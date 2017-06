Ein Glied klemmt für das Ganze

»The day Dwayne Johnson became President«, hier mit Zac Efron (r.) als dem neuen Mitglied der Baywatch Foto: Frank Masi/Paramount Pictures via AP

Die Technologie ist beinahe allmächtig, doch die Inhalte sind leider lauwarm und die Designideen schon aus Prinzip uralt. Das ist die Lage. Aktuelle popkulturelle Texte verhandeln sie bereits ganz offen. Es besteht ein krasses Missverhältnis zwischen den Möglichkeiten und den jeweiligen Aktualisierungen. Alles scheint in rasender Bewegung und kommt keinen Schritt voran.

Man wiegt sich in Sicherheit. Man wärmt den Fraß von gestern auf und lacht sich eins dabei. Dennoch ist man sich durchaus bewusst, dass man sich auf einer permanenten Rettungsmission befindet, bei der einem die Trümmer davonschwimmen. Mit den festgehaltenen Trümmern behält man wenigstens eine Art Boden unter den Füßen. Also gibt es plötzlich einen »Baywatch«-Film, so als wäre man wieder in den 90ern, die von der Serie in vollem Umfang begleitet wurden (elf Staffeln zwischen 1989 und 2001). Denn alle wollen anscheinend wieder zurück in die 90er, und fragen sich erst mal lieber nicht, wie lange das noch gutgehen kann.

Das beherrschende Bild der TV-Serie war bekanntlich das von Pamela Anderson im roten Badeanzug, wie sie in Zeitlupe einem Strandsonnenuntergang entgegenschreitet. Das scheint in dieser Form in die Hirne gebrannt, ganz unabhängig davon, ob es dieses Bild je wirklich so gegeben hat. Pamela Anderson hat in dem neuen »Baywatch«-Film freilich einen Gastauftritt als vorbildliche Heldin von gestern.

In ihren alten Badeanzug geschlüpft ist nun Kelly Rohrbach. Das Räkeln von Kelly Rohrbachs Körper im ominösen roten Badeanzug in Sonne, Wasser und Zeitlupe ist jedoch ein Objekt zweiter Ordnung geworden. Die Neuauflage vom Bild des Räkelns wird aus dem Blickwinkel eines obszönen Beobachters eingeführt, dessen Missgeschicke bei der Beobachtung wiederum von uns beobachtet werden.

Der obszöne Beobachter ist der wenig athletische Nerd der »Baywatch«. Er bekommt bei dem Anblick eine mehr als angedeutete Erektion, wirft sich, um die Erektion zu verbergen, da das Objekt seines Blicks auf ihn zukommt und einen guten Tag wünscht, so unachtsam auf den Boden, dass sich das erigierte Glied im Gestell einer Strandliege schmerzhaft verklemmt. Dieser Notfall wird dann ausführlich behoben.

Baywatch ist also ein Film, der zunächst minutenlang von einem eingeklemmten erigierten Glied handelt. In der Klemme. Pars pro toto!

Sie treiben schon allerhand alberne und gewagte Scherze bei der Baywatch, nicht zuletzt auch über ihr eigenes Vorhandensein. Und dennoch geht es da am Ende – stellenweise sogar erschreckend ernsthaft – um die Bewahrung einer gewissen Würde selbst noch in der heftigsten Klemme. Denn »Baywatch« ist ein hehres Gut, ein auffälligerweise stets gefährdetes lokales Paradies, dessen Pflege einer hedonistischen, nichtsdestotrotz äußerst pflichtbewussten Community – der Strandwacht eben – überantwortet ist, die ihr durchaus geregeltes Leben in der Zeitlosigkeit eines endlos orgasmischen Sommers gegen Störenfriede und andere Risikofaktoren zu verteidigen hat.

Der ewige Strandfriede – das Paradies – ist dazu gemacht, gestört zu werden. Durch kriminelle Elemente, korrupte Lokalpolitiker und nicht zuletzt die gelegentlichen Verantwortungslosigkeiten der pflichtgetreuen Hedonisten selbst, die mit Drogen, Alkohol oder auch nur dem Gift ihrer eigenen Eitelkeit manchmal über die Stränge schlagen. Exemplarisch für Eitelkeit und Hybris ist ein neues Mitglied der Baywatch. Ein Goldmedaillengewinner im Schwimmen, allerdings verantwortungslos und verkommen. Ihm müssen Teamgeist, Reife und Integrität vermittelt werden. Dafür sorgt u. a. der oberste Hüter der Baywatch. Nicht mehr der lächerliche David Hasselhoff, sondern der eindrucksvolle Dwayne »The Rock« Johnson. Aus ihm ist seit den verzweifelten Tagen von »Die Mumie kehrt zurück« (2001), nach Jahren der Beharrlichkeit, der letzte nette, von allen geliebte Filmstar geworden. Kein Wunder, so stoisch verantwortungsbewusst und dennoch mit den Gaben der Selbstironie gesegnet, wie er ist. Er allein darf die Welt vor dem Untergang in den Sturmfluten retten, ohne dabei lächerlich zu erscheinen. Die treffende Überschrift einer Kritik zu »Baywatch« in der New Yorker Village Voice: »One day they’ll say the Baywatch movie was the day Dwayne Johnson became President.« (Eines Tages wird man sagen, dass der »Baywatch«-Film der Augenblick war, an dem Dwayne Johnson zum Präsidenten wurde). Da muss man sich gleich ein dickes Lesezeichen machen, so wahr ist das.

Nicht mehr Kinder in die Kamera halten oder Kriegserklärungen abgeben soll das Kennzeichen des Herrschers sein, sondern die Würde beharrlicher Wachsamkeit. So wie in ganz alten Zeiten. »Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass (im antiken Rom) ›Politik treiben (capessere rem publicam)‹ nicht wie bei uns bedeutete, ›politische Grundsätze oder eine Meinung zur Politik haben‹; es bedeutete lediglich, ›sich an den öffentlichen Aufgaben des Vaterlands zu beteiligen, weil das als Pflicht gilt‹, anstatt sich dem Müßiggang zu ergeben.« (Paul Veyne) Das sind so die Dinge, über die man beim Anblick der Badeanzüge nachzudenken hat.