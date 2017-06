Linke-Politiker Birkwald kritisiert SPD-Rentenkonzept

Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, äußerte sich am Mittwoch in einer Pressemitteilung zum SPD-Rentenkonzept, das am selben Tag in Berlin vorgestellt worden war:

Eine gute Rentenpolitik muss Menschen den einmal erreichten Lebensstandard im Alter sichern, und sie muss wirksam vor Altersarmut schützen. Beidem verweigert sich die SPD mit ihrem Rentenkonzept. Wenn die SPD das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisieren will, heißt das konkret, dass sie die Kürzungen der vergangenen 15 Jahre weiterhin akzeptiert. Eine »Standardrentnerin« mit 45 Beitragsjahren muss deshalb schon heute auf 1.520 Euro netto Rente pro Jahr verzichten.

Wenn die SPD die Grundsicherung im Alter nur für diejenigen um zehn Prozent anheben will, die 35 Jahre lang hart gearbeitet haben, heißt das konkret, dass einer Rentnerin in Thüringen gerade einmal 761,20 Euro Rente im Monat zustehen würden und einer Hamburgerin 963,60 Euro. Das schützt langjährig Versicherte weder in Weimar noch in Hamburg vor Altersarmut.

Deshalb setzt Die Linke in ihrem Wahlprogramm die Messlatte höher: Der Lebensstandard im Alter wird mit 53 Prozent Rentenniveau gesichert, und für die Solidarische Mindestrente fordert Die Linke 1.050 Euro netto im Monat. Dies ist nach offizieller EU-Definition die Armutsschwelle für Alleinlebende in Deutschland.

Der SPD fehlt der Mut für eine Rentenpolitik, die den Menschen die Sorge vor der Altersarmut und sinkendem Lebensstandard nimmt. Dabei gilt: Eine andere Rentenpolitik ist möglich! Dies beweist Österreich. Dort haben Männer durchschnittlich brutto 1.085 Euro mehr Rente und Frauen 358 Euro. Übrigens: In unserem Nachbarland Österreich regieren Sozialdemokraten und Konservative.

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) unterstützt eine Petition zur Freilassung der politischen Gefangenen in Südkorea. In einer am Mittwoch verbreiteten Presseerklärung heißt es dazu:

Am 5. November 2013 stellte die rechtskonservative Regierung unter Präsidentin Park Geun Hye einen Antrag auf Verbot einer linken Partei, der Vereinigten Fortschrittspartei (UPP). Nach 18 öffentlichen Verhandlungen erklärte das Verfassungsgericht die UPP für verfassungswidrig. Ihre fünf Abgeordneten im Nationalparlament verloren ihre Mandate, auch das Parteivermögen wurde vom Staat eingezogen. Lee Seok Ki, früherer Abgeordnete der Nationalen Versammlung Koreas, wurde 2013 in Isolationshaft genommen.

Im Verbotsverfahren gegen die UPP bezeichnete Justizminister Hwang Kyo Ahn das KPD-Verbotsurteil als ein Muster für den Prozess. Tatsächlich war die UPP, die sich für einen Friedensvertrag mit der DVRK (Nordkorea) einsetzte, eine Bedrohung für die Politik der Kalten Krieger, die im Bündnis mit den USA eine weitere Militarisierung Südkoreas durchsetzen wollen – und die sich auch gegen die VR China richtet.

Der neugewählte Präsident Südkoreas, Moon Jae In, gibt an, nun den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel entspannen zu wollen und signalisiert Bereitschaft zu Gesprächen mit der DVRK. Aber diejenigen, die für eine wirkliche Friedenspolitik in Südkorea stehen, sitzen weiterhin im Gefängnis.

Der Parteivorstand der DKP unterstützt die Petition der »Kommission für die Freilassung des UPP-Politikers Lee Seok Ki und anderer politischer Gefangener in Südkorea«. Sie kann unter kurzlink.de/petitionkorea unterzeichnet werden.