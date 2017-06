Berufsgruppe des Tages: Kremlkritiker

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Das Internet ist zum Pöbeln da – lautet eine Maxime der Schlagzeilenmacher der Süddeutschen Zeitung. In der Druckausgabe vom 10. Juni erfahren deren Leser jedenfalls unter »Ein nettes Gespräch« allerhand Unnettes über die »Putin-Interviews«, die US-Regisseur Oliver Stone mit dem russischen Präsidenten geführt hat (siehe Seite 14). Auf sueddeutsche.de offerieren die Münchner Fachleute denselben Text mit: »Keine Dokumentation, sondern ein Autokratenporno«. Wer sich aber in einem US-Streifen so schweinigelmäßig wie der Moskauer Kremlherrscher aufführt, der muss von deutschsprachigen Medien durch einen ersetzt werden, der es besser kann: den Kremlkritiker. Es handelt sich dabei um eine Berufsgruppe, die zur Zeit aus nur einem Darsteller besteht, der – anders, als die Bezeichnung nahelegt – nicht die architektonische Qualität der Moskauer Zitadelle oder einer der elf anderen gut erhaltenen in Russland (so viele zählt Wikipedia auf) bemäkelt, sondern fast im Alleingang den Pornoautokraten in der Festung am Roten Platz herausfordert.

Herausfordert? Der Kritiker ist kein »Hase im Rausch«, der einst laut einem Gedicht nach reichlich Suff dem König der Tiere trotzte: »Dem Hasen schwoll der Kamm, er brüllt in seinem Tran: ›Was kann der Löwe mir? / Bin ich sein Untertan? / Es könnte schließlich sein, dass ich ihn selbst verschlinge. / Den Löwen her, ich fordre ihn vor die Klinge!‹« Der »Kremlkritiker«, so alle deutschsprachigen Agenturen und Rundfunknachrichten am Dienstag, ist »schärfster Kritiker« (Süddeutsche Zeitung) und »Oppositionsführer« (Deutschlandfunk) und steht bei ihnen zum Kleindarsteller im Präsidialamt in einem Größenverhältnis wie einst King Kong nicht nur zur blonden Frau. Der Kreml ist erledigt, denn außer Putin ist da nichts. Wenn das Oberkommando der Wehrmacht das erfährt und wieder die Kremlkritik übernimmt, steht das zuerst in der deutschen Vielfaltpresse.