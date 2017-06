»Ein politischer Mord«

Nach dem 2. Juni 1967 kam es in der gesamten BRD zu Protesten, wie hier am 5. Juni in München: Schweigemarsch von der Universität zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus Foto: Roman Brodmann/dpa

Am 2. Juni 1967 erschoss der Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras den 26jährigen Studenten Benno Ohnesorg, der an einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien in Westberlin teilgenommen hatte. Im aktuellen Spiegel ist zu lesen, dieser Schuss markiere »eine Zäsur zwischen dem noch vom Krieg geprägten westdeutschen Nachkriegsdeutschland und der modernen Bundesrepublik«.

1967 war Helmut Dahmer Tutor (eine Art studentischer Verwalter) im Frankfurter »Walter-Kolb-Studentenhaus« am Beethovenplatz, einer Hochburg des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) in Frankfurt am Main. Im Folgenden ein Auszug aus seinem damaligen Tagebuch. (jW)

2. Juni 1967

Freitag nacht. Wenig vor zwei Uhr erhalten wir [telefonisch] die Nachricht, dass die Berliner Polizei bei den Anti-Schah-Demonstrationen einen Studenten [Benno Ohnesorg] erschlagen hat. Ich gehe sofort in die Bar [im Keller des Studentenhauses] und fahre mit D., St. und Br. H. zum SDS-Büro, wo auch E. T. und Th. L. eintreffen. Aufgrund der über Telefon eingeholten Nachrichten diskutieren wir kurz die Situation und schreiben dann ein Flugblatt. Wir wollen versuchen, uns morgen an die Israel-Demonstration anzuhängen.

Abends zuvor sahen wir im Fernsehen, wie vorm Rathaus in Berlin plötzlich in Zivil gekleidete, kräftige Männer mit langen Latten kreuz und quer auf die Demonstranten einschlugen. Es ist klar, dass es sich dabei um Provokateure handelt, vielleicht Leute vom persischen Geheimdienst SAVAK. In der Spätausgabe der ›Tagesschau‹ dann weitere alarmierende Bilder: Wasserwagen im Einsatz, Meldungen über Ambulanzen in Bereitschaft.

Meine Flugblattformulierung wurde im wesentlichen akzeptiert: Es handelt sich um einen politischen Mord, der an die blutige Tradition der Weimarer Republik anknüpft, an die der Fememorde und der politischen Attentate. Heute wie damals kooperiert die republikanische Polizei mit den Schlägerbanden von rechts. Wir fordern den Rücktritt von [Bürgermeister Heinrich] Albertz und [Polizeipräsident Erich] Duensing, schließlich eine demokratische Reorganisation der Polizei zur Wiederherstellung der Demonstrationsfreiheit.

Albertz stellt sich in unglaublicher Weise hinter seine Polizeischläger. Man erfährt noch, dass Ohnesorg unpolitisch war und eine schwangere Frau, ebenfalls Studentin, hinterlässt.

3. Juni 1967

Die Nacht über stündlich verlogene Versionen der Berliner Polizei. Morgens telefoniere ich, um, in Kooperation mit St. im Hauff-Straßen-Büro [des SDS], die Veranstalter der Israel-Demonstration zu bewegen, uns zu erlauben, uns nach Abschluss ihrer Veranstaltung, von der sich der SDS ausgeschlossen hat, an die Versammelten zu wenden, um sie auf das in Berlin Geschehene hinzuweisen, sie eventuell für eine Stellungnahme (Schweigeminute) zu gewinnen. [Der Politikprofessor Iring] Fetscher ist gutwillig, noch nicht informiert, aber zögernd, unsicher, und zieht schließlich zurück. Der einzige, der gleich versteht, der auch die politische Tragweite der Sache begreift, ist [der Philosophieprofessor Jürgen] Habermas. Er sagt mir, er sei zu allem, was nötig ist, bereit, werde auch mit [dem Leiter des Sigmund-Freud-Instituts Alexander] Mitscherlich etc. sprechen. Aber teils gibt es noch keine Nachrichten mit dem erforderlichen Exaktheitsgrad, teils zerrinnt uns die Voraussetzung unseres Vorhabens unter den Füßen, nämlich die Bereitschaft der Veranstalter der Israel-Demonstration.

