Foto der Woche

Foto: Michael Matejka/ARC/dpa

Der spontane Protest gegen die geplante Abschiebung eines aus Afghanistan stammenden Mitschülers an einer Berufsschule in Nürnberg am Mittwoch (siehe jW vom Donnerstag)hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Mit einer Sitzblockade wurde die Abfahrt des Streifenwagens behindert. Die Aktion dauerte mehrere Stunden, die Zahl der Protestierenden stieg in kurzer Zeit auf etwa 300 an. Die Polizei ging gewaltsam gegen sie vor. Das Polizeipräsidium Mittelfranken erklärte im Anschluss, die Beamten hätten nur durch Einsatz von Pfefferspray und körperlichen Zwang die Mitnahme des 20jährigen Afghanen durchsetzen können. Zunächst war in Agenturmeldungen von drei, dann von neun verletzten Polizisten die Rede. Der Schriftsteller Leonhard F. Seidl, der sich dem Protest angeschlossen hatte, berichtete am Donnerstag im Gespräch mit jW von verletzten Demonstranten. Er selbst sei mit Hautabschürfungen und Prellungen zum Arzt gegangen. (jW)