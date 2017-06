Den Dingen auf den Grund gehen

Foto: stanley greene / NOOR

»Als ich mit den Tschetschenen unterwegs war, wurde ich zum Tschetschenen, als ich in Afghanistan war, wurde ich ein Mudschahed.« Mit objektivem Fotojournalismus hatte der US-Amerikaner Stanley Greene genauso wenig am Hut wie mit der Jagd nach preisverdächtigen Bildern, die seit der digitalen Standardisierung das Business prägt. Bewaffnete Konflikte werden heute nicht selten von Heerscharen von Fotojournalisten begleitet, denen die Kriegsschauplätze dieser Welt oft als Karrieresprungbrett dienen. Der Humanismus eines Stanley Greene spielt da immer seltener eine Rolle. Nach einem Aufenthalt in Georgien erklärte Greene einmal: »Wenn wir an den Punkt kommen, dass eine Frau mit einem Eimer dasteht und versucht, ihre Eingeweide im Bauch zu halten, und wir versuchen, den richtigen Ausschnitt zu finden, und ständig die Bilder kontrollieren, haben wir ein Problem. ›Warte einen Moment, ich muss dieses Bild machen, aber ich muss ein Interview mit dir machen, aber ich muss auch noch ein Video drehen. Könntest du den Eimer so halten, dass wir das Blut besser rausfließen sehen?‹ Und sie steht einfach unter Schock.«

Zur absoluten Hingabe an das Medium kam bei Greene der Drang, den Dingen auf den Grund zu gehen. Geboren wurde er 1949 in Brooklyn. Beide Eltern waren Schauspieler, der Vater stand in den 50ern als Kommunist auf Hollywoods Schwarzer Liste. Mit Anfang 20 war Stanley Greene Mitglied der Black Panther und hatte das Glück, das Handwerk von W. Eugene Smith zu lernen, einem legendären Fotografen des 20. Jahrhunderts, der Greene auch zum Studium der Fotografie an der New Yorker Schule für Bildende Künste überredete. Nach dem Abschluss porträtierte Greene Rockmusiker, machte Modeaufnahmen in Paris, konsumierte Heroin. Ende 1989 ging sein Foto »Kisses to all« von der Berliner Mauer, auf der zwei Grenzsoldaten ein Mädchen in Tutu stützen, das sich eine Champagnerflasche hinaufreichen lässt, um die Welt. Seither hat Greene Konflikte auf allen fünf Kontinenten abgebildet.

Viele seiner Reisen führten ihn nach Russland. Als einziger westlicher Fotojournalist war er im Herbst 1993 im Moskauer Weißen Haus, als dieses von Jelzin-treuen Truppen belagert und mit Panzergranaten zerstört wurde. Er wäre dabei beinahe umgekommen. Vom darauffolgenden Jahr an dokumentierte er den Krieg in Tschetschenien, der ihn wohl am stärksten beeindruckte. In Grosny entstand sein Porträt der 22jährigen Asya (Foto), die mit 14 entführt, vergewaltigt und dann von ihrem Entführer geheiratet wurde. Später floh sie nach Grosny und wurde Krankenschwester.

Immer wieder erlebte Greene, zu welchen Grausamkeiten der Mensch unter entsprechenden Umständen fähig ist. Das hat ihn nicht unverändert gelassen. Die Welt war ihm ein dunkler Ort; er fühlte sich aber nicht von der Gewalt angezogen, sondern wurde von der Frage nach deren Ursachen umgetrieben.

Am Ende seines Lebens hat Stanley Greene kaum mehr besessen als sein großer Lehrer W. Eugene Smith, der 1978 völlig verarmt und verbittert das Zeitliche gesegnet hatte. Greene blieben ein paar Kameras und seine Cowboyboots. Am 19. Mai ist er im Alter von 68 Jahren in Paris gestorben. Zu seinem Vermächtnis zählt die 2007 vom ihm mitgegründete Fotografenagentur Noor (auf Arabisch »Licht«). Sie wird dafür Sorge tragen, dass seine Bilder die Zeit überdauern. (jW)