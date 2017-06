Wende im Pazifikkrieg?

Bedeutet die Schlacht von Midway – wie oft behauptet – den Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs im Pazifik? Die Antwort bleibt widersprüchlich. Einerseits kennzeichnet die Niederlage das Ende der expansiven Phase des japanischen Imperialismus. Nach einem Halbjahr der schnellen Expansion folgten vom US-Angriff auf Guadalcanal im August 1942 an drei Jahre, in denen Japan zurückgedrängt wurde, bis die Atombombenabwürfe auf Hiroschima und Nagasaki die Kapitulation besiegelten. Andererseits waren die USA wirtschaftlich derart überlegen, dass auch ein anderes Ergebnis der Schlacht den Ausgang des Krieges nur verzögert hätte: Bis zum Kriegsende bot die US-Marine etwa 20 neue Flugzeugträger auf. Angesichts dessen wirkt der Verlust der vier japanischen Flugzeugträger bei Midway geringfügig. Ein ökonomisch hegemonialer Imperialismus lässt sich im offenen Staatenkrieg nur schwer bekämpfen.

Der komplexe japanische Schlachtplan sah vor, den Gegner durch einen Scheinangriff im Nordpazifik zu zersplittern, Midway zu besetzen und dadurch die US-Flotte zu einem Gegenstoß zu zwingen, der sie angesichts der bestehenden japanischen Überlegenheit ihre Flugzeugträger kosten sollte. Nachteil dieses Plans war freilich die eigene Zersplitterung der Kräfte. Zudem hatten US-Spezialisten die japanische Kodierung entschlüsselt, wodurch die geplante Täuschung fehlschlug. So stand am Morgen des 4. Juni 1942 zwar eine starke japanische Streitmacht relativ geringen US-Kräften gegenüber. Doch die USA hatten einen wichtigen Informationsvorsprung.

Gut 1.600 Kilometer östlich von Hawaii liegt Midway, ein Atoll, das damals als US-Militärflughafen ausgebaut war. In japanischem Besitz wäre die Insel ein Stützpunkt gegen drohende Bombenangriffe gewesen, von denen ein erster bereits am 18. April 1942 auf Tokio geflogen worden war, mit freilich eher propagandistischer als militärischer Bedeutung. Vor allem aber hätte der Besitz von Midway einen Zugriff auf Hawaii erleichtert und damit – so die Hoffnung des Kaiserreichs – die USA zu einem Kompromissfrieden bewogen, der den Status Japans als imperialistische Macht garantiert hätte.

Im Frühjahr 1942 stand die japanische Führung vor der Frage, wie die Erfolge zu sichern waren. Dies konnte nur durch eine Offensive geschehen, denn der Zeitfaktor war auf seiten der USA mit ihrem überlegenen wirtschaftlichen Potential. Tokios Hauptziel war es, Australien – als Ausgangspunkt einer möglichen feindlichen Offensive von Süden her – von Verbindungswegen abzuschneiden. Diesem Ziel diente, neben einem Vorstoß in der Südsee, die Bedrohung Pearl Harbors auf Hawaii, jener Inselgruppe, von der aus der mittlere Pazifik und damit der Seeweg zwischen den USA und Australien zu kontrollieren war.

Der teilweise Sieg über die US-amerikanischen Kräfte erlaubte Japan im folgenden Halbjahr eine rasche Expansion. Die Kolonien der USA, der Niederlande und Frankreichs wurden ebenso besetzt wie das britisch kontrollierte Malaysia und Teile Burmas. In der pazifischen Inselwelt wie auf großen Teilen Neuguineas gelangen japanische Vorstöße. Das Kaiserreich verfügte nun über die lange angestrebte »eigene« Rohstoffbasis. Es musste jedoch Versorgungswege in einem Gebiet sichern, das die Ausdehnung des faschistischen Deutschland bei weitem übertraf.

Erst der Schlag gegen Pearl Harbor machte Ende 1941 die beiden räumlich getrennten Kriege in Europa und Ostasien zu einem Weltkrieg. Die Pazifikflotte der USA war zwar stark geschwächt worden. Aber ihre Flugzeugträger waren zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Hafen. Anders als in früheren Seekriegen ging es nun aber nicht mehr primär um die Feuerkraft von Schlachtschiffen, sondern um die Luftherrschaft. Dies sollte ein paar Monate darauf wichtig werden.

Als am 7. Dezember 1941 Japan den US-amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor angriff, war dies die Folge einer jahrzehntelangen imperialistischen Konkurrenz. Die Vereinigten Staaten waren spätestens mit der Kolonialisierung der Philippinen von 1898 an zu einer pazifischen Macht geworden. Japan zählte damals zu den wenigen außereuropäischen Ländern, die nicht unter kolonialem oder halbkolonialem Regime standen. Der nachvollziehbare japanische Versuch, sich zu schützen und zu stärken, geriet allerdings seinerseits imperialistisch. Taiwan wurde bereits 1895 zur Kolonie Tokios. Die Expansion auf dem asiatischen Festland führte über die Annexion Koreas (1910) und die Gründung des Marionettenstaats Mandschukuo im Nordwesten Chinas (1932) bis zum Angriff auf das restliche China (1937). Die japanische Behauptung, eine »Großostasiatische Wohlstandssphäre« zu schaffen, wurde durch die rassistische Politik der Besatzer Lügen gestraft. Die Kollaborateure in den von Japan eingesetzten Marionettenregierungen blieben isoliert.

Die Schlacht von Midway war, trotz des Verlustes der Aleuten-Inseln Attu und Kiska, für die USA ein überwältigender strategischer und taktischer Erfolg. Mit vier ihrer wichtigsten Flugzeugträger, zusammen mit vielen der besten Piloten, verlor die japanische Trägerflotte einen Großteil ihrer Schlagkraft. Die Schlacht hat die Moral der US-Kräfte gestärkt, sie dürfte einen ernüchternden Effekt auf jene Japaner gehabt haben, die Zeugen der Verluste bei Midway waren. Die Schlacht beendete (…) die sechsmonatige Expansion Japans. Sie führte zu einem Kräftegleichgewicht im Pazifik, das sich von nun an zugunsten der USA verschob. Sie beendete die Bedrohung Hawaiis und der amerikanischen Westküste. (…)

Die Einbuße an Prestige wäre für die japanische Flotte so groß gewesen, dass die japanische Führung der eigenen Bevölkerung die Wahrheit über Midway vorenthielt. Die Wirkung wäre ein deutlicher Verlust an Hoffnung und Siegeswillen gewesen. (…) Erst mit Kriegsende erfuhren die Japaner die Wahrheit.

Auf der anderen Seite war sich die amerikanische Öffentlichkeit bewusst, wie bedeutend der Sieg war. Dies war äußerst wirkungsvoll für die Moral, die bis zu diesem Zeitpunkt einige schwere Schläge hatte einstecken müssen. Dennoch war die Öffentlichkeit nicht völlig zufriedengestellt. Sie nahm den Verlust von Attu und Kiska und die damit verbundene Bedrohung Alaskas durchaus wahr. (…) Die Eroberung von amerikanischem Territorium wurde in der japanischen Presse hervorgehoben und diente dazu, Japans Machtanspruch in Ostasien zu untermauern.

