An der Gruftwand

»See, genteelmen! – Mummy! Mummy!«, Mark Twain, »The Innocents Abroad« (1869) Foto: Universal Pictures

Vielleicht ist in Wahrheit Tom Cruise die Mumie und nicht ihr Jäger? Zumindest hat er sich für jemanden, der seit den 80ern die Filmstarbürde trägt, verdächtig gut gehalten.

Nun lässt er sich auf zweifelhafte Abenteuer in den Ruinen des Empire ein. In seinem soliden Alter ist er dienstlich mit der US-Army im Irak unterwegs und schlägt mit dieser auch eine kleine (völlig groteske) Schlacht in einer »Rebellenhochburg« oder mischt beim Absturz eines dieser wüstentauglichen Lockheed C-130 »Hercules«-Transportflugzeuge mit. Allerdings eher auf eigene Rechnung. Um liegengebliebene Schätze abzusahnen. Ein Antiquitätenhustler in Uniform, dem eine veritable blonde Archäologin (Annabelle Wallis) beigesellt ist: die junge Wissenschaftlerin und der alte Söldner.

Bekanntlich ist das Abenteuergenre kaum ohne die Großerzählung des Imperialismus denkbar. Nun, da es seit geraumer Zeit wieder einen offenen »neuen« Imperialismus gibt, kann es auch wieder richtige Abenteuer geben, naturgemäß eher als Farce.

Noch auf Nummer sicher ging Steven Spielberg 1981 mit »Jäger des verlorenen Schatzes« im Schutzmantel der Blüte des »Postmodernismus«. Er ließ die Jagd lieber in den fernen 1930ern spielen. Der Schatz der verlorenen sowohl genregeschichtlichen als auch imperialen Unschuld schien mit dieser Zeitreise plötzlich wieder geborgen. Miss­trauische Kritiker ließen sich von der Tarnoperation damals allerdings nicht ins Bockshorn jagen: »Was ist es denn, dem wir unseren Applaus schenken, wenn wir die Expeditionen (exploits) eines Indiana Jones bejubeln?« fragte z. B. Robin Wood in seiner Bestandsaufnahme »Hollywood from Vietnam to Reagan« (Columbia UP, 1986) und erklärte nebenbei, dass »eine potentiell faschistische Kultur wohl nichts anderes als diese Form der Unterhaltung produzieren würde«.

In den fernen Zeiten der Unschuld tauchte die Figur der Mumie eher im Arsenal des Horrorgenres denn in dem der imperialen Abenteuer auf. Mit »Die Mumie« (Karl Freund, 1932) machte Boris Karloff als Mumie Imhotep den Anfang für unzählige weitere Ausgrabungen. Über die aktuelle Mumie heißt es offenherzig, sie sei die Rückkehr des Vergangenen (Verdrängten). In ihrem Grab/Gefängnis wartet sie darauf, befreit zu werden. Sie heißt Prinzessin Ahmanet (Sofia Boutella) und ist nichts anderes als die Verkörperung des Stereotyps von der schönen, aber gefährlichen (bösen) exotischen Frau, obwohl sie sehr unschön von Gesichtstätowierungen und Folternarben entstellt ist.

Und was hier nicht alles an vergangen Geglaubtem wiederkehrt: Neben imperialer Wüstenexpedition und altägyptischer Totenbeschwörungsesoterik finden sich Tempelritterkatakomben unter der Themse noch aus den Zeiten des Zweiten Kreuzzugs (falls Sie sich nicht mehr erinnern sollten: 1147–1149) und englische Pub- und Spukschlossgemütlichkeit. Selbst die »Dr. Jekyll und Mr. Hyde«-Geschichte wird noch ins Rennen geworfen.

Weder der Esoterik noch den goldenen Regeln des Schundfilms kann dieses heillose Durcheinander gerecht werden. Mark Twain hatte wohl doch recht, als er in einem Reisebericht die scherzhafte Bemerkung fallen ließ, die unzähligen Mumien seien im modernen Ägypten vornehmlich als Brennstoff für die Heizkessel von Dampflokomotiven genutzt worden.

Mumien sind Stoff zum Verheizen für die digitalen Kessel des »Postcinema« in Imax 3D, wo sowohl die Spinnweben an der Gruftwand und als auch die Biergläser auf dem Kneipentisch so plastisch erscheinen, dass man förmlich nach ihnen greifen zu können glaubt. Je naturalistischer die »Photographie« desto schwindelerregender der Schwachsinn, der sich damit transportiert. Dies hat sich als eines der Grundgesetze des Postcinema überdeutlich herauskristallisiert.