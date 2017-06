Kinderkreuzzug

Russlands liberale Opposition hat ein Problem: Ihr fehlen die Anhänger. Vielleicht 10.000 Teilnehmer an den Antikorruptionsprotesten in Moskau Ende März sind nicht einmal ein Promille der Bevölkerung der Stadt. 80.000 Leute im Landesmaßstab, die Zahl, die die Veranstalter der Proteste behauptet haben, sind 0,6 Promille. Dass diese von Alexej Nawalny organisierten Aktionen trotzdem die größten Antisystemdemos seit Jahren waren, bestätigt diese These ebenso wie die Tatsache, dass ein Aufruf von Exölmagnat Michail Chodorkowski, Ende April eine Art alternative 1. Mai-Demo unter dem Titel »Es reicht!« zu veranstalten, in der 15-Millionen-Metropole Moskau eine immerhin dreistellige Teilnehmerzahl erreichte.

Aber wie Karl Marx einmal sagte: In der Ebene erscheinen auch Maulwurfshügel als Berge, und so nimmt der Westen an Anhaltspunkten für seine Hoffnungen auf Regime-Change in Russland, was er kriegen kann. In diesem Fall die Oberstufenschüler und Studierenden, die das Rückgrat der Antikorruptionsproteste gebildet hatten. Der US-Analysedienst »Stratfor« widmete ihnen jüngst einen ganzen Beitrag mit dem Titel »Gestatten: des Kremls jüngste Kritiker«. Autorin Ksenia Semjonowa lässt ihrer Begeisterung für die heutige russische Jugend freien Lauf: »Es ist kein Wunder, dass diese Proteste junge Leute in hellen Scharen anzogen. Sie gingen nicht wegen der westlichen Sanktionen oder der absaufenden Industrien auf die Straße, sondern aus einem mürrischen Gerechtigkeitssinn heraus, der irgendwann einmal so verbreitet ist, dass man ihn nicht mehr ignorieren kann. Vor sechs Jahren begleiteten einige Kinder ihre Eltern zu den Antikorruptionsprotesten von 2011; heute gehen die Eltern mit ihren jetzt 17 bis 19 Jahre alten Kindern auf die Straße. Nächstes Jahr werden etwa vier Millionen dieser Teenager wahlberechtigt sein. Und einige von ihnen scheinen entschlossen zu sein, die hierin liegende Machtposition auszunutzen, um aktiv zu werden.«

»Einige von ihnen scheinen« – da schreibt sich jemand Mut an. Und warum »scheinen einige von ihnen…«? Weil sie erstens »niemanden anderen als Putin an der Spitze ihres Landes kennen und deshalb ein neues Gesicht sehen wollen«. Putin sei »langweilig« geworden. Und zweitens, weil 70 Prozent der heutigen russischen Jugendlichen – ganz ähnlich wie im Westen – nicht mehr Zeitung läsen oder Fernsehen schauten, sondern ihr Wissen über die Welt aus dem Internet und den sozialen Netzwerken zögen. Und die stecken, das wissen wir ja aus den medienpolitischen Debatten aus Deutschland, voller Versuchungen und »Fake news«. Wäre doch gelacht, wenn da nicht entsprechende Inhalte unters Jungvolk gebracht werden könnten. Werden sie auch, in letzter Zeit kommen allerhand professionell gemachte auf ein junges Publikum orientierte »unabhängige Informationsportale« wie thequestion.ru auf den Markt, einstweilen noch als Betaversion.

Und schließlich weiß Ksenia Semjonowa noch einen Grund, warum die russische Jugend so ansprechbar für oppositionelle Beeinflussung sei: Sie sei »die erste nicht mehr geprügelte Generation«. Das ist jetzt interessant, denn angeblich soll doch das russische System ach so repressiv und autokratisch sein, und jetzt lesen wir, dass die jungen Leute »überwiegend im Sinne humanistischer Werte erzogen« worden seien? Ganz ohne Knute?

Warum sollten sie da rebellieren? Nur, weil sie keinen Putin mehr sehen können und sich nach einem »unverbrauchten« Präsidenten sehnen? Ein typisch demokratisches Prozedere zur Produktion aufgeklärter Untertanen, beliebt auch in Deutschland. Wer an Helmut Kohl oder Angela Merkel nur auszusetzen hat, dass sie ihm nach 16 oder zwölf Jahren zum Halse heraushängen, der ist verurteilt, Gerhard Schröder oder Martin Schulz zu bekommen. In Russland ist nicht einmal ein Ersatzkandidat für Putin in Sicht.