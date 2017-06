Eine Flut von Fake News

Putin wird von westlichen Medien immer wieder mit Unterstellungen konfrontiert. (Interview mit dem US-Sender NBC, 3. Juni) Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

Russlands Staatspräsident Wladimir Putin hat eine persönliche Einflussnahme auf den US-Wahlkampf bestritten. Wieder einmal. Ob es allerdings hilft, ein wenig Sachlichkeit in die permanent wiederholte Propaganda jenseits und diesseits des Atlantik zu bringen, muss bezweifelt werden.

Glaubt man den meisten westeuropäischen sowie US-Konzern- und Staatsmedien, so ist Moskau nämlich nahezu allmächtig. Der Russe als Feindbild wird selbst dann bemüht, wenn es völlig absurd erscheint. Beispielsweise, wenn behauptet wird, Moskau habe die US-Präsidentschaftswahl zu Ungunsten der zweitplazierten Bewerberin Hillary Rodham Clinton manipuliert.

Das setzt nicht nur voraus, dass US-Wähler in der Mehrheit doof sind. Russ­lands Geheimdienst müsste auch über diverse Zaubermittel zur Meinungsbeeinflussung gebieten, die selbst die NSA (National Security Agency der USA) oder den eines ebenfalls beinahe übermächtigen Einflusses bezichtigten britischen Netzmanipulator GCHQ (Government Communications Headquarters) vor Neid erblassen ließen.

Nehmen wir an, Putin sagt die Wahrheit. Wie will er sie beweisen? Es bleibt ihm allenfalls, stoisch zu wiederholen, dass die Unterstellungen Unterstellungen sind. Das hat er auch im Interview mit dem eher nicht zur Front der antirussischen (und Anti-Trump-) Scharfmacher gehörenden TV-Sender NBC getan, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. Und noch ein wenig mehr.

Möglich sei es schon, dass der russische Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, Kontakt zum Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump gehabt habe, so Putin. Solche Kontakte gehören zum diplomatischen Grundinstrumentarium. Er selbst wisse davon nichts, wie er betonte (was immerhin glaubhaft ist, denn Putin ist nicht stellvertretender Außenminister, sondern Staatspräsident). »Glauben Sie etwa, der Botschafter teile mir jeden Tag mit, mit wem er esse oder wen er treffe?« fragte Putin.

Auch den geschassten Nationalen Sicherheitsberater, Michael Flynn, kenne er kaum. Der frühere US-General gilt den Trump-Jägern als Schlüsselfigur in dem Fall, den das Clinton-Lager als Affäre zu etablieren versucht. »Ich habe nicht einmal richtig mit ihm geredet. Das ist das Ausmaß meiner Bekanntschaft mit Herrn Flynn«, sagte Putin. Erst später sei ihm gesagt worden, dass der Berater »in etwas verwickelt« gewesen sei.

Flynn war Mitte Februar nach nur rund drei Monaten im Amt als National Security Advisor zurückgetreten, angeblich weil er zum russischen Botschafter in Washington Kontakt hielt und dies nicht gesagt hatte. Einschlägige US-Medien vermuten, dass es in den Gesprächen zwischen Flynn und dem Botschafter um die Sanktionen gegen Russland gegangen sein soll, die Trumps Vorgänger, Barack Obama, kurz vor der Amtsübergabe Ende Dezember noch einmal verschärft hatte. Als Begründung hatten dem Friedensnobelpreisträger vermutete russische Cyber-Angriffe zugunsten Trumps im US-Wahlkampf gedient. Aus Geheimdienstkreisen kommen überwiegend Fake News, wie man spätestens seit dem »ersten Golfkrieg« weiß, als von »seriösen« Medien über babymordende irakische Soldaten in Kuwait berichtet worden war.

Die US-Geheimdienste haben offenbar eine eigene Agenda, die nicht unbedingt der des amtierenden Chefs im Weißen Haus entspricht. Darauf ließen nicht nur zahlreiche Querschüsse und lancierte Fakes aus dem inzwischen recht unübersichtlichem Geflecht aus NSA, CIA, FBI sowie der zahlreichen kleineren Dienste der Streitkräfte oder sogar des State Departement schließen. Und man sollte nichts aus diesen Kanälen glauben.

Am Dienstag kam über dpa die Nachricht, dass in den USA eine 25jährige Frau angeklagt worden sei, die ein vertrauliches Dokument der NSA an die Webseite The Intercept weitergegeben haben soll. Einem Bericht des Portals zufolge soll dieses Dokument zeigen, dass der russische Militärgeheimdienst GRU (Hauptverwaltung Aufklärung beim Generalstab der Streitkräfte) noch stärker in die US-Präsidentschaftswahl einzugreifen versuchte als bekannt. Der Artikel befasst sich mit angeblichen russischen Beeinflussungsversuchen der Präsidentschaftswahl 2016. Das geheime, aber irgendwie doch abhanden gekommene NSA-Dokument zeige, dass der GRU über Monate hinweg versucht habe, in Wahlsysteme einzudringen. Die NSA sei sich aber unsicher über das Ergebnis der Attacke, schreibt die Webseite weiter. Es sei unklar, ob der Versuch erfolgreich gewesen sei und welche Daten möglicherweise gestohlen wurden. Bleibt die Frage, wer glaubt Berichten von Geheimdiensten?

In der Russland-Affäre ermitteln das FBI und der US-Kongress. Am Donnerstag sagt der von Trump entlassene FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aus. Der Präsident soll ihn angeblich gedrängt haben, einen Teil der Ermittlungen zu der Russland-Affäre einzustellen.