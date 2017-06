Kippings konkrete Forderungen

Zu jW vom 30. Mai: »Prost, du Sack«

Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Lesen Eures Artikels »Prost, du Sack« haben wir mit Überraschung und Befremden die Behauptung gelesen, dass Katja Kipping ihrer Kritik an dem Duckmäusertum gegenüber den USA keine konkreten Forderungen habe folgen lassen.

Das stimmt nicht, das Gegenteil ist der Fall. Die Parteivorsitzende Katja Kipping hat am 29. Mai sehr wohl klare und konkrete Forderungen aufgestellt: »Erstens klare Kante gegen das 2-Prozent-Aufrüstungsdiktat von Trump. Zweitens der Abzug aller Atomraketen aus Deutschland. Und drittens Beteiligungstopp Deutschlands am Drohnenkrieg aus Ramstein.« Das hätte beispielsweise ein Besuch der Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus ergeben. Die kann man sich per Livestream auch in der Redaktion ansehen oder später die Aufzeichnung auf unserer Webseite zur Kenntnis nehmen: https://kurzlink.de/Die-Linke-Mediathek

Auch ein Blick in den Facebook-Account von Katja hätte in diesem Fall geholfen: https://kurzlink.de/fb-Katja-Kipping (…)

Martin Bialluch, Stellv. Pressesprecher, Die Linke

Die Redaktion bleibt bei ihrer Darstellung. Die zitierten Äußerungen Katja Kippings sind unter https://kurzlink.de/bild-kipping noch abrufbar. Nachträgliche Stellungnahmen lagen bei Abfassung des Artikels nicht vor.

Die Redaktion

Kommerz am Sonntag

Zu jW vom 26. Mai: »›Freier Tag ist wichtig für das Familienleben‹«

Es darf nicht wahr sein, was in diesem Interview beschrieben ist. Ich erwarte von Linken in einer verantwortlichen Position, sei es in einer Landesregierung oder in einem Stadtparlament, dass sie ihren Grundsätzen auch nach der Wahl treu bleiben. Und dazu gehört, den gewerkschaftlichen Forderungen Gehör zu schenken und sie in der Politik auch durchzusetzen. Die Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage ist nicht nur in Brandenburg ein Thema. Bundesweit kämpfen immer mehr Arbeitnehmer gegen noch mehr Kommerz am Sonntag. Ich erwarte von Linken in Regierungen, dies entsprechend zu unterstützen. Wenn dies schon bei so kleinen Themen nicht gelingt, wie soll das dann bei den großen Themen möglich sein?

Konrad Wanner, per E-Mail

Auf dem Müllhaufen der Treuhand

Zu jW vom 24. Mai: ›»Schicksalstechnologie‹ der DDR«

Ich erinnere mich sehr gut an jene Zeit. Im Chemiefaserkombinat Schwarza wurden Entwicklungsarbeiten zur Entwicklung von neuen PE-Spezialgranulaten, die als Grundlage zur Produktion von VHS-Bändern und Floppy Discs dienen sollten, mit Hochdruck betrieben. Diese damals für die EDV immens wichtigen Produkte standen auf der Embargoliste. Wir in Schwarza hatten den Auftrag erhalten, dieses Embargo zu durchbrechen. Von BRD-Seite wurden uns dabei überall Hindernisse in den Weg gelegt.

So mussten die aus dem Granulat herzustellenden PE-Folien eine extrem hohe Reinheit und eine streng definierte Oberflächenstruktur besitzen. Um diese zu erreichen, benötigten wir spezielle Zentrifugen aus der BRD. Die Verhandlungen zu deren Beschaffung verliefen erfolgversprechend. Mit der Firma Westfalia sollte der Liefervertrag abgeschlossen werden. Doch am Tage der geplanten Unterzeichnung verweigerte diese Firma die Unterschrift unter den bereits fertigen Vertrag. Angeblich konnte sie aus Arbeitsschutzgründen nicht liefern! Wir mussten auf andere, weniger effektive und teurere Maschinen ausweichen. Zur Messung der Korngrößenverteilung der erforderlichen Suspensionen benötigten wir ein Messgerät eines japanischen Herstellers. Auch diese Lieferung wurde verweigert. Hier war die Begründung, dass in der Auswerteeinheit des Gerätes ein 1-Megabit-Speicher eingebaut sei, der damals noch auf der Embargoliste stand. Monate später stand das Gerät in unserem Labor. Schalck-Golodkowski sei Dank!

Trotz all dieser Hindernisse gelang es dem kleinen Entwicklungskollektiv unter der Leitung von Dr. Axel Koine, diese Trägermaterialien erfolgreich zu entwickeln. Viel Herzblut und Nerven hatten wir damals in diese Entwicklungen gesteckt. Mit der Wende wurden diese Ergebnisse aber leider nicht mehr gebraucht. Wie so vieles andere, landeten sie auf dem Müllhaufen der Treuhand.

Hans-Peter Hoffmann, per E-Mail

Land spart Sozialabgaben

Zu jW vom 29. Mai: »›Ich habe eine ­Rentenerwartung von 400 Euro‹«

Im Grunde ist es ein Skandal, dass das Land Berlin Musikschullehrer nicht fest anstellt. Somit spart das Land Sozialabgaben in Millionenhöhe auf Kosten der Lehrer. Ein Gericht, welches tatsächlich politisch unabhängig urteilt, müsste endlich einmal feststellen, dass hier Scheinselbständigkeit vorliegt. Dann müsste das Land die nicht gezahlten Sozialabgaben der letzten Jahrzehnte nachzahlen! Allerdings bezweifle ich, dass die Justiz wirklich unabhängig von politischen Vorgaben handeln kann.

Thomas Raabe, per E-Mail

Nährboden für Neofaschisten

Zu jW vom 10. Mai: »Brauner Mob in Spanien«

Wie uns die Geschichte immer wieder auf bittere Weise lehrt, bieten politische, soziale und ökonomische Krisen immer dann einen fruchtbaren Nährboden für neofaschistische Horden, wenn die Linke versagt und nicht in der Lage ist, rechtzeitig die Ursachen der Krise zu analysieren, die Verursacher zu identifizieren und genügend Gegenöffentlichkeit zu mobilisieren. Das sehen wir seit geraumer Zeit leider überall in den von den EU-Diktatoren und den mit ihnen kollaborierenden Troika-Gangstern immer tiefer in die Verelendung getriebenen Ländern Europas, insbesondere in Spanien und Griechenland.

Reinhard Hopp, per E-Mail