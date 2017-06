Angeblich Gottes Wort

Zu jW vom 29. Mai: »Der ›Satan zu Allstedt‹«

Müntzer bestand darauf, dass Gott auch in der Gegenwart des 16. Jahrhunderts seinen Dienern direkte, bindende und unbedingt verlässliche konkrete Wegweisung gebe, die als solche nicht der Beurteilung durch bloße Bücherweisheit unterliege.

Mit Verlaub: Ähnlich argumentieren die Salafisten und sonstiges islamistisches Gesindel mit Blick auf den Koran, der ja angeblich Gottes unmittelbar in die Welt gesandtes Wort ist und deshalb wörtlich umgesetzt werden müsse. Dass Luther ursprünglich ein katholischer Fundamentalist war – indem er das, was in Rom die geschäftsmäßig behandelte Grundlage des privaten Wohllebens war, persönlich ernster nahm als die Oberen –, der durch die Indolenz des etablierten Klerus in die Reformation mehr getrieben wurde, als dass er sie aktiv angestrebt hätte, ist ja kein Geheimnis. Wie der vom Autor kenntnisreich geschilderte Werdegang Müntzers zeigt, ist der Grat zwischen Befreiungstheologie und Salafismus aber wohl doch ein ziemlich schmaler.

Da das Werk ja wohl eine Serie im Fluss ist, wäre ich irgendwann gegen Ende für einen Vergleich zwischen Reformation und Islamismus dankbar. Ich habe 2005, als ich meine kranke Mutter auf ihren Wunsch mit dem Rollstuhl in einen Gottesdienst in ihrer evangelischen Gemeinde fuhr, dort eine bemerkenswerte Predigt über den Islam gehört – übrigens ein von der Gemeinde ausgewähltes Thema, so war es wohl dort mit dem Pfarrer vereinbart, dass er einmal im Monat über ein Thema nach Wahl predige. Der Kern war, nach allerhand schlauen akademischen Zitaten, dass der Islam halt 600 Jahre jünger sei als das Christentum und sich deshalb heute auf der Stufe der intellektuellen Entwicklung befinde, in der sich das Christentum im 15. Jahrhundert befunden habe. Die Predigt, die zu schreiben dem Gemeindepfarrer erkennbar Spaß gemacht hatte, fand ich einerseits sehr anregend, andererseits hat sie mich nachdenklich gemacht, was die Grundlagen meiner eigenen evangelischen Sozialisation angeht.

Rainer Lesny, per E-Mail

Gehorsam in den Krieg

Zu jW vom 30. Mai: »Davongekommen«

Im Jahre 1983 war ich einer der 600.000 Zuschauer in der DDR, die den DEFA-Film »Der Aufenthalt« im Kino gesehen haben. In seinen Erinnerungen »Wenn der Wind sich dreht« schrieb der Regisseur Frank Beyer fast 20 Jahre später: »Besonders gespannt war ich darauf, ob unser Publikum den Film annehmen würde. Ich hatte eine Hoffnung. Ich wusste, viele Mittfünfziger anfangs der achtziger Jahre hatten als 18-, 19jährige in den Krieg ziehen müssen, ein ähnliches Schicksal wie unser Mark Niebuhr im Film erlitten und würden in ihm eine Identifikationsfigur finden. Denn eine solche Figur gab es bisher im deutschen Kino nicht. Es gab kommunistische Widerstandskämpfer, jüdische Opfer und fanatische Hitlerjungen, die im Krieg einen Wandlungsprozess durchmachten.« Die Hauptfigur Mark Niebuhr verkörperte aber den jungen Deutschen, der befehlsgemäß und gehorsam in den Krieg hineinzog.

Der Film hatte eine große Besucherzahl, zahlreiche Zuschauerdiskussionen wurden geführt, und viele Leser äußerten sich auch schriftlich in ihren Tageszeitungen zum Geschehen in diesem Film. Den Roman »Der Aufenthalt« von Hermann Kant, der für Wolfgang Kohlhaase die Grundlage des Drehbuches lieferte, hatte ich wenige Jahre zuvor kurz nach dessen Erscheinen während eines Urlaubsaufenthaltes am Oderhaff (heute wieder Stettiner Haff!) gelesen. Die Romanhandlung hatte mich so gefesselt, dass ich mir den Film sofort ansah. Roman und Film sind Antikriegswerke von sehr hoher literarischer und künstlerischer Qualität, die ich jungen Menschen in Deutschland zum Lesen und Anschauen sehr empfehlen kann.

Rainer Döhrer, Barchfeld/ Werra

Berufsverbot selbst erlebt

Zu jW vom 2. Juni: »›Stasimethoden‹ im ­Westen«

Die BRD-Länder sollen nach 1985 den schändlichen Radikalenerlass nach und nach aufgehoben haben, schön. Tatsache ist, dass er in anderer Form, aber mit gleicher Begründung in den fünf einverleibten DDR-Ländern fröhliche Wiederkehr feierte. Im Juni 1991 wurde ich mit der Begründung: »Sie bieten nicht die Gewähr, zukünftig auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der BRD zu stehen«, von meiner Hochschule gekündigt, verbunden mit einem Hochschulverbot.

Im Grunde genommen war das ein Berufsverbot im öffentlichen Dienst. Ausgesprochen hat es mein ehemaliger Wissenschaftsbereichsleiter, ein in der DDR berufener Professor. Man sieht, wie schnell sich Menschen neuen Bedingungen hervorragend anpassen können. Ich nenne es Gewissenlosigkeit. Ich war nicht allein, mit der gleichen Begründung wurden Zehntausende DDR-Wissenschaftler »entfernt«, um mittelmäßigen bundesdeutschen Nachfolgern Platz zu machen, die natürlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung zutiefst verinnerlicht hatten.

Peter Lachmann, Halle/Saale

Abschottung und Abschiebung

Zu jW vom 31. Mai: »Merkel umwirbt Indien«

Zu Beginn der großen Flüchtlingsströme 2015 tönte Angela Merkel immer wieder in den Medien voller Selbstbewusstsein »Wir schaffen das« und löste damit eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus. Inzwischen ist ihr der Satz im Hals steckengeblieben. Sie hat dafür gesorgt, dass durch Abschottung, Abschiebung – von ihr euphemistisch »Rückführung« genannt – und durch den unrühmlichen Deal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan (…) ihr Scheitern in der Flüchtlingspolitik gar nicht mehr zur Sprache kommt. Nur noch als Randnotiz taucht in den Medien die Hilflosigkeit gegenüber den Massen von Flüchtlingen auf, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen und immer wieder scheitern, sei es durch Zurückweisung schon unterwegs, sei es durch Festhalten in Lagern, schlimmstenfalls durch Ertrinken. (…)

Eva Ruppert, Bad Homburg