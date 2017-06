Lenin in Afrika

Industrialisierung, orientiert am Entwicklungsmodell der Sowjetunion: Arbeiter am 1. Mai 1978 in Maputo, Hauptstadt der Volksrepublik Mocambique Foto: jW Archiv

In diesen Tagen erscheint das neue Heft der Zeitschrift Das Argument. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber redaktionell gekürzt und leicht bearbeitet den Aufsatz »Die Oktoberrevolution als ›Entwicklungsherausforderung‹« von Arndt Hopfmann. (jW)

Die globalen Folgen der Oktoberrevolution waren für kaum einen anderen Kontinent von so gravierender Bedeutung wie für Afrika. Dennoch wird der 100. Jahrestag dort weitgehend unbemerkt verstreichen. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die unter 25jährigen, die heute bei weitem die Bevölkerungsmehrheit in Afrika bilden, zu einem Zeitpunkt geboren wurden, als selbst die geopolitischen Folgen der Oktoberrevolution von der Landkarte wieder verschwunden waren. Aber wenn die jungen Afrikanerinnen und Afrikaner von heute einen Blick auf die politische Karte ihres Kontinents werfen, finden sie dort 55 höchst unterschiedliche Länder, die ihre Existenz einem Jahrzehnte andauernden Prozess der Dekolonisierung verdanken, der ohne die weltpolitische Rolle der Sowjetunion und des Ostblocks nicht denkbar gewesen wäre. Lange vor dem Zusammenbruch des klassischen imperialistischen Kolonialsystems, lange vor dem Anfang der »postkolonialen« Geschichte Afrikas, hatte die Oktoberrevolution jene Fakten geschaffen, die später wie selbstverständlich als begünstigende internationale Rahmenbedingungen für Entkolonialisierung und (nationale) Entwicklung wahrgenommen wurden.

Die ersten von Russland initiierten Weltkongresse der Kommunistischen Internationale formulierten bereits sehr früh eine antikoloniale Befreiungspolitik, die mit der »nationalen Frage« (Lenin) verbunden war, aber die unmittelbaren Adressaten dieser Politik waren zunächst die »Völker des Ostens«, also jene Völker und ethnischen Gruppen, die bereits kolonialer Bestandteil des asiatischen Teils des zaristischen Russlands waren oder in asiatischen Nachbarländern der Sowjetunion lebten. In vielen Regionen – insbesondere auch in Lateinamerika – gab es zwar einen merklichen Aufschwung an antiimperialistischen und antikolonialen Kämpfen, das subsaharische, in Kolonien aufgeteilte Afrika blieb davon aber weitgehend unberührt. Allein in der Südafrikanischen Union, der Zusammenschluss von vier britischen Kolonien auf dem Gebiet der heutigen Republik Südafrika, erstarkte die Arbeiterbewegung merklich. Es kam zu Massenstreiks auch der schwarzen Arbeiter, und schließlich wurde 1921 mit der Kommunistischen Partei die für lange Zeit einzige nichtrassistische politische Organisation in Südafrika gegründet. Bei vielfältigen anderen Massenprotesten, Streiks und Bauernaufständen dieser Zeit mag die Existenz der Sowjetunion und die damit verbundene staatliche Institutionalisierung einer Alternative zum Kapitalismus eine Rolle gespielt haben, direkte Wirkungen sind jedoch kaum nachweisbar. Viel nachhaltigeren Einfluss auf das Erstarken des antikolonialen Widerstands hatte die Weltwirtschaftskrise (1929–32), die im größten Teil der kolonialisierten Welt den eigentlichen Beginn der politischen und sozialen Unruhen im Innern markiert.

