Angst macht Angst

Foto: REUTERS/Marcos Brindicci

Einen wunderschönen guten Morgen! Im Eva-Perón-Stadion von Junín in der Provinz Buenos Aires wird in der kommenden Saison wohl kein Erstligafußball mehr zu erleben sein. Sarmiento gewann dort am Samstag im Rahmen des 27. Spieltags der argentinischen Primera División zwar sein Heimspiel gegen Defensa y Justicia mit 1:0, doch die Resultate der Konkurrenten im Tabellenkeller luden nicht zum Frohlocken ein.

Vier Teams steigen am Saisonende in die B Nacional ab. Temperley könnte sich noch aus eigener Kraft retten, muss dafür aber die restlichen Spiele gewinnen. Am Wochenende gelang das gegen Aufsteiger Talleres de Córdoba, so bleiben dem sympathischen Team aus dem Süden von Buenos Aires noch drei Endspiele. Da Olimpo de Bahía Blanca am Sonntag Huracán zu Hause mit 3:1 erlegte, rutschte Temperley wieder auf einen Abstiegsrang. Die Bahienses zogen auch an Huracán vorbei. Dabei war der »Globo« durch einen Treffer von Ignacio Pussetto sogar in Führung gegangen. Ein Strafstoß, dessen Begründung Linienrichter Marcelo Aumente erfunden hatte, brachte das Spiel der Porteños aus den Fugen. Marcos Díaz parierte den Elfer zwar, doch Schütze Fernando Coniglio köpfte den abgewehrten Ball zum Ausgleich in die Maschen. Danach fiel Huracán auseinander. Zur Pause hieß es nach einem weiteren Treffer von Coniglio (Díaz hatte eine Flanke völlig falsch berechnet) und einer Genialität von Rodrigo Cabalucci, der einen Weitschuss mit dem Außenrist im Winkel verstaute, bereits 3:1.

Arsenal de Sarandí, das Team von Humberto Grondona, gewann im Kempes-Stadion draußen vor Córdoba mit 2:1 und gab die rote Laterne, Rang 30, an die Gastgeber ab, die nach vier Spielen mal wieder verloren. Gewonnen haben die Córdobeser auch erst viermal, abstiegsgefährdet sind sie indes nicht, da in Argentinien die Resultate von drei Jahren (»Promedio«, auch »Promiedo«, Miedo=Angst) darüber entscheiden. Arsenal kann erst mal durchatmen.

Die Newell’s Old Boys, aus deren Jugend Lionel Messi stammt, verloren in Santa Fe bei Unión 1:2, fielen auf Rang fünf zurück und sind drauf und dran, auch noch die Qualifikation für die kommende Copa Libertadores zu verhunzen. Das letzte Mal haben die Kicker im Januar Sold kassiert, und nun ist auch noch der Trainer zurückgetreten. Als die Kicker-Gewerkschaft »Agremiados« Anfang des Jahres das Ende des Spielerstreiks mit der Versicherung verkündete, es sei nun »alles geregelt«, war das reine Makulatur. Nach wie vor gilt Faustregel Nummer eins: Argentiniens esoterisch angehauchter Unternehmerpräsidenten Mauricio Macri, Sohn eines italienischen Bonzen, will die Hälfte aller silberländischen Klubs pleite sehen, die restlichen sollen zu Aktiengesellschaften werden. Schöne neue alte Welt.

In Gefahr ist auch die Libertadores-Quali von Estudiantes de La Plata, das bei Meister Lanús verdient mit 0:1 verlor. Bis Dezember hatte Estudiantes durchweg die Tabelle angeführt, wurde dann von den Boca Juniors abgelöst. Als die in der vergangenen Woche verloren, konnte Verfolger River Plate den Matchball nicht verwandeln. Mit einem Punkt Rückstand auf die Xeneizes trat River am Sonntag im »Nuevo Gasómetro« bei San Lorenzo an – ohne den gesperrten Lucas Alario. Der Papstklub zog alle Register, kämpfte River mit 2:1 nieder und belegt nun wieder einen Liber­tadores-Rang, während Boca in der »Bombonera« die Gäste von Independiente mit 3:0 deklassierte und dessen Trainer Ariel Holan im 15. Spiel die erste Niederlage zufügte. Nach dem Sieg von Banfield im »Bosque« von La Plata gegen Gimnasia (2:1) ist die Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss zum Dreikampf geworden.