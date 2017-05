Wenn es um junge schwarze Männer geht, sitzen bei US-Polizisten die Waffen besonders locker. Nach einer Studie des Guardian wurden sie im Jahr 2015 statistisch gesehen fünfmal so häufig erschossen wie ihre weißen ­Altersgenossen – Proteste in St. Louis, Missouri, wo ein Polizist am 8.10.2014 einen schwarzen Jugendlichen mit 17 Schüssen tötete Foto: Jim Young/REUTERS

Anfang Juni erscheint im Münsteraner Unrast-Verlag das Buch »Von #BlackLivesMatter zu Black Liberation« der Professorin für African American Studies der Universität Princeton, Keeanga-Yamahtta Taylor. Die Redaktion dokumentiert im folgenden einen gekürzten und redaktionell bearbeiteten Auszug. Wir danken der Autorin und dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Jede Bewegung braucht einen Katalysator, ein Ereignis, das individuelle Erfahrungen anspricht, sie aus ihrer Isolation reißt und in einer kollektiven Kraft bündelt, die die Gesellschaft verändern kann. Wenige hätten vorhersehen können, dass der Mord an Michael »Mike« Brown durch den weißen Polizeibeamten Darren Wilson in einem kleinen, unbekannten Ort namens Ferguson, Missouri, eine Rebellion entfachen würde. Aus Gründen, die nie ganz klar sein werden, war Browns Tod am 9. August 2014 das Ereignis, das nicht nur die schwarzen Bewohnerinnen und Bewohner von Ferguson, sondern Hunderttausende schwarzer Menschen im ganzen Land sagen ließ: »Es reicht!« Vielleicht war es die Unmenschlichkeit der Polizei, die Browns Leichnam viereinhalb Stunden lang in der prallen Sonne liegen ließ und seine Eltern mit gezogenen Waffen und Hunden von ihm fernhielt. Vielleicht war es die Militärausrüstung, mit der die Polizei den Protesten begegnete: gepanzerte Fahrzeuge, Maschinengewehre, Gummigeschosse, Schlagstöcke und unendliche Mengen an Tränengas. Das Ferguson Police Department hatte der schwarzen Bevölkerung und allen, die sich mit ihr solidarisierten, den Krieg erklärt.

Seither sind Hunderte solcher Proteste ausgebrochen. Während die USA den 50. Jahrestag der Entstehung des Bürgerrechtsgesetzes feierten, offenbarte sich die Wahrheit über Rassismus und Polizeigewalt. Schon zuvor war die Stille gelegentlich durchbrochen worden, die fälschlicherweise als Tugend der amerikanischen Demokratie gilt: nach der Jagd auf Rodney King, der Misshandlung Abner Louima oder der Ermordung Amadou Diallos. Zwar führten die Proteste in diesen Fällen nicht zu landesweiten Bewegungen, aber ihre Namen sind nicht vergessen.

Nachdem Browns Leichnam endlich abtransportiert worden war, entstand an der Stelle, an der er gelegen hatte, innerhalb weniger Stunden ein kleines Mahnmal aus Teddybären und Andenken aller Art. Als die Polizei mit einer Hundestaffel ankam, ließ ein Beamter seinen Hund auf das Mahnmal urinieren. Als Browns Mutter Lesley McSpadden später Rosenblätter in der Form von Mikes Initialen hinzufügte, fuhr ein Streifenwagen darüber und zerstreute die Blumen in alle Himmelsrichtungen. Am nächsten Abend ging McSpadden mit Freundinnen und Familienmitgliedern zum Tatort zurück, um dort mehr Rosen hinzulegen. Wieder kam ein Streifenwagen und zerstörte die kleine Gedenkstätte. Wenige Stunden später begann der Aufstand.

