Mit »alten Kameraden« durchsetzt

Zu jW vom 2. Juni: »Der Aufstand gegen die Nazigeneration«

Schön zu sehen, dass ein selbsternannter Antiautoritärer wie Hannes Heer jetzt auch in der jW schreibt. Sein Beitrag reizt jedoch an einigen Punkten (…) zum Widerspruch. Für einen, der sich selbst zum Sympathisanten der verbotenen KPD erklärt, bleibt es erstaunlich, wie man über das Klima der 50er Jahre räsonieren kann, ohne auch nur mit einem Wort den geradezu pathologischen Antikommunismus, das politisch erpresste Parteiverbot und eine bis heute beispiellose Kommunistenhatz zu erwähnen.

Gegen die, durch massenweise Ermordung dezimierten, Kommunisten wurden in der BRD zwischen 1949 und 1961 zehnmal mehr Staatsschutzprozesse durchgeführt als gegen ihre faschistischen Mörder, die ja auch noch 55 Millionen weitere Tote zu verantworten hatten und haben.

Die Ludwigsburger Behörde zur Verfolgung von Naziverbrechen – nur durch massiven Druck der Alliierten überhaupt entstanden – förderte nicht etwa, wie Hannes Heer andeutet, die Strafverfolgung der Massenmörder, sondern war ein höchst wirksames Instrument, genau das zu verhindern. Nicht nur war ihr erster Leiter selbst Mitglied der NSDAP und der SA-Schlägerbanden, tatsächlich war die ganze Behörde mit »alten Kameraden« durchsetzt, deren Hauptaufgabe darin bestand, Verfahren einzustellen, zu verzögern, Täter zu warnen oder ihre Aufenthaltsorte zu verschleiern. (…) Wenn der Begriff des Unrechtsstaates je Sinn hatte, so bei dieser Perversion von Rechtsprechung.

So führte dann der – gegen (!) die Ludwigsburger »Verfolger« durchgesetzte – Auschwitz-Prozess, ganz anders als ständig kolportiert, (…) in der dortigen Zentrale nicht etwa zur (Neu)aufnahme, sondern zur Einstellung Tausender von Mordermittlungen.

So nostalgisch es ist, sich an alte Freunde zu erinnern, so danebengegriffen ist es von Hannes Heer, gerade den Egomanen, Blender, Opportunisten und ewigen Antikommunisten Gerd ­Koenen als Kronzeugen der studentischen Geistesverfassung der Protestbewegung anzurufen. Sein Buch »Das rote Jahrzehnt« ist die Perversion einer Chronik, hat aber den Beifall aller Gegner der Studentenbewegung sicher: der geläuterte revolutionäre »Insider«, aus den geilen Parteihöhen des KBW im nahtlosen Übergang zum verfassungsschutzgesponserten Antitotalitaristen, dessen Kommunismusforschung die DDR im gleichen Atemzug wie den faschistischen Massenmordstaat nennt. (…)

So lebhaft und spannend Hannes Heer als durchaus echter Zeitzeuge das Szenario beschreibt, so dramatisch er den Einfluss des Vietnamkrieges auffaltet, es war gerade der antiautoritäre, spontihafte Teil der Superradikalen, der von einer Änderung der realen Macht- und Besitzverhältnisse nichts wissen wollte und – wie auch Hannes Heer – auf die Vertreter der Frankfurter Schule als die wahren Repräsentanten des Protestes setzte. Die Minderheit von Kommunisten in der Studentenbewegung, die die gesellschaftliche Übernahme der Produktionsmittel forderten und der einzigen Großmacht Sympathie zeigten, die den Kampf der Vietnamesen effektiv unterstützte, der Sowjetunion, blieben marginalisiert und wurden durch die Berufsverbote endgültig und auf Dauer aus Schulen und Unis entfernt. (…)

Norbert Andersch, Praelo/Italien

Verdienste der Studentenbewegung

Zu jW vom 3./4. Juni: »Von der Theorie zur Praxis«

Auch wenn die Studentenbewegung in der BRD letztlich scheiterte, so hat sie doch viel zu demokratischen Veränderungen in der Gesellschaft beigetragen, die sich wohl so nicht oder erst sehr viel später hätten durchsetzen können. Vor allem die Auseinandersetzung mit der Nazivergangenheit zahlreicher Personen des öffentlichen Lebens und das Durchbrechen des kollektiven Schweigens über das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte sind ein bleibender Verdienst aller Mitstreiter.

Zu ihnen gehörte auch Hannes Heer, den das Landgericht Bonn 1969 wegen seines mutigen Einsatzes gegen die Teilnahme faschistischer griechischer Ehrengäste an einer Feier der dortigen Universität zu kriminalisieren versuchte, was allerdings nicht gelang.

Ralph Dobrawa, Gotha

Vernutzung von Menschen

Zu jW vom 3./4. Juni: »Gesetz gegen ­Missstände in Schlachthöfen«

Dass in den deutschen Schlachthöfen viele lohnabhängige Menschen zu miserablen Bedingungen beschäftigt sind, resultiert aus der gnadenlosen Konkurrenz der Schlachthofkapitalisten um den Profit, der mittels Vernutzung von Menschen als variables Kapital (vulgo: »Humankapital«) generiert wird. Da die Bundesregierung nun – zwecks »fairer Bedingungen im Wettbewerb« – per Gesetz gegen diese üblen Arbeitsbedingungen vorgehen will, wird das bestätigt, was ein Kritiker der politischen Ökonomie aus Trier bereits vor 150 Jahren dargelegt hat: »Was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als die Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staats wegen die einfachsten Reinlichkeits- und Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen?« (MEW, Band 23, Seite 505)

Franz Anger, per E-Mail

Kein Verteidigungsfall

Zu jW vom 7. Juni: »BRD weiter im Krieg«

Man sollte sich im klaren darüber sein, dass es sich beim Einsatz in Jordanien nicht mehr um einen Verteidigungsfall zugunsten eines NATO-Partners handelt. Da es sich bei der Bundeswehr um eine Armee mit Verteidigungsauftrag handelt, die schon alleine aufgrund der deutschen Vergangenheit nur im Rahmen der NATO zu agieren hat, hat sie in Jordanien als Nicht-NATO-Land nichts zu suchen. Anstatt die Bundeswehr weiter dort zu stationieren und den Konflikt zu forcieren, sollte man, wie schon oft gefordert, die Ursachen beseitigen und alle Waffenlieferungen, gerade in diese Gebiete, unterlassen.

Georg Dovermann, per E-Mail