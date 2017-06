Patienten als Ware

Wie hier vor dem Kreiskrankenhaus Schramberg demonstrieren viele Beschäftigte gegen die Schließung ihrer Klinik (22. Juli 2010) Foto: Patrick Seeger/dpa/lsw

Wo Rendite zur Pflicht wird, leidet die Gesundheitsversorgung. Die 15.000-Einwohner-Stadt Genthin im Norden Sachsen-Anhalts wird das demnächst zu spüren bekommen. Bis Ende dieses Jahres soll das Licht in dem kleinen von den Johannitern in gemeinnütziger Trägerschaft betriebenen Krankenhaus ausgehen. Laut Geschäftsführer Franz Caesar hätten jährlich etwa eine Million Euro an Verlusten die Betreiber überfordert. Die Einwohnerzahl im Einzugsgebiet sei zu gering, um eine Klinik zu »ernähren«, sagte er dem MDR Sachsen-Anhalt. Die Politik habe kein Interesse, Krankenhäuser auf dem Land zu halten, so Caesar.

Nun machen mehrere Kleinunternehmer aus Genthin und Umgebung mobil. Sie rufen Anwohner für diesen Freitag zu einem Protestzug mit anschließender Diskussion auf. »Die Schließung des Genthiner Krankenhauses ist für uns ein sicheres Zeichen, dass es für die Genthiner Innenstadt mittlerweile fünf vor zwölf ist«, erklärten die Initiatoren gegenüber der Magdeburger Volksstimme. Sie sehen einen »Dominoeffekt der Schließungen«, so seien etwa auch schon das Amtsgericht und einige Geschäfte weggezogen, und befürchten, dass weitere Gewerbetreibende die Stadt verlassen. Beschäftigte wie Patienten müssten immer weitere Wege in Kauf nehmen. Die Ausweichmöglichkeiten Burg, Brandenburg und Stendal sind bis zu 40 Kilometer entfernt. Was aus den rund 45 Mitarbeitern wird, die teils seit Jahrzehnten in Genthin arbeiten, ist unklar. Ihnen drohe die Kündigung, heißt es. Die Geschäftsführung betonte, sie werde versuchen, sie an anderen Johanniter-Standorten unterzubringen.

Die Pleite des Genthiner Krankenhauses, das seit gut 150 Jahren existiert und in der DDR erweitert wurde, ist symptomatisch für den Abbau der medizinischen Versorgung. So stellte die St. Antonius Klinik im nordrhein-westfälischen Wegberg am Freitag ihren Betrieb ein. Das Krankenhaus habe nicht wirtschaftlich arbeiten können. Vor gut zehn Jahren wurde das Haus in der 30.000-Einwohner-Stadt bei Köln privatisiert. Zuletzt gehörte es der Architektin Dany Molz. 70 Mitarbeiter warteten nun auf ihre Kündigung, schrieb die Rheinische Post. Die Kosten für die Abwicklung, darunter ein Sozialplan, würden aus dem Krankenhausstrukturfonds finanziert.

In einer finanziellen Notlage befinden sich die Haßberg-Kliniken in Trägerschaft des ostbayrischen Landkreises Haßberge. Wie der Bayrische Rundfunk kürzlich berichtet hatte, schließen sie Ende Juni nicht nur ihren Standort in Hofheim. Auch die Entbindungsstation in Haßfurt wird dichtgemacht, hieß es. Werdende Mütter müssen künftig 30 bis 55 Kilometer weit fahren, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Laut Landrat Wilhelm Schneider (CSU) rutschte der kommunale Klinikverbund 2012 in die roten Zahlen. Seitdem habe er einen Verlust von drei Millionen Euro angehäuft.

Eine marktwirtschaftliche Verlustrechnung ist auch der Grund für das Aus des vom kirchlichen Unternehmen Marienhaus Holding GmbH betriebenen Krankenhauses im hessischen Flörsheim zum 30. September dieses Jahres. Hier müssen sich 109 Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz suchen. Das kommunale Ortenauklinikum in Baden-Württemberg wankt ebenfalls unter Millionendefiziten. Anfang Mai war von mehreren Schließungen die Rede. Dies sei vorläufig abgewendet worden, berichtete die Badische Zeitung später. Bis 2030 plane man dennoch, die bisher neun Standorte auf vier oder nur zwei zusammenzulegen.

Das Krankenhaussterben in Deutschland schreitet seit 1990 voran. Laut Statistischem Bundesamt existierten 1991 im gesamten Bundesgebiet noch mehr als 2.400 Kliniken mit rund 666.000 Betten. Im Jahr 2015 gab es noch 1.956 Krankenhäuser. Die Zahl der Betten ist inzwischen unter eine halbe Million geschrumpft. Im gleichen Zeitraum stiegen die Fallzahlen von 14 auf über 18 Millionen an. Zugleich privatisieren klamme Kommunen immer mehr Kliniken. Gab es 1991 knapp 1.000 kommunale Krankenhäuser, waren es 2010 gerade noch 539. Die Zahl der Privatkliniken wuchs in diesen 20 Jahren von 330 auf knapp 600 an. Die restlichen Häuser befinden sich in gemeinnütziger Trägerschaft.