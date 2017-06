Klargemacht

»Hände weg von Afrika!« An der Zufahrt zum polizeilich abgeschirmten Euref-Campus nahe dem Gasometer in Berlin-Schöneberg postierten sich am Montag abend etwa 100 Menschen, um ihre eigene Afrika-Konferenz abzuhalten. Ihre Kritikpunkte an den im Zuge der diesjährigen G-20-Präsidentschaft der BRD versprochenen Investitionen: Europa und dessen Konzerne implementierten nur ihr nächstes Expansionsziel auf dem Nachbarkontinent – und umschmeichelten dafür afrikanische Staatspräsidenten als Türöffner. (ale)