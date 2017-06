Wenn zwei sich streiten

Blöd für ihn, dass ein Däne an der Schlussrampe nicht locker ließ: Richie Porte Foto: Philippe Lopez/AFP/dpa

Zum letzten Test vor der Tour de France trafen sich die Profiradler in der vergangenen Woche im französischen Südosten. Zum 69. Mal wurde dort das Etappenrennen »Critérium du Dauphiné« ausgetragen. Es ist etwas für Rundfahrtspezialisten und gilt als anspruchsvoll. Stets mit einem Zeitfahren garniert wird die endgültige Entscheidung in den Hochalpen der Savoyen ausgefahren.

In den Siegerlisten der vergangenen zehn Jahre finden sich die Großen der Zunft, darunter die noch aktiven Alejandro Valverde (Movistar, zwei Siege) und der Dominator der letzten Jahre, Chris Froome (Sky, drei Siege). Zur diesjährigen Auflage der Dauphiné gesellten sich zudem der spanische Altmeister Alberto Contador (Trek), die große französische Hoffnung Romain Bardet (Ag2R) und der Australier Richie Porte (BMC). Ein namhaftes Feld trat da ab 4. Juni in die Pedale.

Die erste Etappe rund um Saint-Étienne gewann Ausreißer Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Der Belgier sollte das gelbe Trikot des Gesamtführenden bis zum sechsten Tagesabschnitt verteidigen. Beim Zeitfahren (vierte Etappe) schmolz sein Zeitpolster. Die 23,5 Kilometer lange Prüfung gegen die Uhr absolvierte Richie Porte am schnellsten, der deutsche Zeitfahrweltmeister Tony Martin (Katusha-Alpecin) wurde mit Platz zwei erster Verlierer und Alejandro Valverde machte als Dritter Zeit gut. Chris Froome erlitt einen recht herben Rückschlag und wurde mit 37 Sekunden Rückstand Achter.

Auf der sechsten Etappe siegte der Däne Jakob Fuglsang (Astana), Richie Porte übernahm Gelb. Es folgte die Königsetappe hinauf nach Alpe d’Huez, wobei der Berg nicht von der gewohnten Seite her bezwungen wurde. Die mythischen 21 Kehren blieben außen vor. Es wurde ein Großkampf. Bardet attackierte beherzt, um Zeit im Gesamtklassement gutzumachen. Sein Angriff wurde gekontert, in der Folge zersplitterte das Feld. Den Sieg in Huez holte der Brite Peter Kennaugh (Sky). Richie Porte konnte seine Führung nicht nur souverän verteidigen, sondern seinem vermeintlichen Hauptgegner Chris Froome weitere Zeit abnehmen.

Vor dem letzten Tagesabschnitt schien dem Mann aus Tasmanien der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen, so stark und abgeklärt zeigte er sich. Doch Froome ging in die Offensive, hängte Porte ab und fuhr zeitweise im virtuellen Gelben Trikot. Begleitet wurde er unter anderem von Bardet und Fuglsang. Beim Schlussanstieg gingen Froome dann aber die Körner aus. Porte konnte ihn kurz vor dem Zielstrich einholen und ließ ihn dann gar stehen, eine mentale Klatsche für den Briten. Blöd für Richie Porte war nur, dass der Gesamtdrittplazierte Jakob Fuglsang an der Schlussrampe allen davonfuhr und nicht locker ließ. Er gewann die Etappe mit 75 Sekunden Vorsprung auf Porte, exakt der vorherige Rückstand. Durch die zehn Sekunden Bonifikation für den Etappensieg entriss Fuglsang Porte noch das Gelbe Trikot und gewann als erster Däne das Critérium du Dauphiné. Womit auch wieder bestätigt wäre, dass sich meist der dritte freut, wenn zwei sich streiten.