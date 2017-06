»Trans Is Beautiful!«: Bambi, ­ehemaliger Revuestar in dem Pariser Cabaret »Le Carrousel« Foto: ARTE France

Napoleon Bonapartes ­Russland-Feldzug (2)

Die Bjaresina

Die Grande Armée hat Moskau besetzt – doch in der zerstörten Stadt fehlt es an allem. So bleibt Napoleon Bonaparte nur der Befehl zum Rückzug. Dabei trifft der harte russische Winter die Soldaten nahezu unvorbereitet. Und dann kommt es an der Bjaresina (russ. Beresina) in Belorussland im November 1812 zur finalen Schlacht. Napoleon gewinnt – ein Pyrrhussieg.

18.25, Arte

Die Zukunftsmacher im Rheinland

Die Zukunft der Post ist nicht allein gelb, sondern auch grün. Wie schon zu Postkutschenzeiten soll nämlich in Zukunft kein Postauto mehr mit Verbrennungsmotor fahren, sondern ohne Schadstoffe, leise und sauber – eben elektrisch. Doch kein Hersteller wollte für den Konzern ein E-Car entwickeln, das umweltfreundlich ist und außerdem nicht mehr kostet als ein herkömmliches Postauto. Dann nahm sich Achim Kampker, Professor an der RWTH in Aachen, mit seinen Studenten der Sache an und entwickelte den Streetscooter. Der soll nun sogar in alle Welt verkauft werden!

20.15, WDR

Trans Is Beautiful!

Lange lebten Transmenschen am Rande der Gesellschaft. Heute stehen sie selbstbewusst im Rampenlicht und zeigen sich mehr und mehr in den Medien. In der Dokumentation wird der Frage nachgegangen, wie sich der Wandel der öffentlichen Wahrnehmung transsexueller Menschen in nicht einmal hundert Jahren vom Sonderfall zum Mainstreamstar vollzog.

21.45, Arte

Leichen pflastern seinen Weg

Utah im Winter 1896: Die Not hat die Männer des Ortes Snowhill in die Kriminalität getrieben – mit Diebstählen versuchen sie, ihre Familien zu durchzubringen. Dadurch sind sie zu Gesetzlosen geworden, auf jeden von ihnen ist eine Belohnung ausgesetzt. Für den Kopfgeldjäger Loco eine gute Gelegenheit, seinem Handwerk nachzugehen. Er durchforstet die Berge um Snowhill und erschießt gnadenlos jeden der Vogelfreien, der sich aus seinem Versteck wagt. Unter den Ermordeten ist auch der Ehemann von Pauline. An seinem Grab schwört sie Rache. Als ein stummer Revolverheld auftaucht, heuert sie ihn an, Loco zu töten. Nichts Geringeres als einer der großen Klassiker des Italowestern! F 1968, mit Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Vonetta McGee, Musik: Ennio Morricone, Regie und Drehbuch: Sergio Corbucci.

23.35, BR