Folter auf der Wache

Ermordet von Polizisten: Igor Stachowiak wurde am 15. Mai 2016 von Beamten in einer Wache in Worclaw zu Tode gefoltert Foto: screenshot: Gazeta Wrocławska

Es war der frühe Morgen des 15. Mai 2016, ein Sonntag. Nach einer Nacht in der Kneipenszene von Wroclaw geriet der 25jährige Igor Stachowiak auf dem historischen Marktplatz der Stadt ins Blickfeld einer Polizeistreife. Das Unglück wollte es, dass er einem anderen Mann ähnlich sah, der der Polizei zwei Tage zuvor beim Versuch seiner Festnahme entwischt war. Noch auf dem Marktplatz begannen die Polizisten, Stachowiak mit Schlägen, Fußtritten und Elektroschocks zu traktieren. Mehrere heimkehrende Nachtschwärmer waren noch nüchtern genug, um das Geschehen mit ihren Handys zu dokumentieren. Aber das veranlasste die Beamten nur dazu, zwei der Zeugen auch gleich noch zu verprügeln und mitzunehmen. Einer hörte auf der Wache, während er auf seine Vernehmung wartete, wie einer der Polizisten mit Bezug auf Stachowiak sagte: »Das ist der Arsch, der uns vorgestern durchgebrannt ist«.

Was danach geschah, kam erst vergangenen Freitag in der Sendung »Fakty« des Fernsehsenders TVN an die Öffentlichkeit. Durch einen Whistleblower im Polizei- oder Justizapparat war dem Sender ein Video zugespielt worden, das im Rahmen der automatischen Aufnahmefunktion des Elektroschockers beim Einsatz dieser Waffe entstanden war. Es zeigt, wie Stachowiak auf einem Kachelfußboden im Dunkeln vor der Toilette der Polizeiwache gefesselt auf dem Boden liegt und von den Beamten misshandelt wird: mit Tritten und immer neuen Elektroschocks. »Wenn du noch einmal Schwierigkeiten machst, jage ich dir die ganze Batterie in den Leib«, ist die Stimme eines Polizisten zu hören. Anschließend schleppten die Polizisten ihr Opfer in einen »Vernehmungsraum«, wo sie es zu sechst niederwarfen und würgten. Wenig später war Stachowiak tot.

Die Polizei versuchte zunächst, das Geschehen zu vertuschen. Die ansonsten flächendeckende Videoüberwachung der Wache war angeblich ausgerechnet dort, wo Stachowiak malträtiert worden war, zufällig außer Betrieb. Als Todesursache wurde – bei einem zuvor gesunden jungen Mann – ein Herzanfall behauptet. Erst als die Eltern Stachowiaks ein eigenes Gutachten bestellten, kamen die Würgemale am Hals des Opfers zutage. Die Staatsanwaltschaft bekam, wie das routinemäßig geschieht, das Video zugestellt, und dort verschwand es in den Akten. Der Polizist, der Stachowiak misshandelt hatte, wurde ebenso routinemäßig für drei Monate vom Dienst suspendiert und trat diesen anschließend wieder an. Und das, obwohl das Traktieren eines bereits Gefesselten mit Elektroschockern selbst vom geltenden polnischen Polizeigesetz ausdrücklich verboten ist.

Seit der Sendung über Stachowiaks Tod diskutiert Polen über die »Gewaltaffinität« seiner Polizei. Denn Fälle wie der von Igor Stachowiak ereignen sich alle paar Wochen, nur erhält die Öffentlichkeit normalerweise keine Kenntnis darüber. Wie das linke Magazin Nie vergangene Woche dokumentierte, sind polizeiliche Ausschreitungen vor allem gegenüber »Kunden« aus der sogenannten Unterschicht nicht selten. Dutzende Leute seien auf Polizeiwachen schon zum Krüppel geschlagen worden, nur weil sie ihren Ausweis nicht dabeihatten oder auf einem Open-Air-Festival versucht hätten, ihre Notdurft im Freien zu verrichten. Das Magazin Newsweek Polska zitierte einen pensionierten Polizisten mit der Aussage, die Beamten trauten sich nicht, wirkliche Banditen zu verprügeln, weil die sich nach ihrer Freilassung revanchieren würden. An kleinen Fischen tobten sie dann ihren Frust aus. Beliebt sei auch, Festgenommene mit Prügeln zu nötigen, Taten wie unaufgeklärte Wohnungseinbrüche zu gestehen, die sie nicht verübt hätten. Denn das erhöhe die statistische Aufklärungsquote, für die es Prämien gebe.

Die parlamentarische Opposition versucht derweilen, die Verantwortung für die Polizeigewalt bei der Regierung abzuladen. Sie wies nach, dass der Leiter und der stellvertretende Leiter der Mordwache erst unter der PiS-Regierung eingesetzt wurden und aus dem Städtchen Sycow, Heimat der Bürochefin von Ministerpräsidentin Beata Szydlo, Beata Kempa, stammen. Das schönste Gegenargument von seiten der Regierung aber kam vom für die Polizei zuständigen Staatssekretär im Innenministerium, Jaroslaw Zielinski: Die ganze Aufregung sei ein Racheakt der Opposition dafür, dass er die »Entstasifizierung« der Polizei vorantreibe.