»Richtige Volksbewegung« – Elisabeth Seitz bei ihrer Bodenübung Foto: Rainer Jensen/dpa

Wir haben die Kröte geschluckt, aber wir haben sie noch nicht verdaut«, sagte der deutsche Cheftrainer der Männer, Andreas Hirsch, am Donnerstag beim Turnfest in Berlin zur schweren Knieverletzung, die sich der deutsche Mehrkampfmeister Lukas Dauser am Vortag zugezogen hatte. Nach seiner Ringeübung knickte der Unterhachinger beim Abgang weg, blieb liegen und musste aus der ausverkauften Max-Schmeling-Halle getragen werden.

Sportlich überragte auch am Mittwoch wieder Elisabeth Seitz, die am Stufenbarren ihren 18. nationalen Titel gewann. Zuvor hatte die Stuttgarterin als erste Deutsche ihre sechste Mehrkampfmeisterschaft gewonnen. Jetzt fehlen ihr noch zwei Titel zum gesamtdeutschen Rekord der Berliner Doppelolympiasiegerin Karin Büttner-Janz, die bis Anfang 1972 insgesamt 20 nationale Meisterschaften in der DDR gewann.

Auch Cheftrainer Hirsch hatte schöne Erlebnisse auf dem Turnfest. »Es wird mir wohl nicht noch einmal gelingen, im offenen Mustang in das Olympiastadion zu fahren«, meinte er in wehmütiger Erinnerung an die Stadiongala am Dienstag. In schnittigen Cabrios waren die Nationalturner über die Leichtathletikbahn des Nazistadions gerollt, vorneweg Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen im gelben Sportwagen, am Steuer saß Vater und Trainer Wolfgang. Ein rauschhafter Abend, an dem der 65jährige Exweltmeister Eberhard Gienger nach seinem 5.192. Absprung am Fallschirm in die Arena schwebte und sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu der leicht widerlegbaren Behauptung hinreißen ließ: »Ganz Berlin ist im Turnfieber«. Wenn die 55.000 Zuschauern das glaubten, waren sie in der Stadt nicht viel unterwegs. Schon vor dem Spektakel hatte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast verkündet: »Turnen ist eine richtige Volksbewegung in Deutschland«, »Volkssport im wahrsten Sinne« etc., auch darüber ließe sich diskutieren.

Mit 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – die Frauen sind klar in der Überzahl – aus 3.200 Vereinen gilt das fünftägige Turnfest als weltgrößte Breitensportveranstaltung. Beim traditionellen Festumzug – mit Turngeräten und Instrumenten durchs Brandenburger Tor – waren am Dienstag nachmittag 15.000 Marschierer und 830 Jahre zum Teil jahrzehntealte Vereinsfahnen gezählt worden. Gesichert wurde der Aufmarsch mit Zäunen, Barrieren und »intensiven Kontrollen«.

»Shows und Galas sind bei uns keine Fremdkörper. Und wir erschaffen sie mit Kreativität, wir müssen nichts zukaufen«, hatte Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes, zum Auftakt des Spektakels erklärt. Finanziert werden die rund 400 Wettkämpfe und Showveranstaltungen zum größeren Teil vom Berliner Senat und der Bundesregierung, die eine Million Euro zur Verfügung stellt. (dpa/jW)