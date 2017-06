Er stiehlt ihr die Show

Kann dies denn möglich sein? Erinnerungsfotoshooting im Ersten Weltkrieg Foto: Clay Enos/Warner Bros/dpa

»Wonder Woman«, der Film, ist letztlich die Geschichte einer Schwarzweißfotografie. Diese geisterte bereits in »Batman v Superman« (Regie: Zack Snyder, 2016) herum. Da hatte sie der Soziopath Bruce Wayne alias Batman (Ben Affleck) aufgespürt. Sie zeigt eine junge Frau in eigentümlicher Aufmachung, die zwischen ebenfalls recht exzentrischen, dennoch eindeutig soldatischen Gestalten in Belgien zur Zeit des Ersten Weltkriegs posiert.

Die Seltsamkeit der abgebildeten Gestalten fällt um so mehr ins Gewicht, da Bruce Wayne sich erinnert, auf einem dieser zahlreichen Empfänge, auf denen er sein Leben verbringt, wenn er nicht gerade auf dem Batman-Trip ist, einer jungen, charismatischen Frau vorgestellt worden zu sein, die der Frau auf der Fotografie mehr als verdächtig ähnlich sieht.

Kann dies denn möglich sein? Und wenn sie es ist und nicht ihre Urgroßmutter, warum ist sie seitdem keinen Tag gealtert? Ist nicht selbst die Fotografie sichtbar gealtert?

Inmitten der Katastrophe von »Batman v Superman« stellt sich dank dieser Fotografie die einzig wichtige Frage: Wann taucht endlich Wonder Woman auf?

Denn sie allein könnte das Unternehmen der DC-Comic-Verfilmungen der Firma Warner, das sich so tief ins kommerzielle und ästhetische Schlamassel geritten hat, mit neuen Kräften versorgen. Sie allein könnte dem Unternehmen auch neue Zuschauergruppen erschließen, solche, die nicht völlig bekloppt sind oder zur Gänze aus 14jährigen Jungs bestehen, erwachsene Frauen zum Beispiel.

»Hallo, Diana«

Diese charismatische junge Frau – Diana Prince (Gal Gadot) heißt sie – schreitet nun zu Beginn von Patty Jenkins’ Wonder-Woman-Adaption in einem weinroten Mantel selbstbewusst durch den Innenhof des Louvre an der Glaspyramide vorbei in Richtung des großzügigen Büros, das sie im Museum bezogen hat, während ihre Stimme aus dem Off so tiefsinnige Einsichten verbreitet wie die, dass sie es auf die harte Tour hat lernen müssen, wie die Menschen so sind. Scheinbar gehört sie selbst nicht (oder nicht mehr) so richtig zu dieser Spezies (»die Menschen«).

Im Büro angekommen, erwartet sie eine praktisch zeitgleich mit ihr eingetroffene Lieferung von »Bruce Wayne Enterprises« (der schwarze Lieferwagen mit dem Logo parkte bereits vor dem Louvre): ein Koffer, der neben einer Grußkarte von Bruce Wayne besagte Fotografie enthält. Diana Prince betrachtet sie mit dem vieldeutigen Lächeln, wie es von gewissen Frauenporträts, die im Louvre hängen, bekannt ist. Die Stimme hat zu schwafeln aufgehört, dafür zoomt die Kamera wie in einer miesen TV-Doku in die Fotografie, bis diese vom bewegten Bild eines ungefähr zehnjährigen Mädchens überblendet wird, das offenbar auf einer Mittelmeerinsel herumtobt und dabei von Frauen in antiker Kluft umgeben ist, die es mit einem gutgemeinten »Hallo, Diana« begrüßen. Männer und Kinder sind vorerst nicht zu sehen, dafür fliegende Schwerter. Man befindet sich auf Themyskira, der paradiesischen Insel der Amazonen, und auf der geht es zu wie bei einer Trainingssession, die aus der TV-Serie »Xena« herausgeschnitten wurde, weil sie zu sehr nach Kitschpostkarte aussah.

General Ludendorff

Das alles hat die Fotografie herbeigezaubert, die selbst längst schon entfernte Vergangenheit ist; Objekt einer räumlichen und zeitlichen Verschiebung, das Festhalten einer vergangenen Welt, die man in der Tat räumlich betreten kann.

Die vergangene Welt ist zunächst die der (für den Hausgebrauch eingedampften) griechischen Mythologie, der Kult der Diana, der großen ephesischen Erdmutter usw. usf. Man könnte viel damit herumspielen (und der Schöpfer der Comicfigur, William Moulton Marston, tat es gelegentlich auch). Für diese Filmversion von Wonder Woman ist jedoch eine andere Mythologie wichtiger: die des modernen Krieges, vom Ersten Weltkrieg bis zu denen, die da noch kommen werden.