UdSSR mit Modellcharakter

Die Sowjetunion war nach dem Ende des Bürgerkriegs und dem Ausbleiben der Weltrevolution auf sich selbst zurückgeworfen – und das unter wesentlich schlechteren Bedingungen als vor dem Ersten Weltkrieg. Dass Russland bzw. die Sowjetunion überhaupt unter den Verhältnissen allgemeiner Verarmung und weitgehend zerstörter industrieller Strukturen überleben konnte, war in zweierlei Hinsicht der Oktoberrevolution zu verdanken, einmal der Erschöpfung auch der feindlichen, kriegführenden Mächte wegen, und zum anderen wegen der neuen Führungsstruktur der bolschewistischen Partei, die längst über den Massen schwebte und eine Art ultimative Entwicklungsbürokratie hervorbrachte, die schließlich eine Industrialisierung des Landes mittels Gewalt und auf Kosten unzähliger Opfer (erfolgreich) ins Werk setzte. Hier wurden zum einen die Grundlagen des späteren Sieges über den Hitlerfaschismus und die Großmachtstellung im Kalten Krieg gelegt – trotz verfehlter Kollektivierungspolitik auf dem Land. Zum anderen lagen in dieser Strategie aber auch bereits die wesentlichen Ursachen für das spätere Scheitern des sowjetischen Modells. Während dieser Industrialisierungsperiode (in den 1930er Jahren) blieb die Sowjetunion ein isoliertes, mit sich selbst befasstes, von politischen Exzessen in Atem gehaltenes Land, das jenseits der Hoffnungen auf eine Weltrevolution kaum international wirtschaftlich wie politisch präsent war. Die antikolonialen Bewegungen dieser Zeit waren größtenteils auf sich selbst gestellt. Das sollte sich erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Entstehung einer Gruppe sozialistischer Staaten und dem Beginn des Kalten Krieges ändern. Mit der Ausrufung der Volksrepublik China unter Führung Mao Zedongs wurde die nationale Befreiung der Kolonien und abhängigen Gebiete und damit die Frage des zukünftigen Entwicklungsweges dieser Länder unabweisbar auf die Tagesordnung gesetzt. Zwar konnte das entstehende »sozialistische Lager« aufgrund der Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs materiell nur wenig zur Befreiung vom imperialistischen Kolonialsystem beitragen, aber das auf staatlicher Planung und Zentralisierung der politischen Macht beruhende Gesellschaftsmodell diente zweifellos als Orientierungspunkt für eine Vielzahl politischer Führer, auch in Afrika – und das für eine erstaunlich lange Zeit.

»So wirkte der Sozialismus«, schreibt der britische Historiker Eric Hobsbawm (1917–2012), »in der Unabhängigkeitsperiode auf die dekolonisierten Regierungen nicht nur deshalb attraktiv, weil sich die metropolitanische Linke schon immer den Antiimperialismus auf die Fahne geschrieben hatte, sondern vor allem auch deshalb, weil die Sowjetunion für diese Regierungen einen Modellcharakter hinsichtlich der Möglichkeit hatte, die Rückständigkeit des Landes mittels planwirtschaftlicher Industrialisierung zu beseitigen«.¹ Doch die »Rückständigkeit« hat sich als sehr viel hartnäckiger und vor allem wesentlich komplexer erwiesen, als der Begriff, der einen zeitlichen Rückstand suggeriert, zu erfassen vermag. Im Kern handelt es sich bei den spezifischen sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in den Ländern der sogenannten Dritten Welt um einen systemisch vom kapitalistischen Kolonialismus herbeigeführten und neokolonial reproduzierten Zustand ökonomisch-sozialer Unterentwicklung, der als die wechselwirkende, prozessierende Einheit von wirtschaftlicher Fremdbestimmung (Abhängigkeit), spezifisch verzögerter und entstellter wirtschaftlicher Entwicklung (Rückständigkeit) und einer permanenten Tendenz zur Überausbeutung der Natur wie der Arbeitskraft (Ausplünderung) verstanden werden muss.

Der weitere Verlauf der politischen Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist bekannt. Faktisch alle politischen Ereignisse fanden bis Anfang der 1990er Jahre unter den direkten, stets präsenten und alles überformenden Zwangs- und Opportunitätslagen des Kalten Krieges statt, der genauso lange anhielt, wie die Sowjetunion als internationaler Machtfaktor allgegenwärtig blieb.

