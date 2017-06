Hilflose Linke

Matteo Renzi ist bereit zum Bündnis mit der äußersten Rechten Foto: Eric Vidal/REUTERS

Trotz entschiedener Proteste hat der Chef der in Italien regierenden Demokratischen Partei (PD), Matteo Renzi, ein Bündnis mit Expremier Silvio Berlusconi und dessen faschistoider Forza Italia (FI) vereinbart. Zunächst geht es bei dieser Allianz um die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes. Während der Partito Democratico in der Abgeordnetenkammer über die dafür nötige Mehrheit verfügt, fehlt ihr diese im Senat.

Der Gesetzentwurf sieht die Rückkehr zum Verhältniswahlrecht vor, nach dem deutschen Modell mit einer Sperrklausel von fünf statt bisher drei Prozent. Ob es im Parlament bei dem bisherigen Bonus von 340 der 630 Sitze bleibt, die der Siegerpartei zugeschlagen werden, wenn sie 40 Prozent erreicht, ist noch offen. Jüngsten Wahlumfragen zufolge liegt die PD aktuell bei 30 Prozent und damit nur noch knapp vor der Protestbewegung Fünf Sterne (M 5 S).

Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur ANSA hat Renzi die Allianz mit der FI »persönlich mit Berlusconi« vereinbart. Bei einem weiteren Treffen habe dann auch die M 5 S »grünes Licht« gegeben. Damit gebe es eine »Übereinstimmung der drei großen Parteien« für die Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes. Auch die rassistische Lega Nord sprach sich für den Entwurf aus. Auseinandersetzungen gab es jedoch innerhalb der PD-Führung, die für die Vereinbarung mit Berlusconi schließlich nur mit 31 Gegenstimmen votierte, so der Mailänder Corriere della Sera.

Renzi hatte den Senat als zweite Parlamentskammer abschaffen wollen, bei dem dafür einberufenen Referendum am 4. Dezember jedoch eine Niederlage erlitten. In der Folge trat er als Ministerpräsident und PD-Chef zurück. An die Spitze der Partei kehrte er jedoch Ende April zurück, nachdem er bei öffentlichen Vorwahlen mehr als 70 Prozent der Stimmen erhalten hatte.

Das neue Wahlgesetz soll nun im Hauruckverfahren bis Anfang Juli durch das Parlament gebracht werden. Anschließend will Renzi dann bei vorgezogenen Wahlen wieder als PD-Kandidat für das Amt des Regierungschefs antreten. Als Termin wird der 24. September gehandelt, wodurch Italien zeitgleich mit Deutschland wählen würde. Renzi erhofft sich davon einen begünstigenden Effekt.

Innerhalb des Partito Democratico und dem von ihm geführten Kabinett gibt es jedoch Vorbehalte nicht nur, wie gesagt, gegen die Allianz mit Berlusconi, sondern auch gegen vorgezogene Neuwahlen. Im Herbst steht die Verabschiedung des Haushalts für 2018 durch das Parlament an. In dem Entwurf dafür sind »Korrekturen« – also Kürzungen – im Umfang von mindestens 30 Milliarden Euro vorgesehen. Sollte es vorher Wahlen geben, müsste eine neue Regierung den Etat vorlegen. Befürchtet wird jedoch, dass es wieder zu chaotischen Zuständen kommen könnte wie nach dem Patt von 2013. Die Mailänder Börse reagierte auf die Ankündigung von Wahlen mit einem Rückgang des Leitindexes FTSE MIB um zwei Prozent. Auch der Chef der staatlichen Banca d'Italia, Ignazio Visco, äußerte sich besorgt.

Die Linke und die interne Opposition der PD stehen dem Vorstoß Renzis wieder einmal hilflos gegenüber. Die linke Zeitung L'Unità rief am Donnerstag dazu auf, sich zusammenzuschließen und mit einer gemeinsamen Liste die Sperrklausel zu überwinden. Ob das gelingt, bleibt fraglich. Laut ANSA ist Renzi bereits mit Nicola Fratoianni, dem Chef der erst im Februar gegründeten neuen Linkspartei Sinistra Italiana (SI) zusammengetroffen, die im Senat über sieben Sitze verfügt. Fratoianni hatte sich bereits bei der SI-Gründung offen für ein »Zusammengehen« mit der PD gezeigt.