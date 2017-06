»Investitionen für bezahlbares Wohnen«

Foto: Christian-Ditsch.de

Am Dienstag haben Sie der Regierung ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Was sind die wichtigsten Punkte, über die sich die Parteien im Wahlkampf 2017 streiten könnten?

Wir halten es für erforderlich, dass eine Investitionsoffensive für bezahlbares Wohnen stattfindet. Wir fordern die Parteien auf: Macht vernünftige Vorschläge! Streitet euch darum, welches Konzept umgesetzt werden soll! Wir fordern, dass sehr viel mehr getan wird, um Sozialwohnungen zu schaffen, aber auch sehr viel mehr für die Leute, die mit ihren Einkommensverhältnissen knapp oberhalb der Sozialbindung liegen. Wir fordern außerdem, dass der Bund sich nicht aus der Finanzierung zurückzieht, sondern weiterhin zusammen mit den Ländern operiert. Und dann halten wir es für erforderlich, dass auch der private Sektor angeschoben wird durch steuerliche Verbesserungen und Anreize, weil derzeit 85 Prozent der Unterkünfte von privater Hand vergeben werden.

Wie kann man sich Wohnungsbau als Wahlkampfthema konkret vorstellen?

Wir erwarten jetzt wohnungspolitische Programme von den Parteien, deren Umsetzung die neue Regierung dann auch den Wählern präsentiert! Und heute sollen die Parteien sich gerne darum streiten, welche die richtigen wohnungspolitischen Programme sind. Wir erwarten, dass sie das machen – und die Situation nicht einfach ignorieren. Es fehlen eine Million Wohnungen. Wir sind der Ansicht, dass ab sofort jedes Jahr 140.000 neue Wohnungen gebaut werden müssen, davon mindestens 80.000 Sozialwohnungen. Ich fordere übrigens auch andere Organisationen auf, den Parteien jetzt auf den Zeiger zu gehen!

Hat Einwanderung konkrete Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, und wie kann man mit dem Fakt, dass neue Menschen da sind, auch in diesem wichtigen Punkt positiv umgehen?

Die Problematik, dass weitaus zuwenig Wohnungen gebaut wurden, die gab es bereits vor dem großen Flüchtlingsstrom. Aber es ist überhaupt keine Frage: Die Problematik ist dadurch verstärkt worden, das ist keine Frage. Deswegen ist die Zahl der zu errichtenden Wohnungen noch weiter angewachsen. Aber das Problem wurde schon vorher von den Parteien nicht wahrgenommen, sondern unter »ferner liefen« abgehandelt. Man muss jetzt anfangen.

Stadtsoziologe Andrej Holm hat kürzlich eine Studie vorgelegt, die zu den Forderungen des DMB passt. Kennen Sie die Holm-Studie – und was halten sie von ihr?

Ich kenne die Studie. Holm legt einen steuerlich entlasteten und geförderten sozialen Wohnungsbau nahe, für den die Allgemeinheit günstig oder kostenlos Bauland zur Verfügung stellt. Ich halte die Studie für sehr gut und zutreffend. Sie ist in sich schlüssig und in den wesentlichen Punkten unterstützenswert. Wir vom DMB fordern einen gemeinnützigen Wohnungssektor wie es ihn früher mal gab bis 1990. Der wurde nicht deshalb abgeschafft, weil er schlecht gewesen wäre. Nein, es gab einen Skandal um die damalige Gewerkschaftsholding »Neue Heimat«. Heute wissen wir, dass die Abschaffung des gemeinnützigen Wohnungsbaus falsch war: In diesem einen Wohnungsunternehmen, das dem DGB gehörte, hatte jemand Mist gebaut. Aber das heißt doch nicht, dass das ganze System schlecht war. Wir sind der Meinung, das ist ein Mittel, insofern hat Herr Holm recht!

Heute beginnt der 67. Mietertag des DMB in Magdeburg. Was wird dort geschehen über die drei Tage?

Wir brauchen eine Festlegung darauf, wieviel von den energetischen Modernisierungskosten nach Paragraph 559 des Baugesetzbuches auf die Mieter umgelegt werden darf. Derzeit sind das elf Prozent, und das ist weitaus zuviel. – Und selbstverständlich müssen wir auch über die sogenannte Mietpreisbremse abstimmen. Denn die zwei Jahre mit diesem Gesetz zeigen, dass der Effekt für den Mieterschutz gleich null ist. Wir werden über hundert Anträge über mehrere Tage verhandeln und unterschiedliche Ansichten austauschen. Danach werden wir unsere präzisen Forderungen publizieren.