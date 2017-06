Testosteron-Manager des Tages: Uber-Chefs

Uber-Vorstandchef Travis Kalanick, hier noch im Amt, beim World Economic Forum (Tianjin, 26. Juni 2016) Foto: Shu Zhang/REUTERS

Onlineplattformen, wie der Fahrdienstvermittler Uber, dienen als Kapitalsammelstelle. Übernahmen sind das Ziel. Investoren bewerten den Konzern mit 70 Milliarden US-Dollar. Die Wachstumsstrategie von Uber-Boss Travis Kalanick gilt als besonders rücksichtslos, im Betrieb herrsche ein aggressives Klima. Eine ehemalige Mitarbeiterin hatte im Januar berichtet, sie sei sexuell belästigt worden. Ihre Beschwerde blieb folgenlos. Der Beschuldigte, ihr damaliger Vorgesetzter, sei ein »Leistungsträger«. Diskriminierungen wegen der Hautfarbe und Mobbing im Unternehmen seien keine Einzelfälle. Der frühere Justizminister Eric Holder sollte die Vorgänge untersuchen. 20 Mitarbeiter wurden bisher entlassen, 31 wurden in »Schulungen« geschickt, sieben erhielten »eine letzte Warnung«.

Am Dienstag war dann Betriebsversammlung in San Francisco. Thema: Verbesserung der Unternehmenskultur. Verwaltungsratsmitglied Arianna Huffington plädierte für mehr Frauen in dem Gremium: »Es gibt viele Zahlen, die zeigen, wenn es eine Frau im Vorstand gibt, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass auch noch eine zweite Frau einzieht«, sagte sie. Uber-Direktor David Bonderman reagierte mit einer Salve purem Testosterons: »Tatsächlich zeigt es, dass dann sehr viel mehr Gerede wahrscheinlicher ist.« Sagte er, als sei so ein Stammtischspruch das Normalste auf der Welt. Kurz danach leistete er per E-Mail bei den Mitarbeitern Abbitte und nannte seine Äußerungen »nachlässig, unangemessen und unentschuldbar«.

Seit Jahresbeginn haben ein Dutzend Manager den Laden verlassen. Dass sie das aus Protest gegen Sexismus taten, darf bezweifelt werden. 2,6 Milliarden Euro Verlust haben die Taxifahrer unter falscher Flagge 2016 eingefahren. Am Mittwoch folgte mit dem Bereichsleiter für Deutschland, Österreich und Schweiz, Rasoul Jalali, Nummer dreizehn. Kalanick wurde gegangen. Er verordnete sich eine längere Auszeit.