Nichtpaktgebundene Staaten

Auf der Ebene der (Geo-)Politik ist das erste hervorstechende Merkmal des 20. Jahrhunderts – in Konsequenz der Oktoberrevolution und der nachfolgenden Systemkonfrontation – die schiere Explosion der Anzahl neuer und in diesem Sinne tatsächlich »junger« Nationalstaaten. Gab es vor dem Ersten Weltkrieg etwas mehr als 30 unabhängige Staaten, wuchs deren Zahl in der Zwischenkriegszeit auf 65 an. Bis Ende der 1980er Jahre waren es bereits ca. 170, später mehr als 200. Diese erstaunliche Entwicklung ist sowohl dem antikolonialen Befreiungskampf im Zeichen der Blockkonfrontation als auch ihrem Ende – nämlich vor allem dem Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens – geschuldet. Schien zunächst die plötzliche Beschleunigung der Dekolonisierung in der »Dritten Welt« die Weltlage zugunsten des »Ostblocks« zu verändern, so zeigte sich schon bald, dass eine jederzeit mögliche Eskalation, die aus einem »kalten« einen »heißen« Krieg gemacht hätte, insbesondere neu entstandene Staaten veranlasste, sich möglichst der Zuordnung zu einem der Bündnissysteme zu entziehen. Auch dazu wurde 1955 in Bandung, Indonesien, die »Bewegung der Blockfreien« geschaffen, in der sich politische Repräsentanten von Ländern wie Indien (Nehru), Indonesien (Sukarno), Ägypten (Nasser) und nicht zuletzt Jugoslawien (Tito) zusammenschlossen. Die »Nichtpaktgebundenen« waren bei weitem kein antisowjetisches Bündnis, verkörperten aber das deutliche Bemühen um mehr Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit bei der Wahl eines eigenständigen Entwicklungsweges. Die »Bewegung der Nichtpaktgebundenen« startete zunächst aber auch als implizite Kritik am übermächtigen sowjetischen Anspruch, die sozialistische Alternative zu verkörpern und auf einer bedingungslosen Übernahme des sowjetisch-staatssozialistischen Modells als alleiniger antikapitalistischer Entwicklungsalternative zu bestehen. Die Ost-West-Konfrontation hat den »Nichtpaktgebundenen« eine weltpolitische Rolle ermöglicht, besonders nachdem die UNO zu einer Weltstaatengemeinschaft geöffnet worden war. Die Teilung der Länder in drei Gruppen (West, Ost und Entwicklungsländer) hatte sich seitdem in fast allen UN- und vielen anderen internationalen Organisationen durchgesetzt, ohne allerdings bleibende Bedeutung zu erlangen. Die erfolgreiche chinesische Revolution in einem durch und durch bäuerlich geprägten Land war ein wesentlicher Impuls für die Formierung dieser Bewegung. Sie sollte jedoch schon zwei Jahrzehnte später – infolge der politischen Umbrüche in China und Indien – wieder an Bedeutung verlieren, als sich »das antiimperialistische Potential der nationalen Bourgeoisie erschöpft hatte (…) und die Bedingungen für eine imperialistische Gegenoffensive heranreiften, in deren Folge die Staaten des Südens weitgehend rekompradorisiert wurden«, wie der ägyptische Ökonom und Kritiker des Neokolonialismus Samir Amin schreibt.2

Stellvertreterkriege

Erst der Zusammenbruch der portugiesischen Kolonialherrschaft in Afrika ebnete nach 1974 den Weg zu einer bis dahin ungekannt konsequenten Orientierung auf ein Modell nachholender Entwicklung, das die Schaffung eines Wirtschafts­systems zum Ziel hatte, wie es für die damaligen Staaten des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW – den Wirtschaftsverbund der europäischen Länder des Ostblocks plus Kuba, Mongolei und Vietnam) charakteristisch war. Diese in seiner expliziten Fixierung auf das staatssozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem bis dato unter afrikanischen Ländern ungewohnt bestimmte und von entsprechenden Erwartungen an Unterstützungsleistungen gespeiste Haltung der politischen Führungen von Mosambik, Angola, Guinea-Bissau und Äthiopien (nach dem Putsch von Mengistu Haile Mariam im Jahre 1974) forderte die RGW-Länder allerdings zu einer Zeit heraus, in der sie bereits mit langfristig wirkenden Blockaden der staatssozialistischen Wirtschaftsweise zu kämpfen hatten. Diese Länder, deren Führungen sich explizit auf ein nachholendes Entwicklungsmodell hin zu einer staatssozialistischen Wirtschaft sowjetischen Typs orientierten, haben »niemals auf eigenen Füßen gestanden. Sie entzogen der Sowjetunion vielmehr einen konstanten Strom von mehreren Milliarden Dollar jährlich.«³

