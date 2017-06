»Afrika-Konferenz ist eine politische Show«

Polizisten entfernen vom Gerüst einer Baustelle neben dem Gasometer in Berlin ein Transparent von Aktivisten mit dem Slogan »Africa is not for sale« – »Afrika steht nicht zum Verkauf«. Im Gasometer fand am 12. und 13. Juni die G-20-Afrika-Partnerschaftskonferenz statt Foto: Michael Kappeler/dpa

Monsieur Albert Chaibou, aus welchem Grund demonstrieren und sprechen Sie heute hier bei der Kundgebung gegen die G-20-Afrika-Konferenz der Bundesregierung?

Ich bin hier, um an dieser militanten Manifestation gegen den G-20-Afrika-Gipfel teilzunehmen, weil diese Konferenz wahrlich eine politische Show ist. Es geht nicht darum, den afrikanischen Kontinent oder einzelne afrikanische Staaten in irgendeiner Form zu unterstützen. Es geht im wesentlichen darum, dass die westlichen Staaten die Migration und die Klandestinen abwehren wollen und dafür verbündete Machthaber in Afrika brauchen, die aus diesem Grunde eingeladen wurden. Aber wir können die jungen Menschen, die nach Europa wollen, nicht in Afrika anketten oder einsperren.

Weite Teile der deutschen Bevölkerung bekommen mitgeteilt, dies sei ein Meeting, bei dem afrikanische Länder hilfreiche Investments aus Deutschland bekommen. Wollen Sie das Geld nicht haben?

Wir haben so was so oft schon erlebt und leider auch oft erduldet. All diese vermeintlich freundlichen Organisationen aus dem Westen, denen es angeblich um Reformen, Stabilität und Investitionen geht: die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die Europäische Union und einzelne Staaten aus Europa. Sie alle behaupten, nur das Beste für Afrika zu wollen. Das ist nicht neu. Falls die Europäer wirklich einen gerechten Umgang mit den Afrikanern pflegen wollten, müssten sie Afrika die Schulden komplett erlassen. Und mehr noch, Europa müsste seine Schulden abzahlen, die es durch die kolonialistische Ausbeutung angehäuft hat.

Sie spielen auf die Afrika-Konferenz des 19. Jahrhunderts an?

Ganz genau. Nach der Afrika-Konferenz 1884/85 wurde der Kontinent unter den europäischen Kolonialmächten aufgeteilt wie eine Torte. Man denke nur mal an den Kongo und das Verhalten der Belgier dort. Belgien hat einen ungeheuerlichen Reichtum durch die Annexion und Ausplünderung des Kongos erreicht, einen Reichtum, den die Belgier niemals alleine und ohne dieses Unrecht erlangt hätten. Und heute wollen sie erzählen, dass sie ein paar Investitionen nach Afrika bringen wollen, mit denen sie letztlich nur den neoliberalen Kapitalismus bei uns importieren wollen, der überall systematisch Ungerechtigkeiten erzeugt, die zu Arbeitslosigkeit, Verelendung und Niedergang führen.

Ist dieser Afrika-Gipfel also nur eine Fortsetzung der Kolonialherrschaft?

Man kann nicht sagen, dass es exakt dasselbe ist. Es ist klar, dass die heutigen Staaten in Afrika und die Menschen dort einen anderen Status haben, wesentlich freier sind. Die heutige Konferenz ist also keine, bei der die direkte Kolonisierung beschlossen wird wie damals. Wir haben es nun mit einer neuen Form der Kolonisierung zu tun, die wir Neokolonialismus nennen. Es geht heute nicht darum, Afrika zu unterwerfen, aber doch darum, dass die Afrikaner unten gehalten werden sollen. Die Europäer wollen uns ihre Ökonomie aufzwingen und ihre Sicht der Dinge. Immer dann, wenn wir das ablehnen, setzen sie wieder die Form der direkten Kolonisierung mit militärischen Mitteln durch. – Der interessante Diskurs wird in Wahrheit hier, auf dieser Gegenkundgebung, geführt: Was Europa jetzt machen muss, ist, seine Migrationspolitik zu verändern. Es gibt glücklicherweise eine ganze Anzahl linker Organisationen in Europa, die das Menschenrecht erkämpfen wollen. Wir brauchen diese Solidarität zwischen den Völkern.

Sehr viel Polizei ist anwesend und das Gasometer, wo die Afrika-Konferenz stattfindet, ist 300 Meter entfernt. Man sieht nur dann und wann eine Staatskarosse mit getönten Scheiben vorbeifahren. Wie ist das für Sie als Journalist, hier so weit entfernt stehen zu müssen?

Die Polizei hält uns auf Distanz von denen, die die Macht haben. Wie sie die Barrieren zwischen Afrika und Europa aufbauen, so stellen die Herrschenden auch hier im kleinen mit ihrer Polizei eine gewaltsame Distanz her. Das ist auch symbolisch interessant.