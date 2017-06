Corbyn startet durch

Jeremy Corbyn während eines Gewerkschaftskongresses am 15. September 2015 in Brighton Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Zwei Anschläge innerhalb von zwei Wochen. Nicht nur deshalb ist der am Donnerstag endende Parlamentswahlkampf in Großbritannien kein normaler. Lange wurden die grundverschiedenen Interessen von Arbeitern und Großunternehmern nicht mehr auf derart großer Bühne ausgefochten. Das macht sich selbst in der Sicherheitsdebatte bemerkbar, dem traditionellen konservativen Steckenpferd schlechthin.

Am Sonntag wurde infolge des Anschlags auf der London Bridge eine Wahlkampfpause verkündet. Sie hielt nur wenige Stunden. Theresa May nutzte ihre Plattform als Premierministerin, um eine Wahlkampfrede zu halten. Die Eckpunkte: May möchte eine »Kommission gegen Extremismus« gründen. Sie soll »Extremisten aufspüren und bloßstellen«. Internetkonzerne sollen gezwungen werden, »extremistisches Material sowie Nutzer, die solches posten, zu blockieren, und Material, welches einen Anschlag verhindern könnte, an die Polizei weiterzugeben. Whatsapp soll zur Aufgabe von Verschlüsselungstechniken gezwungen werden.«

Jeremy Corbyn, Chef der sozialdemokratischen Labour Party, setzte in seiner Reaktion auf Mays Rede andere Schwerpunkte. Seit Jahren würde die Polizeigewerkschaft vor den Folgen des Personalabbaus bei der Polizei warnen. 19.000 Stellen seien gekürzt worden. Dafür sei Theresa May direkt verantwortlich, schließlich sei sie seit 2010 Innenministerin gewesen. Labour werde diese Einsparungen zurücknehmen.

Und dann legte Corbyn seinen Finger in eine besondere konservative außenpolitische Wunde: »Wir müssen mit Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten eine schwierige Konversation über deren Rolle bei der Finanzierung extremistischer Ideologien führen. In diesem Zusammenhang ist es nicht gut, dass Theresa May einen Bericht über die Finanzierung extremistischer Gruppen aus dem Ausland unterdrückt. Wir müssen Ernst damit machen, die Finanzierung dieser Netzwerke einschließlich des ›IS‹ hier und im Mittleren Osten zu stoppen.«

Für diesen Ansatz erhielt Corbyn am Montag aus zahlreichen Ecken Unterstützung. Polizeigewerkschafter Peter Kirkham nannte May in einem Interview mit dem Nachrichtensender Sky News mehrfach eine »Lügnerin«. Die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen den Terror sei es, die Kürzungen bei der Polizei rückgängig zu machen. Das sei von ihr aber nicht zu erwarten. Ein für die Zeitung Independent anonym schreibender Polizist kritisierte weiterhin, die Politik Mays habe dazu geführt, dass die Polizei immer paramilitärischer agiere. Heute sei sogar das Militär selbst auf britischen Straßen unterwegs.

Eine hastig einberufene Pressekonferenz von insgesamt fünf Gewerkschaftsführern aus verschiedenen Rettungsberufen setzte die Premierministerin zusätzlich unter Druck. Detailliert zeigten die Gewerkschafter auf, welche negativen Auswirkungen die Sparpolitik der vergangenen Jahre für die Feuerwehr, Rettungsdienste und Krankenhäuser gehabt habe. Sowohl in Manchester als auch London drohe Krankenhäusern die Schließung, ohne welche die Versorgung der Opfer der vergangenen Wochen nicht möglich gewesen wäre.

Post kam auch aus Syrien. Britische Freiwillige, die sich den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) angeschlossen hatten, meldeten sich mit einem Wahlaufruf zu Wort, der von der Tageszeitung Independent im Internet veröffentlicht wurde. Darin heißt es: »Nur Jeremy Corbyn weiß, wie man den IS (die Terrormiliz ›Islamischer Staat‹) stoppt, nämlich indem man ihm den Geldhahn zudreht. Er hat immer wieder die Unterdrückung der Kurden kritisiert. (…) Je länger Theresa May Premierministerin ist, desto weniger sicher sind die Menschen hier in Syrien und zu Hause in Großbritannien.«

Corbyns Wahlkampf elektrisiert zunehmend die Menschen. Zehntausende nahmen an einer Wahlkampfkundgebung am Montag abend im nordostenglischen Gateshead teil. Die Konservativen dachten bis vor kurzem, Labour werde nur rund 20 Prozent der Stimmen bekommen. Dass die Sozialdemokraten jetzt in manchen Meinungsumfragen mit den Tories gleichauf liegen oder sie sogar überholen, ist schon eine Niederlage für das bürgerliche Lager.

Doch ob für Labour schließlich ein Wahlsieg herausspringt, bleibt weiterhin offen. Am Ende geht es darum, wie viele Wahlkreise – in Großbritannien gilt das Mehrheitswahlrecht – an Labour oder an die Tories fallen. Zu beachten ist auch das Wahlverhalten der Menschen in Schottland, wo die für die Unabhängigkeit von London werbende Scottish National Party zwar Einbußen hinnehmen, aber dennoch wahrscheinlich stärkste Kraft bleiben wird.