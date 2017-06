Nationalisten im Kosovo vorn

Lässt sich als Sieger feiern: Der ehemalige UCK-Kommandeur Ramush Haradinaj am Sonntag in Pristina vor seinen Anhängern Foto: Agron Beqiri/REUTERS

Die Kriegsveteranen haben gewonnen. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in der serbischen Provinz Kosovo am Sonntag hat das Bündnis PAN aus mehreren albanisch-nationalistischen Parteien gewonnen. Es erhielt 34 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Buchstaben stehen für die drei tonangebenden Gruppierungen: die Demokratische Partei des Kosovo (PDK) von Präsident Hashim Thaci, die Allianz für Kosovo (AAK) von Ramush Haradinaj und die Initiative für Kosovo (Nisma) von Fatmir Limaj. Alle drei Parteigranden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit als hochrangige Kämpfer in der vom Westen unterstützten Befreiungsarmee des Kosovo (UCK) – ebenso wie Vorwürfe, an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein und anschließend Karriere in der Mafia gemacht zu haben. Zwar wurde PAN die stärkste politische Kraft, erhielt jedoch weniger Stimmen, als seine Mitglieder bei den Wahlen 2014 insgesamt errangen.

Nummer zwei in der Wählergunst ist die chauvinistische Partei Vetëvendosje (Selbstbestimmung) von Albin Kurti, die 27 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt. Ihr kam zugute, dass rund 120.000 Erstwähler zur Abstimmung aufgerufen waren. Sie konnte ihr Ergebnis gegenüber den letzten Wahlen verdoppeln. Und das, obwohl sie in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit der AAK und Nisma immer wieder dafür gesorgt hatte, dass die Parlamentssitzungen in Pristina abgebrochen wurden. Die Opposition warf der Regierung von Isa Mustafa vor, die »nationalen Interessen« verraten zu haben. Der Premier unterlag schließlich am 10. Mai bei einem Misstrauensvotum. Damals stimmten 78 der 120 Abgeordneten im Parlament in Pristina gegen den Kabinettschef – auch Abgeordnete seines Koalitionspartners, der PDK, stimmten gegen ihn. Die Neuwahlen waren dadurch notwendig geworden.

Die Partei von Mustafa, die Demokratische Liga des Kosovo (LDK), konnte mit 25 Prozent der Stimmen ihr Ergebnis von vor drei Jahren halten. Doch scheint es vorerst ausgeschlossen, dass Mustafa erneut Regierungschef wird. Vor allem zwei Abkommen stehen in der Kritik: eine Übereinkunft mit Montenegro über die Klärung des Grenzverlaufs und das im August 2015 unterzeichnete »Brüsseler Abkommen«. Letzteres fasst die unter Druck der Europäischen ­Union zustande gekommenen »Ergebnisse« der Verhandlungen zwischen der Hauptstadt Belgrad und Pristina zusammen – darunter auch die Anerkennung der »Vereinigung der serbischen Gemeinden«. Die albanischen Ultranationalisten sehen darin – wohl wissend um ihre eigene Geschichte – die Preisgabe der kosovarischen Souveränität.

Vor allem bei der serbischen Minderheit im Kosovo rufen solche Debatten Befürchtungen hervor. Diese wurden zudem im März noch durch die Debatte über die Aufstellung einer eigenen Armee angeheizt. Gegen diese Politik hat sich vor allem die von Belgrad unterstützte Bürgerinitiative Serbische Liste ausgesprochen, die mit rund sechs Prozent der Stimmen zur viertstärksten politischen Kraft aufstieg. Sie wird nicht nur die fünf für die Serben reservierten Sitze im Parlament erhalten, sondern auch mindesten fünf weitere Abgeordnete stellen.

Geht es nach dem Willen von PAN, wird Haradinaj der nächste kosovarische Premier. Dass dieser zum politischen Spitzenpersonal des sich als eigenständiger Staat verstehenden Kosovo gehört, ist kein Zufall. Nach dem völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 erhielten die ehemaligen Freischärler neue Aufgaben. Als Politiker bauten sie die Provinz unter den Augen Washingtons zu einer Drehscheibe der Mafia aus, um gleichzeitig als Klanchefs von illegalen Geschäften zu profitieren. Die Vereinigten Staaten sicherten sich mit dem Camp Bondsteel einen ihrer größten Militärstützpunkte außerhalb ihres eigenen Territoriums.

Zuletzt war Haradinaj international in den Schlagzeilen, nachdem er Anfang Januar am Flughafen Basel-Mulhouse aufgrund eines serbischen Haftbefehls wegen Terrorismus und Kriegsverbrechen festgenommen war. Erst am 27. April schickte ihn ein Gericht in Colmar zurück ins Kosovo. Die knapp vier Monate in Frankreich nutzten seine Anhänger, um den »Volkshelden« Haradinaj als Opfer einer serbischen Verschwörung zu inszenieren.