Die Bipolarität der internationalen Systemkonstellation hat allerdings nicht nur Spielräume für politisches Taktieren eröffnet. Eine weitere wesentliche Folge des Ost-West-Konflikts war die politische Instrumentalisierung der »jungen Nationalstaaten« in den sogenannten Stellvertreterkriegen. Vor allem das südliche Afrika war davon besonders betroffen. Die Bereitschaft der Sowjetunion, den bewaffneten Kampf der Unabhängigkeitsbewegungen weltweit – aber insbesondere in Afrika – mit Waffenlieferungen und Militärberatern zu unterstützen, entsprang allerdings nicht in erster Linie einem unmittelbar militärstrategischen Kalkül, sondern der auf Lenin und die Bolschewiki zurückgehenden Überzeugung, dass der nationale Befreiungskampf in Asien und Afrika Teil eines welthistorischen Prozesses ist, der den globalen Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus zum Inhalt hat und dem so die Qualität einer historischen Gesetzmäßigkeit zuzukommen schien. Deshalb waren die militärische Ausbildung von afrikanischen Befreiungskämpfern und die logistische Unterstützung ihrer Aktivitäten seit den 1950er Jahren ein wesentlicher Bestandteil der sowjetischen Politik. Ihr früher Höhepunkt war zweifellos die Unterstützung Ägyptens gegen die von Frankreich und Großbritannien angezettelte Aggression im Rahmen der Suez-Krise 1956. Auch später – wie zum Beispiel im Kongo unter Präsident Patrice Lumumba – hat die UdSSR in verschiedenen Ländern aktive Militärhilfe geleistet. Der Beginn des bewaffneten Befreiungskampfes in den portugiesischen Kolonien (Angola, Mosambik und Guinea-Bissau) und in Namibia sowie durch den südafrikanischen African National Congress (ANC) schuf jedoch eine Herausforderung völlig neuer Qualität, auch weil die Befreiungsbewegungen dieser Länder ein Engagement der Sowjetunion und ihrer Verbündeten forderten.

Diese »heißen Kriege« wurden getragen vom Bestreben der betroffenen Völker, sich vom Kolonialjoch und von Apartheid zu befreien. Möglich, dass das Eingreifen der antagonistischen Staatenblöcke die militärischen Auseinandersetzungen verschärft und brutalisiert hat. Zu verhindern waren sie nicht, eben weil es sich um Kämpfe für Selbstbestimmung und nationale Souveränität, also um die ureigenen Interessen der Kämpfenden handelte. Für den guinea-bissauischen Politiker und Intellektuellen Amílcar Cabral hieß das, »dass wir den Imperialismus nicht liquidieren werden, wenn wir über ihn schreien und Flüche gegen ihn ausstoßen. Für uns besteht der schlimmste oder der beste Fluch, den wir über den Imperialismus (…) aussprechen können, darin, die Waffen zu ergreifen und zu kämpfen«.

»Strukturelle Heterogenität«

Die Langzeitwirkungen der Oktoberrevolution bestehen nicht nur in der Herausbildung eines bipolaren globalen Spannungsfelds, in dessen Intermundien sich die Aktivisten nationaler Befreiungsbewegungen zur Erlangung nationalstaatlicher Souveränität bewegen und durch geschicktes Taktieren Vorteile erlangen konnten. Im Nachgang der revolutionären Ereignisse wurden in der jungen Sowjetunion auch politisch-ökonomische Strategiefragen aufgeworfen, die in der späteren Ära der Entwicklungsidee, die angesichts der rasch wachsenden Zahl junger Nationalstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg zum alles dominierenden (geo-)politischen Mantra stilisiert wurde, erhebliche Bedeutung erlangen sollten.

