Wer braucht schon eine Spielidee?

Wenn schon Bus, dann wenigstens Cabrio: Real am Sonntag auf der Plaza de Cibeles Foto: REUTERS/Paul Hanna

Nach historischen Leistungen wie der erstmaligen Verteidigung des Champions-League-Titels durch Real Madrid am vergangenen Wochenende sind die Fußballexperten dieser Welt um Einordnung bemüht: Wo steht dieses Real-Team im Vergleich mit Mannschaften wie Ajax Amsterdam, AC Milan oder dem FC Barcelona? Betrachtet man die individuelle Klasse, hat es in der Geschichte des Fußballs wohl kaum besser besetzte Mannschaften gegeben: Luka Modric und Toni Kroos sind die wahrscheinlich die besten Spielgestalter dieser Welt, und beide sind nun mal im Mittelfeld von Real Madrid zu Hause; Cristiano Ronaldo hat es geschafft, sein Spiel perfekt an sein Alter anzupassen: Aus dem einst explosiven Flügelstürmer ist der momentan vielleicht beste Abschlussspieler auf diesem Planeten geworden. Und da haben wir noch nicht über Sergio Ramos oder Marcelo gesprochen.

Diesem Team, das den so begehrten Henkelpott in vier Jahren dreimal in die spanische Hauptstadt holen konnte, einen Makel zu attestieren, verbietet sich fast. Und dennoch vermissen viele Experten in Reals Spielanlage ein Alleinstellungsmerkmal. Dem Team fehlt das gewisse taktische Etwas, das etwa Pep Guardiolas Barça so erhaben wirken ließ, in jenem Fall das geniale Positionsspiel der Katalanen. Ein anderes Beispiel wäre der niederländische »Voetbal total«, den Ajax Amsterdam unter Johan Cruyff in den 70ern zelebrierte.

Real Madrid dominiert vor allem durch seine Einzelakteure, nicht aufgrund einer übergeordneten taktischen Idee. Das ist legitim. Im Vergleich mit Barça oder Ajax zu Glanzzeiten wirken die Mannen um Zinédine Zidane – der nach anderthalb Spielzeiten als Profitrainer so viele CL-Titel wie Alex Ferguson, Ottmar Hitzfeld, José Mourinho oder eben Pep Guardiola vorweisen kann – gleichwohl ziemlich blass. Im Milliarden-Business sind Barça und Real dabei nur zwei Seiten derselben Medaille. Man kann den Madrilenen sogar zugute halten, mit ihren Ambitionen – Profitmaximierung, Profitmaximierung und Profitmaximierung – ehrlicher umzugehen als die Konkurrenz aus Katalonien. Real-Präsident Florentino Pérez gibt seit Jahren die Maxime aus, dass die besten Spieler das meiste Geld bringen; und das nicht zuletzt in Sachen Trikotverkäufe. Eine übergeordnete Idee braucht Pérez dabei wie einen Kropf: herzlich egal, der Rubel muss rollen. Soviel Geld wie möglich zu scheffeln ist freilich auch das Streben des FC Barcelona, der gerne einmal sein katalanisches Rebellenimage in den Mittelpunkt seiner Marketingstrategie stellt. Barça gab in den vergangenen Jahren ebenfalls Unsummen für Spieler wie Neymar oder Luis Suárez aus.

Für einen gewissen Marco Asensio wollten die Katalanen vor drei Jahren allerdings kein Geld locker machen. Für 3,5 Millionen Euro wäre der heute 21jährige zu haben gewesen, der im Champions-League-Finale von Cardiff zum 4:1-Endstand traf. Nachdem Barça von einem Transfer Abstand genommen hatte, verpflichtete Real den Linksaußen von Real Mallorca. Ein Transfer, der auf den ersten Blick so gar nicht zu dem Image von Real Madrid passen will. Mittlerweile hat Asensio seinen Marktwert vervielfacht und gilt als einer der kommenden Superstars im spanischen Fußball. Ein Superstar der Gegenwart ist Daniel Carvajal, einer der weltbesten Außenverteidiger, einst an Bayer Leverkusen ausgeliehen. Er kommt aus »Real Madrid Castilla«, dem eigenen Nachwuchs also. Aus dem gingen auch Casemiro, der unverzichtbare Arbeiter im Mittelfeld, oder Publikumsliebling Lucas Vázquez hervor.

Den endgültigen Durchbruch schaffte in der abgelaufenen Saison in Abwesenheit von Gareth Bale der Spanier Isco, der mit 21 Jahren für 30 Millionen Euro Ablöse zu Real kam, für dortige Verhältnisse eher wenig; Der Franzose Raphaël Varane, der sich neben Sergio Ramos zum Weltklasse-Innenverteidiger entwickelte, wechselte 2011 mit 18 von Lens zu Real – für »nur« zehn Millionen Euro.

Wir reden immer noch von Real Madrid; selbstverständlich gibt es da keinen Paradigmenwechsel. Der Klub wird weiterhin mit Geld um sich schmeißen. Kürzlich wurde der 16jährige Brasilianer Vinícius Juníor für eine angebliche Ablöse von 61 Millionen Euro verpflichtet. Und trotz der hochkarätigen Offensive plant Pérez, in diesem Sommer Eden Hazard vom englischen Meister Chelsea zu holen. Für den Belgier würde sicherlich eine Summe jenseits der 100 Millionen fällig. Wahrscheinlich würde ein Eigengewächs wie Álvaro Morata Platz machen müssen. So schnell wird bei Real keine Vernunft einkehren – doch damit stellt man im Weltfußball eben keine große Ausnahme dar.