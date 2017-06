Auch harte Geschäftsmänner können weich werden. Das passiert selten, aber es passiert. Zum Beispiel, wenn sie an die rauhe schottische Küste kommen, wo die Menschen nach ihren eigenen Gesetzen leben. »Machen Sie Ihr Frühstück doch selber«, schlägt der Pensionsbesitzer Gordon (Denis Lawson) seinem Gast MacIntyre (Peter Riegert) in »Local Hero« Großbritannien 1983) von Bill Forsyth vor.

Als der Geschäftsmann aus den USA in der kleinen Pension auftaucht, ist es noch sehr früh. Gordon möchte lieber noch einmal hoch ins Schlafzimmer gehen, bevor der Arbeitstag beginnt, und mit seiner Frau schlafen. Eine solche wenig kundenfreundliche Mentalität kann man auch anderswo in der Welt in der Gastronomie erleben – zum Beispiel auf dem Land in Brandenburg. Da werden Eisdielen manchmal um 15 Uhr geschlossen, also zur besten Eisverkaufszeit, und der einzige Lebensmittelladen wird samstags zur Mittagszeit dichtgemacht. Brandenburgern ist ihre Ruhe sehr wichtig, ebenso den Schotten.

Was will MacIntyre von ihnen? Er ist im Auftrag eines texanischen Ölkonzerns unterwegs, um Land zu kaufen, damit eine Raffinerie errichtet werden kann. Die Schotten haben im Prinzip nichts dagegen, denn das Leben an der Küste ist hart. Aber es ist eben auch herzlich, weshalb sich MacIntyre nach ein paar Tagen Aufenthalt dort vom abgeklärten Geschäftsmann zum verträumten Muschelsucher entwickelt. Gordon und er werden so etwas wie Freunde, die anderen Menschen sind auch sehr nett. Landschaft plus Leute plus schottischer Whiskey, dazu permanentes Wellenrauschen – der Zuschauer möchte mit MacIntyre eigentlich für immer in Schottland bleiben. Aber die Geschäfte, sie müssen erledigt werden.

Gegessen wird oft an der kargen Küste. Wahrscheinlich macht der ständige Wind sehr hungrig. Es gibt Kekse und Sandwiches sowie ab und an frischen Fisch.

Forellen in Rahmsauce: Vier küchenfertige Forellen rasch kalt abwaschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Eine Zitrone auspressen. Die Fische innen und außen mit dem Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Zwei Zwiebeln abziehen und fein hacken. Ein Bund Petersilie waschen und trockentupfen. Die Blättchen abzupfen und für die Beilage verwenden. Die Petersilienstengel hacken und zusammen mit den Zwiebeln in die Bauchhöhle der Fische füllen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. 100 g Butter in einen Bräter geben, der gerade so groß ist, dass die vier Fische nebeneinander darin Platz haben. Den Bräter kurz in den Backofen stellen, bis die Butter geschmolzen ist, und wieder herausnehmen. Die Fische zuerst in 100 g Mehl und dann in der flüssigen Butter wenden. Nebeneinander in den Bräter legen und in den Bachofen schieben. Nach fünf Minuten 300 g Sahne über die Fische gießen. Die Fische weitere 15 bis 20 Minuten im Backofen garen, bis sich an den Rändern eine braune Kruste bildet. Als Beilage passen dazu Kartoffeln, die mit den gehackten Petersilienblättern gemischt werden.