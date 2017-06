Angst um den Anschluss

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Direkter der Klinik für Operative Intensivmedizin an der Uniklinik der RWTH Aachen, Gernot Marx (v. l. n. r.), während des Ditigalgipfels in Ludwigshafen (13. Juni) Foto: Uwe Anspach/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den Umbau des Gesundheitswesens hin zu einer Orientierung auf Profit weiter vorantreiben. Das wurde am ­Dienstag während des von der Bundesregierung ausgerichteten »Digitalgipfels« in Ludwigshafen deutlich. Die Kanzlerin wandte sich dort an deutsche Unternehmer. Ihnen sagte sie, im Gesundheitswesen werde es »große neue Wertschöpfungsmöglichkeiten« geben. Dasselbe gelte auch für andere Bereiche. Deutsche Firmen sollten diese Möglichkeiten nutzen. Täten sie dies nicht, würden ausländische Internetunternehmen wie Google oder Facebook profitieren. Ob das Ringen um Profitmöglichkeiten den Patienten nützt, blieb offen.

Ähnlich äußerte sich auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Sie forderte die Unternehmer auf, sich vermehrt der Digitalisierung zuzuwenden. Zypries’ Sorge: Womöglich seien die Chefs zu sehr damit beschäftigt, ihre vollen Auftragsbücher abzuarbeiten, und zuwenig damit, Strategien für den Wandel in Produktion und Vertrieb zu entwickeln.

Hauptthema des zum elften Mal stattfindenden Forums sind dieses Jahr die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Gesundheitswesen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maria Luise »Malu« Dreyer (SPD) mahnte an, den Datenschutz nicht zu vernachlässigen: »Datensouveränität der Patienten spielt bei diesem Thema mit Sicherheit eine ganz besondere Rolle«, sagte sie. Sie sei aber überzeugt, dass die Entwicklung für die Menschen förderlich sei. Mit der Aussage wandte sie sich gegen jene, die vor dem Übergreifen von Konzerninteressen auf die Daten von Patienten warnen. Entsprechende Proteste wurden etwa im Zuge der Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte laut.

Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte solche Kritiker im Blick, nutzte für dieselbe Aussage wie Dreyer aber weniger freundliche Worte. Er sprach von »den Zweiflern«, »den Bedenkenträgern« und »der latenten Innovationsfeindlichkeit«, der er nicht »die Meinungsführerschaft überlassen« wolle.

Eine Unstimmigkeit zwischen den Vertretern der Regierung gab es nur in der Frage, ob es künftig ein selbständiges Digitalministerium geben solle. Dobrindt sprach sich für die Einrichtung der Behörde aus, Zypries dagegen. Johannes Supe (mit Agenturen)