Der phänomenale Aufstieg des nachrevolutionären Russlands (bzw. der Sowjetunion) in nur zwei Jahrzehnten von einem rückständigen Agrarland mittels forcierter, gewaltsamer Industrialisierung zu einer Großmacht, die den imperialistischen Hauptländern Paroli zu bieten vermochte, machte das sowjetische Modell zu einem Leitstern am Himmel aller, die um Befreiung vom Kolonialismus rangen und die rasche (nachholende) Entwicklung ihrer jungen Nationalstaaten anstrebten. Aber mit deren Durchsetzung als leitendes Motiv für alle national-befreiten Staaten traten auch jene Schwierigkeiten hervor, die sowohl das Resultat der kolonialen Vergangenheit als auch der neokolonialen Gegenwart waren und die den Entwicklungsanstrengungen offensichtlich entgegenstanden. Eines der schwerwiegendsten und, wie sich zeigen sollte, hartnäckigsten Hindernisse bestand in der strukturellen Heterogenität der sozialökonomischen Verhältnisse in den ehemaligen Kolonien. Das hatte Lenin für Russland früh erkannt. Seine klassische Darstellung findet sich in »Über die Naturalsteuer« aus dem Jahre 1921, wo er folgende koexistierende »Elemente der verschiedenen gesellschaftlichen Wirtschaftsformen« aufführte: die naturalwirtschaftliche »patriarchalische Bauernschaft«, die (bäuerliche) »kleine Warenproduktion«, den »privatwirtschaftlichen Kapitalismus«, den »Staatskapitalismus«, den »Sozialismus«.

Später (1969) wurde »strukturelle Heterogenität« als Entwicklungshemmnis zunächst von Armando Córdova und Héctor Michelena in Lateinamerika untersucht und von Samir Amin und Dieter Senghaas in die allgemeine Analyse des »peripheren Kapitalismus« eingebracht. Anfang der 1980er Jahre wurde dieser Ansatz schließlich zur »abhängigen Mehrsektorenwirtschaft« als typischer sozialökonomischer Grundstruktur in Entwicklungsländern weiterentwickelt. Dabei wurde mit der Bezeichnung »abhängig« auf die hochgradige fremdbestimmte Reproduktion struktureller Heterogenität verwiesen, weil »die Vielzahl unterschiedlicher sozialökonomischer Sektoren auf charakteristische Weise von internationalen kapitalistischen Produktionsverhältnissen umfasst wird«.4 Gerade diese spezifische Einbettung in einen weltwirtschaftlichen Zusammenhang bewirkt, dass es sich bei den scheinbar unorganisch verschachtelten Strukturen nicht um vorkapitalistische Reste handelt, sondern um Wirtschaftsformen, die über ihre Verflechtung mit der Weltwirtschaft reproduziert werden.

Gerade wegen ihrer strukturprägenden Wirkungen, die insbesondere das Aufkommen eigenständiger verarbeitender Industrien erschweren, stellt sich die Weltmarktintegration für die Entwicklungsländer keineswegs nur als begünstigend für eine Strategie zur Erlangung staatlicher wie wirtschaftlicher Unabhängigkeit dar. Auch hier war schließlich das sozialistische Vorbild von wegweisendem Charakter, denn die Beziehungen der Sowjetunion »zur kapitalistischen oder vom Kapitalismus der Industriestaaten dominierten Weltwirtschaft waren erstaunlich spärlich«5, besonders in der Phase forcierter Industrialisierung. Ähnlich hat auch die sozialistische Staatengemeinschaft über lange Zeit ihrer Existenz »ein separates und weitgehend in sich geschlossenes Subuniversum«6 gebildet. Für die Verwirklichung eines autozentrierten Entwicklungswegs, bei dem eine selbstreproduktionsfähige Ökonomie in der Lage ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung weitgehend mit eigenen Produkten zu befriedigen, schien nach sowjetischem Vorbild eine wenigstens partielle Abkoppelung vom Weltmarkt als notwendige Vorbedingung. Während im Zeitalter der Globalisierung – im Namen der Freihandelsideologie – jegliche Idee der Abschottung und der Protektion nationaler Industrien als Irrweg verworfen wird, beharren nicht zuletzt Wirtschaftswissenschaftler aus Afrika, wie Yash Tandon und Samir Amin, auf der Notwendigkeit national-souveräner Entwicklungsprojekte, die nicht nur auf einer staatlich kontrollierten, »spezifisch beschränkten« Integration in den Weltmarkt beruhen, sondern auch ein von nationalen Interessen geleitetes Industrialisierungsprogramm vorsehen.

