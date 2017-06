»Instrument der Entrechtung«

Prostituierte wehren sich seit langem gegen das Gesetz – hier bei einer Aktion vor dem Bundesratsgebäude in Berlin. Auch am 2. Juni, dem »Internationalen Hurentag«, gab es vielerorts Proteste Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Keineswegs sei das »Prostituiertenschutzgesetz« (ProstSchG), das am 1. Juli in Kraft tritt, geeignet, Betroffene vor Ausbeutung zu schützen – wie angeblich beabsichtigt. Das kritisierte Juanita Henning, Vorsitzende von »Doña Carmen«, einem Verein, der sich für die Rechte der in dieser Branche Tätigen einsetzt, vergangenen Freitag in Frankfurt am Main. Im Gegenteil unterwerfe es die im Gewerbe Beschäftigten einer »extremen Kontrolle und Überwachung«. Unangemessen sei, dass diese künftig ihre Tätigkeit bei der zuständigen Ordnungsbehörde anmelden und Bordellbetreiber über alle Vorgänge in ihrem Haus täglich Buch führen müssen. Henning sieht in dem Gesetz ein »Instrument der Entmündigung und Entrechtung der Sexarbeiterinnen«. Deshalb will der Verein nun Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz einlegen, wie Henning auf einer Pressekonferenz mitteilte. Mit der Ausarbeitung der Klageschrift hat Doña Carmen Meinhard Starostik, Richter am Berliner Verfassungsgerichtshof, beauftragt. Er hat in Karlsruhe bereits erfolgreich gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt.

Starostik hält das Gesetz in vier Punkten für anfechtbar. Es schränke das Recht auf informelle Selbstbestimmung der in der Branche tätigen Frauen unverhältnismäßig ein, erläuterte er auf der Pressekonferenz. Und zwar erstens mit der Anmeldepflicht für Prostituierte an dem Ort, wo sie jeweils tätig sind, zweitens der regelmäßigen zwangsweisen Gesundheitsberatung, drittens der Kondompflicht sowie viertens mit den für die Behörden vorgesehenen Kontrollbefugnissen, wenn die Tätigkeit in einer Privatwohnung stattfindet. »Der Gesetzgeber scheint davon auszugehen, dass alle Prostituierten bescholten sind«, sagte Starostik. In der Kondompflicht sieht er einen »unzulässigen Eingriff in den intimen Bereich«, also in grundgesetzlich garantierte Persönlichkeitsrechte. Der den Betreibern von Bordellen und Vermietern auferlegte Verwaltungs- und Kontrollaufwand gegenüber den Prostituierten sei »irre und unzumutbar«, findet der Jurist. Dass Vertreter der zuständigen Behörden laut ProstSchG jederzeit in Wohnungen auftauchen dürfen, wenn sie Anhaltspunkte dafür haben, dass dort der Prostitution nachgegangen wird, beurteilt Starostik als »klaren Verstoß« gegen Artikel 13, Absatz 1 des Grundgesetzes, der die »Unverletzlichkeit der Wohnung« postuliert. Der Jurist ist zuversichtlich, dass diese von ihm angefochtenen Regelungen so nicht haltbar sind.

Nach Ansicht von Rechtsanwalt Percy MacLean, Gründungsdirektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, ist das Gesetz auf »Trump-Niveau« und »eine Rolle rückwärts«. Verwunderlich sei nur, »dass nicht auch die Aufzeichnungspflicht per Video vorgesehen ist«, empörte er sich. Entstanden sei »der geplante Überwachungswahn« durch »Einflüsterungen einer irrationalen Lobby, angeführt von einer prominenten Steuerhinterzieherin«. Gemeint ist wohl die Journalistin Alice Schwarzer, die Ende 2012 mit einem Buch zum Thema eine Medienkampagne für ein »Prostitutionsverbot« gestartet hatte.

Frances Funk, Sexarbeiterin und politische Aktivistin, schilderte, was die Anmeldepflicht in der Praxis bedeuten kann. Dadurch seien ihre Daten künftig bundesweit von Behörden abrufbar, sie könne also, wenn sie mal ihre Handtasche verliere, überall mit ihrer Tätigkeit »geoutet« werden, die keinen etwas angehe. Unter dem Vorwand gesundheitlicher Beratung würden Prostituierte »sozial und psychisch« ausgeforscht, etwa zu Alkoholkonsum. Von Migrantinnen wolle die Behörde im Detail wissen, wie sie zur Tätigkeit im Gewerbe gekommen seien.

Der Verein will die Verfassungsbeschwerde noch im Juni einreichen. Außerdem hat er eine eigene Kampagne gestartet und empfiehlt allen Prostituierten, mit symbolischen Aktionen gegen die neue Regulierungswut zu protestieren. So könnten demnächst viele Frauen im neuen obligatorischen »Hurenpass« – wie die im Gewerbe tätigen Frauen die Anmeldebescheinigung nennen – »Alice Schwarzer« als ihren Künstlernamen eintragen. Hinsichtlich der Arbeitsorte, die den Behörden gemeldet werden müssen, regt Doña Carmen an, den zuständigen Beamten eine Liste mit allen 11.000 deutschen Gemeinden vorzulegen. Letztere ist auf der Website des Vereins herunterzuladen, informiert dieser in einem Flyer unter dem Titel »Gib Repression keine Chance!«