Mittags werden dennoch etwa 1.000 unserer Flugblätter verteilt. Auf dem Platz selbst ist infolge einer Intervention von [Bürgermeister Willi] Brundert überhaupt nichts zu machen. Wir beruhigen die Hitzköpfe und fahren, mit M. S., heim.

4. Juni 1967

Die Springerpresse macht in demago­gischer Weise aus schwarz weiß. Inzwischen weiß alle Welt, dass Ohnesorg erschossen wurde – von einem Kriminalbeamten. In Berlin herrscht halber Notstandszustand. Informationssperre über Krankenhäuser; man hört gerüchtweise von einem weiteren Todesopfer. Trotz Demonstrationsverbot gehen Hunderte von Studenten mit schwarzen Fahnen vom Tiergarten zum Kurfürstendamm. [Schleswig-Holsteins SPD-Vorsitzender Jochen] Steffen sagt die Teilnahme am Schahbesuch ab. Selbst Bild bringt schreckliche Detailberichte. Die [Frankfurter] Rundschau, die ich nachmittags am Bahnhof kaufe, hat einen guten Artikel, ergänzt durch eine miserable Glosse.

Mittags findet im Haus eine Versammlung von SDSlern und anderen statt. Ein Organisationskomitee wird gegründet. Für morgen plant man ein Teach-In in der Uni, Donnerstag [8. Juni] sollen in dann allen Universitätsstädten größere Veranstaltungen aus Anlass des Begräbnisses von Ohnesorg stattfinden.

5. Juni 1967

Meldungen über den Kriegsausbruch zwischen Israel, Ägypten, Syrien etc. Wenn SU und USA es nicht schaffen, ultimativ ein Ende der Kämpfe durchzusetzen, oder wenn sie gar intervenieren, taumeln wir in den Weltkrieg hinein. Beim Ansteigen der Spannungen werden wir vermutlich ein Stück Notstand zu spüren bekommen. St. und ich formulieren mittags eine SDS-Presseerklärung zum Israel-Konflikt. Gegen 17 Uhr beginnt das Teach-In, überschattet von den Ereignissen in Nahost.

In der Stadt kaufte ich die Rundschau am Abend, die Kriegsberichte enthält und einen guten Bericht über die 7 Lügenversionen der Berliner Polizei. Dazu Material über den zweiten Toten, dessen Existenz noch immer von der Polizei bestritten wird. Die Bevölkerung kauft mehr Lebensmittel als gewöhnlich, und der Zeitungsabsatz schnellt in die Höhe. – 200 Exemplare mehr als gewöhnlich hat der Kiosk am Reuterweg abgesetzt.

Abends hören wir das Tonband, das bei der Berliner Demonstration aufgenommen wurde und den Schuss auf Ohnesorg akustisch fixiert hat. Dazu Zeugenaussagen, die die Brutalität der Polizei, die noch den tödlich getroffenen Ohnesorg mit Schlägen traktierte, bezeugen. Noch immer Nachrichtensperre und keine Besuchserlaubnis in den Berliner Krankenhäusern.

Beim Teach-In waren ca. 3.000 Studenten, Habermas sprach. Adorno hat den Protest unterzeichnet. Im Vortragssaal des [Kolb-]Hauses zieht man Bilanz und bereitet die nächsten Aktionen vor. Morgen werden an 10 Informationsständen die Bürger der Stadt mit 50.000 Flugblättern informiert. Eine 10 oder 11 Punkte umfassende, vom Teach-In gebilligte Erklärung fordert u. a. die Enteignung des Springer-Konzerns und die Verhaftung des Todesschützen.

*

Soweit meine Tagebuchnotizen. 42 Jahre später wurde bekannt, dass Karl-Heinz Kurras, der für seine Tat nie verurteilt wurde, 1967 nicht nur im Dienst der Westberliner Polizei stand, sondern auch für die DDR-Staatssicherheit arbeitete. Hätte diese Information damals die weitere Geschichte von SDS und Außerparlamentarischer Opposition beeinflusst? Die Antwort ist einfach: Nein, denn diese Bewegung war mehrheitlich antiautoritär.