Vorläufiges Scheitern

Die Notwendigkeit einer planwirtschaftlich gesteuerten Industrialisierung als nationales Entwicklungsprojekt erster Ordnung war wohl die am weitesten verbreitete Lehre, die allseits aus dem Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht gezogen wurde. Ein derart ambitioniertes, über mehrere Jahrzehnte angelegtes Programm erfordert jedoch eine stabile politische Führung, die nicht durch politische Kämpfe mit oppositionellen Kräften von der eigentlichen Aufgabe, der »Entwicklung«, abgehalten wird. Deshalb wurde mit dem sowjetischen (und inzwischen auch chinesischen) Modell einer forcierten Industrialisierung auch das politische Modell des Einparteiensystems in vielen Ländern Afrikas, aber auch auf anderen Kontinenten, übernommen. Der Entwicklungsstaat mit Einparteiensystem überdauerte als politisches Modell faktisch die gesamte Periode bis zum Zusammenbruch des Ostblocks und dem Zerfall der Sowjetunion. Erst danach wurde – häufig auch aufgrund äußeren Drucks durch die sogenannten Geberländer – ein politisches System grundlegend umgestaltet, das eigentlich bereits mit dem Scheitern der Industrialisierungsprojekte weitgehend delegitimiert war.

In den jungen Nationalstaaten setzten die Industrialisierungsbemühungen nicht selten auf die Substitution von Importgütern, die allerdings nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung überhaupt nachgefragt wurden. Damit blieb der potentielle Markt für eine moderne Industrie von Anfang an (zu) beschränkt und senkte die Rentabilität der Produktion, die darüber hinaus unter dem Zwang zum Import von Vorprodukten litt, erheblich. Schließlich öffnete die wachsende Verschuldung – die vor allem daraus resultierte, dass Kredite in Fremdwährung bedient werden mussten, während die mit diesen Krediten aufgebauten Unternehmen vorwiegend für den Binnenmarkt produzierten, wo ihre Produkte in einheimischer Währung bezahlt wurden – das Tor für die von den internationalen Gläubigern, allen voran vom Internationalen Währungsfonds oktroyierten Strukturanpassungsprogramme. Diese führten zunächst zur Privatisierung der Betriebe und später zur weitgehenden Deindustrialisierung. Als die neuen Eigentümer unter den Bedingungen liberalisierter Märkte erkennen mussten, dass sie nicht konkurrenzfähig waren, wurden die verbliebenen Unternehmen kurzerhand geschlossen.

Es entbehrt freilich nicht einer gewissen Ironie, wenn 50 Jahre nach dem Beginn der ersten Industrialisierungswelle und deren Scheitern heute wieder unisono davon gesprochen wird, dass die Zukunft Afrikas nur in einer »strukturellen Transformation der Wirtschaft« (neues Modewort für Industrialisierung) hin zu vertiefter Fertigung und mehr verarbeitenden Industrien liegen kann – auch um den vielen jungen Menschen, die sonst möglicherweise (nach Europa) immigrieren würden, eine Perspektive vor Ort zu bieten. Die zentrale Herausforderung für die Zukunft nicht nur in den bevölkerungsreichen Ländern Afrikas besteht jedoch in der Lösung der Agrarfrage und ihrer Verbindung mit einem national-souveränen Industrialisierungsprojekt. Auch dafür hat die Oktoberrevolution mit dem »Dekret über den Boden« den Weg gewiesen, denn jedes emanzipatorische Entwicklungsvorhaben beginnt faktisch mit einer Bodenreform, die für Tausende den lebenswichtigen Zugang zu den Mitteln der eigenen Reproduktion sichert. Dies ist heute, unter den Bedingungen, dass eine wie auch immer geartete Industrialisierung nicht genug Arbeitsplätze für die bereits geborene Generation schaffen kann, eine Art Ultima ratio.

Die Oktoberrevolution und die folgende Politik der Sowjetregierung haben in vielerlei Hinsicht Spuren hinterlassen und auf den Prozess nationaler Befreiung und Entwicklung eingewirkt. An den entscheidenden globalen Herausforderungen der Schaffung einer zukunftsfähigen Produktions- und Lebensweise sind bislang allerdings sowohl der Osten wie die »Dritte Welt«, aber auch der Westen gescheitert.

