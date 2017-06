Randall wird zu seiner Zelle geführt: »Acht Quadratmeter Einsamkeit« Foto: WDR/Nelson Hume

Die Angst vor dem harten »Brexit«

Morgen finden in Großbritannien Unterhauswahlen statt. Premierministerin Theresa May setzt voll auf die »Brexit«-Karte. Aber nicht alle Briten sind mit dem harten Kurs ihrer Regierungschefin einverstanden. Überall im Land stellen sich Pro-EU-Aktivisten gegen May. Und dann der Terror, klar. Und die Labour-Partei, die sich im Wahlkampf erstaunlich klar positioniert.

Arte, 19.45

Monsieur Mayonnaise

Für sein neuestes Projekt begibt sich der australische Filmemacher Philippe Mora in Europa auf eine Reise in die Vergangenheit, um die Geschichte seiner Eltern zu ergründen: Moras Vater Georges wurde in Leipzig geboren und flüchtete 1933 nach Paris, wo er sich später der Résistance anschloss. Er hatte die Aufgabe, jüdische Kinder aus Frankreich über die Schweizer Grenze zu bringen. Regie: Trevor Graham. AUS/D/F/USA 2016.

Arte, 20.15

Am Ruder

Michaels Leben läuft katastrophal. Sein Fitnessstudio ist pleite, seine Ehefrau hat einen Geliebten, und jetzt wird er in der Bank auch noch als Geisel genommen. All das nach einer Erzählung von Jakob Arjouni, deren moralischer Kern immerhin erhalten geblieben ist. Mit Wotan Wilke Möhring (Michael Schröder), Julia Koschitz (Nina), Inga Birkenfeld (Elisabeth Schroeder), Thelma Buabeng. Regie: Stephan Wagner.

ZDF, 20.15

Geheimakte VW

Wie die Regierung den Konzern schützt

Mehr als 22 Milliarden Euro hat VW bislang für die Abgasaffäre bezahlt. Was geschieht mit den betroffenen Fahrzeugen, die von ihren Besitzern im guten Glauben, ein umweltfreundliches Fahrzeug erworben zu haben, gekauft wurden? VW lässt die betroffenen Autos mit einem Softwareupdate nachbessern. Die Doku prüft, ob das reicht, um die Fahrzeuge sauber werden zu lassen.

ZDF, 22.45

Acht Quadratmeter Einsamkeit

Gebaut auf einer Bergspitze der Appalachen, liegt das Red-Onion-Gefängnis annähernd 500 Kilometer von jeglichem urbanen Ballungsgebiet entfernt und fasst bis zu 500 Häftlinge. Der Dokumentarfilm erforscht die Erfahrungen und Schicksale auf beiden Seiten der Gefängnistüren. Als das Gefängnis ein Reformprogramm startet, um die Zahl der Insassen in Einzelhaft zu reduzieren, öffnet dies ein unerwartetes Fenster ins Leben auf beiden Seiten der Gitterstäbe.

Das Erste, 23.00