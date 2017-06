Pazifische Gelüste

600 Delegierte aus über 50 Staaten treffen sich zum Shangri-La Dialogue: Multilaterales Manöver mit dem Namen »Cobra Gold« in Chonburi, Thailand (Februar 2017) Foto: Chaiwat Subprasom/REUTERS

Als »Münchner Sicherheitskonferenz Asiens« ist es gelegentlich bezeichnet worden – das Treffen »Shangri-La Dialogue«, welches vom heutigen Freitag bis zum Sonntag zum 16. Mal in Singapur abgehalten wird. Um nichts Geringeres als die bedeutendste internationale Militärpolitik-Konferenz in Ost- und Südostasien handelt es sich. In dem Gebiet also, das als künftige Schwerpunktregion der Weltpolitik gilt. Und wenngleich – anders als bei der Münchner Sicherheitskonferenz – abgesehen vom Premierminister Australiens, Malcolm Turnbull, keine Staats- und Regierungschefs als Redner angekündigt sind: Mit der Teilnahme der Verteidigungsminister der USA und Kanadas, Australiens und Neuseelands, Frankreichs, Japans sowie dreier Staaten Südostasiens (Indonesien, Malaysia, Philippinen) ist die Veranstaltung sehr prominent besetzt. 600 Delegierte und beinahe 2.800 weitere Teilnehmer aus über 50 Staaten waren im vergangenen Jahr zum 15. Shangri-La Dialogue gekommen. In diesem Jahr sollen es mindestens ebenso viele werden. Mit besonderer Spannung wird eine Rede von US-Verteidigungsminister James Mattis erwartet, der die Asienpolitik der Vereinigten Staaten unter Trump näher erläutern soll.

Die US-Politik hat in Ost- und Südostasien immer wieder für Stirnrunzeln gesorgt, und das nicht erst seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump. Bereits Präsident George W. Bush hatte im Februar 2002 bei einem Besuch in Tokio das »Pazifische Jahrhundert« der Vereinigten Staaten ausgerufen, dann verzettelte seine Administration sich krass mit ihren Kriegen in Afghanistan und im Irak und hatte nicht mehr genügend Ressourcen für Ost- und Südostasien frei. Präsident Barack Obama nahm den nächsten Anlauf, kündigte an, die US-Truppen im Mittleren Osten zu reduzieren, und ließ Außenministerin Hillary Clinton im November 2011 erneut ein »Pazifisches Jahrhundert« und die Schwerpunktverlagerung der US-Außenpolitik nach Asien (»pivot to Asia«) ausrufen. Als dann der Krieg gegen den IS und der Militäraufmarsch in Osteuropa gegen Russland erneut Kräfte an anderer Stelle banden, wurde der Schwenk nach Asien (»pivot«) flugs zum zurückhaltenderen »Ausbalancieren« (»rebalancing«) zurückgestuft. Dann kam Trump, riss am dritten Tag nach seinem Amtsantritt mit großspurigem Gestus den ökonomischen Unterbau von Obamas »rebalancing«, das transpazifische Freihandelsabkommen TPP, nieder. Seither propagiert er stur sein »America First«. In Ost- und Südostasien fragt man sich seitdem, ob es das mit dem »Pazifischen Jahrhundert« der Vereinigten Staaten nun schon wieder einmal war.

US-Verteidigungsminister Mattis soll jetzt also im Shangri-La Hotel in Singapur, das der Konferenz ihren Namen gegeben hat, eine Antwort liefern. Leicht hat er's nicht: Trumps erratisches Schwanken zwischen einer Abkehr von der Ein-China-Politik – sein anfänglicher Flirt mit Taiwan – und seinem aktuellen Bemühen um eine enge Kooperation mit Beijing gegen Pjöngjang deuten nicht wirklich auf eine durchdachte Asienpolitik hin. Experten erinnern irritiert daran, dass drei Monate nach Trumps Amtsantritt weiterhin Leitungsposten in den Asienabteilungen des Pentagon und des State Department unbesetzt sind. Am Mittwoch hieß es aus Washington, es werde immer noch fieberhaft an Mattis' Shangri-La-Rede gearbeitet. Allgemein wird damit gerechnet, dass der US-Minister – anknüpfend an Trumps Bemühungen, Nordkorea von seinen Nuklear- und Raketenprogrammen abzubringen – auf eine intensivere Zusammenarbeit der in Singapur anwesenden Staaten gegen Pjöngjang dringen wird. Das reiche jedoch nicht, wird ein ehemaliger Spitzenfunktionär aus dem Pentagon zitiert: In der Region erwarte man detailliertere Auskünfte über die US-Asienpolitik. Die Frage ist nur, ob die Trump-Administration inzwischen über einen kohärenten Ansatz verfügt.

Das betrifft vor allem den zweiten großen Schwerpunkt des Shangri-La Dialogue, den Streit um die Inseln und Inselgruppen im Südchinesischen Meer. Sämtliche Anrainer, die Anspruch auf einzelne Inseln erheben, haben zu dessen Untermauerung einige von ihnen militärisch befestigt. Das gilt für die Volksrepublik China ebenso wie für Vietnam, Malaysia, Brunei, die Philippinen und Taiwan. Washington ging bis zum Regierungswechsel regelmäßig gegen Chinas Ansprüche vor, indem es demonstrativ Kriegsschiffe in die Hoheitsgewässer vor manchen Inseln schickte.

Wird Trump daran festhalten oder im Südchinesischen Meer etwas zurückstecken, um Beijing zur Kooperation gegen Pjöngjang zu bewegen? Ende Mai hat der US-Präsident erstmals einen Zerstörer vor eine der Spratly-Inseln entsandt. Auf dem Mischief Reef, in dessen Hoheitsgewässern der US-Zerstörer Dewey Ende Mai kreuzte, hat Beijing mutmaßlich Flugabwehrraketen stationiert. US-Senator John McCain, einer der schärfsten Falken im Washingtoner Establishment, hat sofort nachgelegt und China prompt vorgeworfen, mit der Inbesitznahme des Mischief Reef das Völkerrecht zu brechen. Dies sollte die Spannungen anheizen und den US-Präsidenten von jeglichen Zugeständnissen an die Volksrepublik abhalten. McCain, der darauf dringt, die für Asien bestimmten US-Militärausgaben um mehrere Milliarden US-Dollar aufzustocken, wird ebenfalls zum Shangri-La Dialogue in Singapur erwartet. Die eine oder andere verbale Breitseite gegen China ist damit wohl garantiert – unabhängig davon, was die Trump-Administration beim Shangri-La Dialogue so alles treibt.