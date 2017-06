Big Brother in der Schule

Livestream-Begeisterung an einer Hochschule in Sichuan Foto: Stringer/REUTERS

Was halten Sie davon, den Schulalltag Ihrer Kinder durch Kameras zu beobachten? Lückenlos. Vom Eintreffen auf dem Schulgelände über den Unterricht bis zu den Verschnaufpausen auf dem Hof nach dem erlösenden Gong. Stellen Sie sich vor, dies alles würde in Echtzeit auf einem Videokanal für jeden Interessierten im Internet per Livestream übertragen. Und mittels einer Kommentarfunktion der Plattform Pennälwerwatch.de könnten die Zuschauer das Verhalten der Schüler bewerten: »Schau mal, der spielt die ganze Zeit auf seinem Smarthphone herum. Der kann sich überhaupt nicht konzentrieren.«

Was einem hierzulande noch als besonders abwegige Big-Brother-Phantasie vorkommen mag, ist an Tausenden Schulen in China bereits Realität. Das jedenfalls berichtete die New York Times International Weekly (5.5.2017). Demnach sehen die verantwortlichen Schulleitungen im Einsatz solcher Überwachungskameras in Zeiten grassierender Livestreaming-Begeisterung eine gute Möglichkeit, die Aufsicht über die Schüler an die »Crowd« zu übertragen. Viele Eltern wiederum nutzen die Gelegenheit, sich im Detail über den schulischen Fortschritt ihres Nachwuchses zu informieren und ein Auge auf die sich anbahnenden Liebschaften ihrer pubertierenden Sprösslinge zu werfen. Der Direktor einer Privatschule in der Provinz Jiangsu, die im vergangenen Jahr Kameras in den Klassenräumen installierte, ist hellauf begeistert von dem neuen disziplinartechnischen Instrumentarium. Wenn Kinder von ihren Eltern beobachtet werde könnten, sei das »wie ein Schwert über ihren Köpfen«, wird der Schulleiter in der Zeitung zitiert. Ihr Verhalten werde dadurch besser.

Mit der Floskel »Eine anständige Person sollte nichts zu verbergen haben« wird der Computerwissenschaftler Jiang Jifa zitiert, Gründer des in Beijing angesiedelten »Deep Blue Children Robot Center«. Die Überwachung durch Live-Streaming ist ein zentraler Bestandteil des dort entwickelten Lehrprogramms.

Kaum überraschend kommt die Dauerbeobachtung bei den Heranwachsenden weniger gut an. »Ich hasse es«, zitiert der Bericht einen 17jährigen Schüler der Yuzhou Number 1 High School in Zentralchina. Er fühle sich wie ein Zootier. Intern wird die Lehranstalt von den Schülern Gefängnis genannt. Mit ihrem Unbehagen stehen die betroffenen Schüler nicht allein. Xiong Bingqi, Vizepräsident des 21st Century Education Research Institute, kritisierte, eine derartige Überwachungspraxis an Bildungsinstitutionen verletze Schülerrechte und bedrohe die akademische Freiheit.

Ein diffuses Gefühl der Unsicherheit überkommt Schüler angesichts der Vermutung, dass sich unter den zahlreichen Nutzern der einschlägigen Live-Streaming-Plattformen, die Einblicke in den Schulalltag gewähren, Pädophile oder Psychopathen befinden. Die Kinder werden diversen Gefahren ausgeliefert. Sie könnten etwa von gänzlich fremden Personen gemobbt oder von potentiellen »Arbeitgebern« aufgrund ihres Verhaltens für den Fall einer späteren Bewerbung schon mal aussortiert werden.

In kleinerem Umfang ist mit Videoüberwachung in den vergangenen Jahren auch in Privatschulen in den USA experimentiert worden. In Großbritannien wird der Einsatz von Körperkameras getestet, die Lehrer mit sich herumtragen, um gegebenenfalls Beweismaterial bei der Hand zu haben, das bei Disziplinarverfahren gegen verhaltensauffällige Schüler verwendet werden kann. Post-Privacy bedeutet grenzenlose Repression.