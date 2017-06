Unter den Tisch gekehrt

Die Umweltstandards wurden von VW tiefergelegt. Dieser Pkw wurde zurückgerufen (Flensburg, 16. Oktober 2015) Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Bundesregierung stellt sich schützend vor die Autoindustrie. Ein Gesetz für Sammelklagen von Konsumenten, die beispielsweise durch die serienweise frisierten Abgaswerte in VW-Dieselfahrzeugen geschädigt wurden, wird es mit CDU/CSU und SPD nicht geben.

Die Fraktionen schoben sich am Dienstag gegenseitig den schwarzen Peter zu. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte gegenüber dpa: »Unser Gesetzentwurf liegt auf dem Tisch. Wenn die Union ihre Blockade aufgibt, könnten wir ihn jederzeit beschließen.« Bereits im Dezember hatte das Bundesjustizministerium einen Referentenentwurf dazu erarbeitet. Darin hieß es, im »durch standardisierte Massengeschäfte geprägten Wirtschaftsleben hinterlassen unrechtmäßige Verhaltensweisen von Anbietern häufig eine Vielzahl gleichartig geschädigter Verbraucherinnen und Verbraucher«. Oft verfolgten diese ihre Schadenersatz- oder Erstattungsansprüche nicht, weil der Aufwand unverhältnismäßig erscheine. In der Folge verbleibe »der in der Summe mitunter erhebliche Unrechtsgewinn bei dem Anbieter« und verschaffe ihm einen Wettbewerbsvorteil. Dem solle das Musterfeststellungsverfahren abhelfen. Allzu großen Wert hat die SPD auf die Durchsetzung des Gesetzes nicht gelegt. Der Aufschrei hielt sich in Grenzen. Maas gab an, er wolle das »Thema im Wahlkampf« aufgreifen.

CDU-Rechtspolitikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker bezeichnte den Entwurf gegenüber Bild als einen »unausgereiften Schnellschuss und voller rechtstechnischer Mängel«. Da er nicht nachgebessert worden sei, könne »in dieser Wahlperiode schon zeitlich nichts mehr umgesetzt werden«, fügte sie hinzu. So spielen die Koalitionäre Ping-Pong. Der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner sagte dem Springer-Blatt, seine Partei wäre »bereit gewesen, über Detailfragen zum Referentenentwurf zu reden«. Die Union habe den Entwurf allerdings pauschal abgelehnt. Das sei »enttäuschend und ein Schlag ins Gesicht der Verbraucher«, so Fechner. Ob die Regierung wirklich so gerne gewollt hätte, darf bezweifelt werden. Gerd Billen, Staatssekretär im Justizministerium hatte bereits 2015 angekündigt: »Wir werden vermeiden, dass spezialisierte Großkanzleien Sammelklagen allein aus eigenem Profitstreben ins Rollen bringen und Unternehmen, völlig unabhängig von der Rechtslage, zu sachwidrigen, aber teuren Vergleichen zwingen.«

Kritik kam von der Opposition. Der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion, Herbert Behrens, sagte am Dienstag gegenüber jW, das Veto von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Anfang 2016 habe das SPD-geführte Justizministerium offenbar »überzeugt«. Dobrindt hatte auf dem Entwurf handschriftlich vermerkt: »Lehnen wir ab!« Behrens verwies darauf, dass Sammelklagen in anderen Ländern bereits gang und gäbe sind. Am 1. Juni hatte ein US-Richter eine Sammelklage von Pensionsfonds und Investoren gegen Daimler wegen überhöhter Dieselemissionen zugelassen. Sie richtet sich gegen führende Manager der Firma, wie Konzernchef Dieter Zetsche, Finanzchef Bodo Uebber und den ehemaligen Entwicklungschef Thomas Weber. Das Unternehmen werde sich mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen, hatte ein Sprecher von Daimler erklärt.

Behrens führte weiter aus, seit dem 25. Mai in Venedig werde über eine Sammelklage des Verbraucherverbandes Altroconsumo gegen VW verhandelt. Die CDU/CSU-SPD-Bundesregierung schaffe hingegen Fakten: »Schutz für betrogenen Autokäufer in Deutschland? Gibt’s nicht«, sagte Behrens. »Im Unterschied zu den Konsumenten können sich die Automobilkonzerne auf das Wort der Bundesregierung verlassen.« Deren Botschaft laute: »Die Betrüger werden geschützt, die Betrogenen bleiben auf ihrem Schaden sitzen.«