Re: Die Insel der Rebellen: »Schotten kämpfen für ihre Freiheit« Foto: SWR

Re: Insel der Rebellen

Schotten kämpfen für ihre Freiheit

In der sehr zu Unrecht wenig bekannten Trilogie »Sword of Honour« von Evelyn Waugh über die Erlebnisse von Guy Crouchback, Sohn einer britischen Aristokratenfamilie, im Zweiten Weltkrieg wird ausführlich die Sympathie mancher Schotten zu Nazideutschland beschrieben, nach dem alten Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.

Arte, 19.45

Manon, 20 Jahre

Die junge Manon ist gerade aus einem geschlossenen Erziehungsheim entlassen worden und möchte nun in ihrem Beruf als Kfz-Mechatronikerin arbeiten. Doch der Werkstattleiter Hervé will sie nur als Empfangsdame einstellen. Das kann Manon nicht akzeptieren, wütend lehnt sie ab. Als sie ihren Freund mit einem anderen Mädchen erwischt, weiß sie nicht, was sie machen und wo sie bleiben soll. Mit Alba Gaïa Bellugi (Manon Vidal). Regie: Jean-Xavier de Lestrade.

Arte, 20.15

Wissen aktuell: Wohlstand für alle?

In Deutschland besitzen zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens – und die Ungleichheit nimmt weiter zu. Diese Schieflage ist auch ein ökonomisches Problem. Denn sie schwächt auf Dauer die Volkswirtschaft. »Wissen aktuell« wirft einen kritischen Blick auf die Rentenpolitik der vergangenen Jahrzehnte.

3sat, 20.15

Mission

Südamerika im 18. Jahrhundert: Der Exsöldner Rodrigo Mendoza und der Jesuitenpater Gabriel wollen das Christentum nach Südamerika bringen. Mendoza hat aus Eifersucht seinen Bruder Felipe ermordet. Aus Reue will er sich in die Hände derer begeben, die er zuvor versklavte. Doch die Indios vergeben ihm. Tief bewegt tritt Mendoza in den Jesuitenorden ein und weiht sein Leben den Indios. Gemeinsam mit Pater Gabriel errichtet er eine Mission, in der die Ureinwohner ein neues Zuhause finden. Mit der Neuziehung der territorialen Grenzen zwischen den Kolonialgebieten wird das spanische Missionsgebiet an die Portugiesen übergeben, die danach trachten, die friedliebenden Indios zu versklaven. Mit Robert De Niro (Rodrigo Mendoza), Jeremy Irons (Pater Gabriel). GB/F 1986. Regie: Roland Joffé.

3sat, 22.25