemästet werden. Und jetzt soll die Produktion verdoppelt werden.

Arte, 19.40

Im Reich des Kublai Khan

Im 13. Jahrhundert macht sich Marco Polo mit seinen Begleitern auf eine Reise nach China. Im Gepäck hat er eine Friedensbotschaft von Papst Gregor X. für den Herrscher Kublai Khan. Echtes Abenteuer. Mit dem großen Horst Buchholz (Marco Polo). I/F/JUG/AFG/EG 1965.

3sat, 20.15 Uhr

Monitor

Berichte zur Zeit

Themen: Macron oder Corbyn: Quo vadis, SPD?/Hexenjagd auf Arbeitnehmer: Wie türkische Unternehmen in Deutschland mit angeblichen Staatsfeinden umgehen/Klage mit Ansage: Noch mehr Milliardengeschenke an die Atomindustrie/Aggressiv und rücksichtslos: Das brutale Vorgehen der libyschen Küstenwache. Moderation: Georg Restle. Immer einen Blick wert.

Das Erste, 21.45

Der Meisterreporter – Sigmar Seelenbrecht wird 81

Ein neues Werk von und mit Olli Dittrich

Die Welt ist sein Zuhause, spektakuläre Enthüllungen haben ihn zur Legende gemacht. Jetzt blickt »Meisterreporter« Sigmar Seelenbrecht in dieser TV-Persiflage zurück auf ein bewegtes Leben. Für Fans von Olli Dittrich ein Muss.

Das Erste, 23.30

Der blinde Fleck

Das Oktoberfestattentat

Spät. Und wichtig. München, 26. September 1980: Der Rundfunkjournalist Ulrich Chaussy und seine Ehefrau Lise packen gerade in ihrer neuen Wohnung die Umzugskartons aus, als sie eine laute Explosion hören. Am nächsten Tag macht das Ereignis Schlagzeilen: Eine selbstgebaute Rohrbombe ist am Haupteingang des Münchner Oktoberfests explodiert, hat 13 Menschen getötet und 211 weitere verletzt, 68 davon schwer. Bald stellt die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen ein. Der 21jährige Student Gundolf Köhler, der bei dem Anschlag selbst ums Leben kam, soll ein Einzeltäter gewesen sein. Mit Benno Fürmann (Ulrich Chaussy), Nicolette Krebitz (Lise Chaussy), Heiner Lauterbach (Dr. Hans Langemann). Regie: Daniel Harrich. Drehbuch: Ulrich Chaussy, Daniel Harrich.

Arte, 23.55