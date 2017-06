»Herrscher des Urwalds«. Eine Anmerkung

»Tibet-Schäfer«, SS-Sturmbannführer, hatte sich nichts vorzuwerfen: Ernst Schäfer als Zeuge bei den Nürnberger Prozessen 1945 Foto: US Army

In der Sonderausstellung »Sielmann!«, die am 2. Juni mit viel Politprominenz im Berliner Museum für Naturkunde eröffnet wurde, heißt es an einer Stelle: »1957 Dreharbeiten im Auftrag des belgischen Königshauses im damaligen Belgisch-Kongo für ›Herrscher des Urwalds‹«. Dieser Hinweis auf einen der vier großen Kinofilme Heinz Sielmanns spart eine Vorgeschichte aus, die es wert ist, ergänzt zu werden. Sie beginnt Anfang der 50er im Nationalpark Rancho Grande in Venezuela, in dem ein deutscher Zoologe eine Forschungsstation aufbaute. Bis 1945 hatte dieser Ernst Schäfer innerhalb der SS-Organisation »Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe« das von ihm gegründete »Sven-Hedin-Institut« geleitet. SS-Mitglied seit 1933, war er mit der »Deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer« zu Ruhm gelangt, die 1938/39 unter der Schirmherrschaft Heinrich Himmlers an den Himalaja führte. Himmler hatte große Stücke auf den SS-Sturmbannführer gehalten, dessen drei Töchtern mehr als einmal persönlich »arische Geschenke« überbracht. Nach der Inhaftierung in Nürnberg und dem »Entnazifizierungsverfahren« war Schäfer im April 1948 mit seiner Familie nach Südamerika gegangen. Hier lernte er nun in Rancho Grande den abgedankten belgischen König Leopold III. nebst Frau kennen. Die beiden schätzten den Deutschen als begeisterten Jäger und luden ihn 1954 nach Belgien ein. Er sollte sie bei der Jagd in den Ardennen beraten.

Leopold III. hegte in dieser Zeit einen Wunsch: Bevor man Belgisch-Kongo in die Unabhängigkeit entließe, sollte in der Kolonie noch ein Tierfilm entstehen – nach Art der Disney-Produktion »Die Wüste lebt«. Mit dem Konzept war Schäfer nicht einverstanden und brachte den Tierfilmer Heinz Sielmann ins Gespräch, dem die allgemeine Anerkennung noch fehle und der darauf warte, dass man mit ihm zusammenarbeite.

Im Vorfeld der Filmpremiere in Paris wurde ruchbar, wer dort Regie geführt hatte, Paris Match brachte einen achtseitigen Bericht, und selbst in deutschen Medien war »Schützling Himmlers« nicht unbedingt als Ehrenbezeichnung gemeint. Paris Match wurde vom Umfeld des belgischen Königshauses aufgefordert, den Namen Schäfer in der Berichterstattung außen vor zu lassen. Schäfer wurde fortan nur noch als wissenschaftlicher Berater geführt und Sielmann groß herausgestellt.

Der Spiegel begab sich angesichts der Aufregung in der Ausgabe vom 25. März 1959 auf Schäfers Spuren und lobte »Herrscher des Urwalds« als »rigorosen Anti-Disney-Film«. Schäfer wurde still und heimlich aus den Königsdiensten entlassen und ging ans Landesmuseum Hannover. Filmpremieren in Brüssel und Amsterdam konnten von antifaschistischen Organisationen verhindert werden. Schäfer fühlte sich bis zu seinem Tod 1992 ungerecht behandelt und meinte, er habe sich nichts vorzuwerfen.