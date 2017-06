Israelische Soldaten, 1967: »Zensierte Stimmen« Foto: Dan Arazi/rbb/ARTE

Re: Fußball radikal

Ein linker Verein und seine Gegner

Der SV Babelsberg 03 ist vor allem durch seine linke Fan- und Ultraszene bekannt. Fußball und politisches Engagement gegen Ausländerhass und Homophobie gehören in Babelsberg zusammen. Immer wieder kommt es deshalb in der Regionalliga Nordost zu Anfeindungen durch Nazifans. Mit berüchtigt-braunen Anhängern von FC Energie Cottbus ist das zu einer regelrechten Feindschaft geworden.

Arte, 19.45

Zensierte Stimmen

Der Sechstagekrieg endete 1967 mit dem Sieg Israels. Der jüdische Staat, gerade einmal 19 Jahre alt, hatte seine von den USA und u. a. der BRD ermöglichte militärische Überlegenheit demonstriert. Im Triumph des siegreichen Augenblicks hätte fast niemand die Konflikte der Zukunft voraussehen können. Doch schon damals gab es die Stimmen der Soldaten. Die jungen Männer waren als Sieger in ihre Häuser zurückgekehrt, viele jedoch traumatisiert. Amos Oz war noch kein international gefeierter Schriftsteller, sondern ein einfacher Soldat, der am Sechstagekrieg teilgenommen hatte fühlte, dass sich hinter der Euphorie noch etwas anderes verbarg. Mit einem Tonbandgerät ausgerüstet, begab er sich mit Abraham Shapira in die Kibbuze des Landes und fragte die Männer nach ihren Kriegserlebnissen. ISR/D 2015.

Arte, 21.45

Weltspiegel extra: Großbritanniens neue Eiserne Lady

»Juncker wird mich als verdammt schwierige Frau kennenlernen«, warnte Theresa May kürzlich den EU-Kommissionspräsidenten. Und nun könnte es sein, dass sie tatsächlich die Wahl verliert. Und was dann? Back vom »Brexit«? Aber soweit sind wir noch nicht. Dafür sorgt schon der Pro-Tory-Terror.

Das Erste, 22.45

Exil

Der Film ist ein Versuch, einen Jungen zu verstehen, der in Kambodscha aufwuchs und dessen Familie 1975 von den Roten Khmer aus Phnom Penh vertrieben wurde. Seine Angehörigen verhungerten in einem Arbeitslager. Rithy Panh selbst gelang die Flucht, und er wurde in Frankreich Regisseur. In »Exil« stellt er Fragen: Welche Revolution wollen wir? Eine Revolution, die Menschen achtet, respektiert und versteht?

Arte, 23.10