Christlich-repressiv

Wildwest spielen mit Grundrechten: Bayerns Innenminister Herrmann als Sheriff mit Frau auf einem Faschingsball in Würzburg Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Joachim Herrmann (CSU) hat es zum dritten Mal in seiner knapp zehnjährigen Amtszeit zum »Abschiebeminister des Jahres« geschafft. Die Flüchtlingsinitiative »Jugendliche ohne Grenzen« (JoG) prämierte den Chef des bayerischen Innenministeriums am Dienstag abend in Dresden mit diesem Schmähpreis. In der sächsischen Landeshauptstadt tagte parallel dazu die Innenministerkonferenz (IMK). Bereits 2011 und 2013 hatten ihn die jungen Geflüchteten zum inhumansten Politiker erklärt.

Damit habe sich Herrmann gegen Markus Ulbig aus Sachsen, Peter Beuth aus Hessen, Thomas Strobl aus Baden-Württemberg (alle CDU) sowie Ralf Jäger (SPD) aus Nordrhein-Westfalen durchgesetzt, berichtete die Initiative. Ihren Negativpreis vergibt sie seit 2006 jährlich. Er steht für eine besonders harte Abschiebepraxis. Herrmann habe die anderen Nominierten dabei noch übertroffen. Nicht nur, dass er Betroffene aus Afghanistan in Angst und Schrecken vor einer Zwangsausweisung versetze. »Er setzt sich jetzt auch für Sammelabschiebungen in den Irak ein«, erklärte JoG-Sprecher Nelli Foumba Soumaoro bei der Preisverleihung. Der Irak sei bis heute wirtschaftlich zerrüttet und in weiten Teilen regelmäßig von Anschlägen und Gewalt betroffen. Ferner, so Soumaoro, zwinge der CSU-Minister mit seiner Politik Flüchtlinge in Abschiebegefängnisse, wie sie in Manching und Bamberg errichtet wurden. Auch Kinder würden in Bayern vom Schulbesuch ferngehalten. »Der Negativpreis ist damit mehr als verdient«, betonte Soumaoro.

Der bayerische Innenminister, der im September als Spitzenkandidat der »Christlich-Sozialen Union« zur Bundestagswahl antreten wird, hatte eine Reihe von repressiven Vorschlägen an die IMK herangetragen. So plädierte er im Namen der »Terrorabwehr« dafür, schon unter 14jährige Kinder uneingeschränkt überwachen zu können, wenn der Verfassungsschutz deren Umfeld als islamistisch einstuft. Auch für das Ausspionieren von Messengerdiensten wie Whatsapp setzte Herrmann sich ein. Zudem beharrte er auf der Abschaffung des Doppelpasses für Menschen, die in Deutschland geboren wurden, aber zugleich die Staatsbürgerschaft ihrer aus dem Ausland stammenden Eltern besitzen.

Ferner sprach sich der Minister für bundesweite Schleierfahndungen, den flächendeckenden Einsatz automatischer Gesichtserkennungssoftware sowie einen umfassenden Ausbau der Polizei aus. Vor allem seine CDU-Kollegen aus den anderen Ländern stimmten ihm zu. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte am Dienstag erklärt, dass er nur bei der Überwachung von Kindern »verfassungsrechtliche Bedenken« hege. Bereits vor einigen Wochen hatte Joachim Herrmann für Abschiebeabkommen mit möglichst vielen afrikanischen Ländern getrommelt, um »Flüchtlinge zurück nach Afrika« zu bringen.

Am Dienstag abend verliehen die »Jugendlichen ohne Grenzen« außerdem ihren »Initiativenpreis 2017« für besondere Unterstützung junger Geflüchteter. Wie die Aktivisten berichteten, zeichneten sie die Berufliche Schule B11 in Nürnberg für ihren couragierten Einsatz für den Mitschüler Asef N. (21) aus. Am 31. Mai dieses Jahres hatte die Polizei den jungen Mann aus Afghanistan aus der Einrichtung abgeholt, um ihn zwangsweise in seine Heimat zurückzuführen. Mitschüler und Lehrkräfte hielten mit einer Spontandemonstration dagegen.

Als zweiten Preisträger kürte die Initiative das Steinbart-Gymnasium in Duisburg. Von dort hatten kürzlich die Behörden die inzwischen 15jährige Bivsi R. aus dem Unterricht abgeholt und mit ihrer Familie nach Nepal abgeschoben. Das Mädchen ist in Deutschland geboren und hatte die Heimat seiner Eltern nie kennengelernt. Derzeit ringen Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam um ihre Rückkehr. Darüber hinaus ehrten die JoG-Aktivisten den Leipziger Initiativkreis »Menschen. Würdig«. Dieser habe sich herausragend für junge Geflüchtete und gegen Rassismus engagiert, betonte JoG-Sprecher Soumaoro.