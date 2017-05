Für ein demokratisches Syrien

Zu jW vom 19. Mai: »Washington spielt mit Kurden«

Mit Kopfschütteln haben wir diesen Artikel gelesen. Schon die Überschrift »Washington spielt mit Kurden« zeigt die genaue Zielsetzung der Autorin. Der erste Satz des Artikels lautet: »Trotz der Kritik des NATO-Staats Türkei rüstet die US-Armee die mit ihr verbündeten Einheiten der Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDK) und der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG im Norden Syriens auf.«

Erstens sind die YPG die Einheiten des Volkes – aller Bestandteile der Bevölkerung – in Rojava, das nicht nur aus Kurden besteht, deswegen heißen sie nicht kurdische Einheiten, sondern Volksverteidigungseinheiten. Ebenfalls heißen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK/SDF) nicht arabische Kräfte, sondern Kräfte für ein demokratisches Syrien. Dies widerspricht der Auffassung des Baath-Regimes von einer syrischen arabischen Armee und einer arabischen sozialistischen Baath-Partei. Die SDK/SDF haben die Aufgabe, die ganze Bevölkerung Syriens zu schützen, nicht nur die Araber.

Also lassen Sie uns den Blick nach vorne richten, die Syrer leiden gerade unbeschreiblich unter den Folgen von Rassismus, Chauvinismus und reaktionären Ideologien. (…)

Vertretung der Demokratischen Selbstverwaltung von Rojava in Deutschland, Berlin

Widerliche alte Männer

Zu jW vom 22. Mai: »Mordsdeal mit Saudi-Arabien« und vom 20./21. Mai: »Zuwenig Geld fürs Klima«

Meine Wut ist im wahrsten Sinne des Wortes unbeschreiblich. Es ist gerade ein paar Wochen her, da flimmerten im April 2017 Bilder von ausgemergelten, bis auf die Knochen abgemagerten und dem quälenden Hungertod nahen Menschen über die Bildschirme. Es wurde zu Spenden aufgerufen, und die UN bemühten sich, zirka 4,5 Milliarden Dollar von den Staaten der Welt zusammenzubetteln, um geschätzte 20 Millionen Menschen in Afrika und dem Jemen zu retten.

Nur drei Wochen später muss die Weltöffentlichkeit die an Dekadenz und Obszönität nicht mehr zu überbietenden Bilder aus Riad ertragen, auf denen widerliche, durchgeknallte alte Männer einen Rüstungsdeal zwischen den USA und Saudi-Arabien von über 100 Milliarden Dollar offensichtlich gutgelaunt verkünden. Diese Perversität ist, mit Verlaub, absolut zum Kotzen und unerträglich.

Rund 1.600 Milliarden Dollar werden jährlich weltweit für Rüstung und Kriege verschwendet. Gebetsmühlenartig versuchen uns das politische Personal und die Leitmedien einzureden, auch dies sei nicht genug, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts hat jedes Land der NATO zur Herrschafts- und Ressourcensicherung und ganz allgemein zum Töten auszugeben.

Gleichzeitig erfährt man, dass der sogenannte Anpassungsfonds, mit dem die »unterentwickelten« Länder dieser Welt Maßnahmen ergreifen könnten, um sich an den, maßgeblich durch die Industriestaaten verursachten, Klimawandel anzupassen, statt mit jährlich 100 Milliarden mit bisher lächerlichen 100 Millionen Dollar gefüllt ist.

Bereits ein Bruchteil der jährlichen globalen Rüstungsausgaben würde ausreichen, um die dringendsten Probleme der Menschheit energisch anzugehen und den Milliarden Elenden dieser Welt ein Überleben in Würde zu ermöglichen. Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Die Rechnung werden unsere Kinder bezahlen.

U. Becker, Alfter

Ungeteilte Solidarität

Zu jW vom 29. Mai: »Sprint zur Constituyente«

Es ist der Maduro-Regierung mit dem rapiden Prozess zur Constituyente jedenfalls gelungen, in die Offensive zu kommen und Zeit zu gewinnen. Dass dies nur mit dem Zugeständnis »zwei Drittel zu einem Drittel« zugunsten der Regional- bzw. Parteistrukturen und zum Nachteil von »Rätestrukturen« möglich war, könnte als ­»entreguismo« (Kapitulantentum) gedeutet werden. Doch die schweren Ausschreitungen der jüngsten Zeit – bis hin zum Niederbrennen öffentlicher und historischer Gebäude, der Verwüstung von Kliniken und dem Anzünden von Menschen –, von denen sich die Opposition nicht distanziert, machen es Nicolás Maduro, seinem Vize Tareck El Aissami, dem Organisator des Constituyente-Prozesses Elías Jaua, dem PSUV-Leader Aristóbulo Istúriz bzw. dem »Gran Polo Patriótico« unter Führung der PSUV auch leicht, sich als »Pol der Ordnung und des Rechts« zu profilieren. (…)

Wie kritisch die Versorgungslage infolge des Devisenmangels, der Spekulation und des Schmuggels auch empfunden werden mag, bürgerkriegsähnliche Zustände, wie sie einige Oppositionsführer herbeiführen wollen, damit sich die USA-OAS einmischen kann, hat die Mehrheit der Venezolaner, die das Oppositionsbündnis MUD 2015 in einer Protestwahl gewählt hat, nicht im Sinn. Die Einberufung der Constituyente war also ein wichtiger und auch völlig verfassungskonformer Schritt, um zu verhindern, dass sich in Caracas der Kiewer Maidan wiederholt. Inzwischen läuft nicht nur die Zeit, sondern auch die Erdölförderung zu zwar niedrigen, aber relativ stabilen Preisen weiter. Und ein neues Devisenzuteilungssystem soll Missbrauch und Korruption ver- oder doch behindern. Auch der Kampf mit dem Schmuggel geht weiter. Unsere ungeteilte Solidarität bei all dem hat »la Venezuela bolivariana y chavista« sicher.

Volker Wirth, Berlin

Eine neue Sehenswürdigkeit

Zu jW vom 23. Mai: »Keine ­Zukunftsperspektive«

Friedberg hat eine neue Sehenswürdigkeit bekommen: Pfandringe. Der Antrag der Grünen im Stadtparlament damals wurde mit den Stimmen von CDU und Die Linke beschlossen. (…) Was ist das für eine Gesellschaft, die gönnerhaft ihren Wohlstandsmüll den Bedürftigen überlässt? Was ist das für eine Politik, die es zulässt, dass sich ein weiteres Geschäftsfeld der Armutsindustrie auf dem Rücken der Bedürftigen etabliert? Zuerst die Suppenküchen, dann die Tafeln und nun die Pfandringe. (…) Wer gegen die Ausweitung und für die Verringerung der Armut ist, muss dafür sorgen, dass Renten und Regelsätze auf ein menschenwürdiges Niveau ansteigen. Dass auch unsere Hobbypolitiker in Friedberg lieber die Armut verwalten, merkt man nun bei den Pfand­ringen.

Werner Schulz, Friedberg