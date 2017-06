»Womenomics« im Kommen

Wachsendes Selbstbewusstsein: In den Kämpfen um mehr Personal (hier in Kiel, 12. Mai 2015) in Altenheimen und Krankenhäusern in der Bundesrepublik stehen Frauen in der ersten Reihe Foto: Carsten Rehder/dpa

Verschiedene Streiks in den letzten Jahren haben die Arbeitsbedingungen in »Frauenberufen« in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Gerade ist es die »Tarifbewegung Entlastung« im Saarland, die für mehr Personal in Krankenhäusern kämpft. Sie schließt an den Arbeitskampf an der Berliner Charité an, in der zum ersten Mal ein höherer Personalschlüssel im Tarifvertrag durchgesetzt werden konnte. Auch der Ausstand im Sozial- und Erziehungsdienst 2016 hat deutlich gemacht, dass Streiks in weiblich dominierten Berufen im Kommen sind. Nelli Tügel analysiert diesen Trend in der neuen Ausgabe von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, deren Schwerpunkt die »Feminisierung der Lohnarbeit« beleuchtet. Er resultiere »aus einem wachsenden Selbstbewusstsein auf Seiten der Beschäftigten einer- und den spürbaren Folgen der Rationalisierung der Arbeit andererseits«, so Tügel.

Dass dieses neue Aufbegehren gegen schlechte Arbeitsbedingungen kein Zufall ist, zeigt Christa Wichterich in ihrem Beitrag. Sie untersucht die »Womenomics«, die kapitalistische Verwertung weiblicher Arbeitskraft, im globalen Maßstab. In Zeiten der Krise, so ihre These, greifen Staaten auf schlecht oder gar nicht bezahlte Reproduktionsarbeit zurück und wälzen die Kosten für die Krise so auf Frauen ab. Ein Problem sieht sie auch darin, dass es zwar seit den 1970er Jahren gelungen sei, eine wachsende Schicht von Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und auch besser zu bezahlen. Dies führe aber häufig zu einer Verschiebung der Sorgearbeit auf Migrantinnen aus ärmeren Ländern, die schlecht abgesichert sind und zu niedrigen Löhnen arbeiten müssen.

Einen faktenreichen Überblick über die Einbindung von Frauen in den kapitalistischen Arbeitsmarkt seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt André Leisewitz. Die Erwerbsquote der Frauen stagniere seit Jahrzehnten; erst seit den 1970er Jahren sei eine deutliche Steigerung des Frauenanteils auf etwa die Hälfte aller abhängig Beschäftigten zu vermerken. Diese Zahlen täuschten jedoch darüber hinweg, dass Frauen häufig Teilzeitjobs ausübten, die erheblich schlechter bezahlt und kaum sozial abgesichert seien.

Wie dramatisch noch heute – bei allen erreichten Fortschritten – Frauen im Erwerbsleben und im Alter benachteiligt sind, legt Ursula Schumm-Garling dar. Aktuelle Antworten der Bundesregierung wie Mütterrente, Flexirente oder Frauenquote enttarnt sie als weitgehend wirkungslos und plädiert im Gegenzug für eine revitalisierte Frauenbewegung, die für soziale Gerechtigkeit und Emanzipation kämpft.

Die Diskussion kapitalismuskritischer Literatur setzt in dieser Ausgabe Werner Goldschmidt mit einer Kritik von Beiträgen zur »Transformationsdebatte« aus dem Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung fort. Georg Fülberth zeigt, dass sich der vor dem kommenden Weltkrieg warnende Engels die soziale Revolution nur als dessen Verhinderung, nicht als dessen Folge vorstellen konnte. Winfried Schwarz gibt eine lebendige Interpretation von Schlüsselszenen aus Raoul Pecks Film »Der junge Karl Marx«. Weiter hervorhebenswert: eine Kritik von Gisela Notz am Frauenbild der AfD und die neueste Ausgabe des an der Universität Jena erarbeiteten »Streikmonitors«, der halbjährlich in Z erscheinenden Übersicht zu betrieblichen Bewegungen und Arbeitskämpfen.