Die Comicvorlage ist – wie so viele des »Golden Age« (1930–60), von dem die Comic-Historiker schwärmen – ein Kind des Zweiten Weltkriegs. »Wonder Woman« erschien 1941 ungefähr gleichzeitig mit dem Kriegseintritt der USA. Die feministischen Intentionen des Schöpfers sind unstrittig. Marston schwebte ein Modell einer tendenziell pazifistischen Gynaikokratie vor (en détail nachzulesen in Jill Lepores Buch »The Secret History of Wonder Woman«, 2014). Ins Kriegsgeschehen einbezogen wird die Superheldin vom über der Amazoneninsel abgestürzten US-Piloten/Spion Steve Trevor (Chris Pine, der Captain Kirk der aktuellen Star-Trek-Neuauflage).

Man hat den Einsatz vom Zweiten in den Ersten Weltkrieg vorverlegt, in dem nun die deutsche Marine die Amazoneninsel zu erobern droht. Warum diese Verschiebung? Zum einen vermutlich, um zu starke Ähnlichkeiten mit der Marvel-Konkurrenz von »Captain America« zu vermeiden. Zum anderen spielt der Kampfeinsatz von Giftgas in dem Film eine erhebliche Rolle (den es, anders als im Ersten, im Zweiten Weltkrieg in Europa nicht gab, was zu obszönen Missverständnissen führen kann, wie unlängst Sean Spicer, der unverfroren dümmliche Pressesprecher der Regierung Trump, erfahren musste).

Wonder Woman kämpft nämlich u. a. gegen die eindrucksvoll vernarbte Dr. Maru (Elena Anaya), die für General Ludendorff (Danny Huston) das Giftgas mischt. Dieser Ludendorff ist dann als blutrünstige psychotische Knalltüte beinahe so schlimm wie sein historisches Vorbild (ein Verfechter totaler Verschwörungstheorien, dem selbst die Nazis nicht antisemitisch genug waren). Wonder Woman erledigt den »Helden von Lüttich« im Zweikampf an der belgischen Front, an dieser Stelle bedauert man, dass es im tatsächlichen Krieg keine Wonder Woman gegeben hat.

Traurige Wahrheit

Was die symbolpolitisch feministische Ikone, die die Comicfigur bis weit in die 70er geblieben ist, dann aber weitgehend beeinträchtigt, ist die Dominanz der larmoyanten Chris-Pine-Figur, die sich den gesamten Film über nicht entblödet, der noch nicht übermäßig weltgewandten griechisch-römischen Diane die Welt zu erklären. Dies schließt die kriegspolitischen Konstellationen genauso ein wie die erotischen Beschränktheiten seiner Kultur (amerikanische Moderne), die Funktionsweise seiner Armbanduhr, die edwardianische Kleidermode oder die Tatsache, dass man als Frau vor der Gemeinde des britischen Generalstabs zu schweigen hat. Er stiehlt ihr sogar die Show mit einem heroischen Selbstopfer, wie es für dubiose Zack-Snyder-Propagandafilme obligatorisch ist.

Zack Snyder war hier allerdings nur als Produzent maßgeblich, während zaghaft feministische Stimmen sich dafür begeisterten, dass eine Superheldin und feministische Ikone hier auch von einer Frau in Szene gesetzt wurde, wie es bei Actionfilmen eher unüblich ist. Der bis zu »Wonder Woman« letzte Spielfilm von Patty Jenkins war übrigens das Biopic »Monster« (2003) über die Serienmörderin Aileen Wuornos mit Charlize Theron in der Titelrolle.

Viele sind noch immer recht vorbehaltlos bereit, sich begeistert repräsentieren zu lassen, statt sich zu fragen, was genau sich repräsentiert.

Hauptdarstellerin Gal Gadot wiederum geriet zwischen so ziemlich alle symbolpolitischen Fronten. Den Rechtsradikalen in den USA war sie nicht »amerikanisch« genug, den Arabern als Israelin zu patriotisch, afroamerikanischen Kritikern wiederum zu »weiß« usw. Dabei hatte doch schon ein gewisser Walter Benjamin die grundsätzlich traurige Wahrheit dieser Art Symbolpolitik klargestellt: »Wie man von einer Balletteuse nicht nur verlangt, dass sie tanzen kann, sondern auch, dass sie hübsch ist, so verlangt der Faschismus nicht nur einen Retter des Kapitals, sondern auch, dass dieser ein Edelmensch ist«, schrieb er, als hätte er bereits diese Weltkriegsversion von »Wonder Woman« vor Augen gehabt.