Totale Herrschaft der Polizei

Die Polizeikräfte reagierten mit starker Repression. Die Situation erinnerte an einen autoritären Staat, mit einer Polizei, die nach Gutdünken neue Bestimmungen einführt, um die Proteste niederzuschlagen und mediale Berichterstattung zu erschweren. Das geschah sowohl aus Vergeltungsdrang als auch in der Absicht, die Brutalität des Vorgehens zu verschleiern. In den ersten zwölf Tagen nach Browns Tod wurden 172 Menschen festgenommen; 132 von ihnen wurden keines anderen Vergehens angeklagt als der Weigerung, eine Versammlung aufzulösen, nachdem die Polizei sie dazu aufgefordert hatte. Als während der Proteste ein Polizeibeamter seine halbautomatische AR-15 auf eine Gruppe von Journalisten richtete, schrie er: »Ich werde euch verdammt noch mal umbringen!« Als ihn jemand nach seinem Namen fragte, war die Antwort: »Fick dich!«¹ Momente wie diese machten die Realität, mit der schwarze Menschen in Ferguson leben müssen, für alle augenscheinlich.

Schwarze Aktivistinnen und Aktivisten hatten jedoch genug. Sie ließen sich nicht mehr einschüchtern. Sie legten die Kleptokratie offen, die in Ferguson herrscht, indem sie deutlich machten, dass die Stadtregierung mit Hilfe der Polizei versucht, ihre Haushaltskasse mit dem Geld der schwarzen Bevölkerung zu füllen. Schwarze Haushalte wurden mit Strafen, Gebühren, Vorladungen und Verhaftungen in einem solchen Grade gepeinigt, dass die daraus resultierenden Einnahmen zum zweitwichtigsten Budgetposten der Stadt geworden waren. Geldstrafen, die als Folge von Verkehrsdelikten verhängt wurden, machten 21 Prozent des Budgets aus.² Wenn eine Person eine Strafe nicht bezahlte oder einer Vorladung nicht Folge leistete, wurde sofort ein Haftbefehl ausgestellt. Im Dezember 2014 hatten sich nicht weniger als 16.000 ausstehende Haftbefehle angesammelt, die meisten für geringfügige Vergehen.³ Wurden Fahrzeuge angehalten und kontrolliert, saßen in 95 Prozent der Fälle Schwarze hinter dem Steuer. Ein Untersuchungsbericht des US-Justizministeriums kam zu dem Schluss: »Die Polizeipraktiken in Ferguson sind durch und durch von rassistischen Vorurteilen geprägt.«4 Schwarze Menschen in Ferguson lebten praktisch unter der totalen Herrschaft der Polizei.

Wenige Wochen, bevor Mike Brown erschossen wurde, war ein Video um die Welt gegangen, das zeigte, wie der New Yorker Polizist Daniel Pantaleo Eric Garner so heftig würgte, dass dieser starb. Vier Tage bevor Brown getötet wurde, schlug die Polizei in einem Vorort von Dayton, Ohio, zu. John Crawford III, ein 22 Jahre alter, unbewaffneter afroamerikanischer Mann wurde im Gang eines Walmart getötet, während er am Mobiltelefon mit der Mutter seiner Kinder sprach. Crawford hielt ein Luftgewehr in der Hand. Obwohl Ohio einer der Staaten ist, der seinen Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, Waffen offen zu tragen, schossen Polizeibeamte praktisch ohne Warnung auf Crawford und töteten ihn. Zwei Tage nach dem Mord an Brown schossen Polizeibeamte in Los Angeles Ezell Ford dreimal in den Rücken, während er mit dem Gesicht nach unten auf dem Gehsteig lag. Am folgenden Tag, ebenfalls in Kalifornien, nahmen Polizeibeamte Dante Parker, einen 36jährigen afroamerikanischen Mann, fest und verpassten ihm so lange Elektroschocks, bis er starb.

Im Herbst ging es der Bewegung in Ferguson vor allem um die Eröffnung eines Verfahrens gegen Darren Wilson. Die Staatsanwälte versuchten, die Voruntersuchungen so lange wie möglich hinauszuzögern, in der Hoffnung, dass die Kälte des Winters den Protesten ein Ende setzen würde. Tatsächlich war die Intensität, die die Proteste im August erreichten, auf lange Sicht nicht aufrechtzuerhalten. Aber die Aktivistinnen und Aktivisten zeigten eine Ausdauer, die die Bewegung trotzdem am Leben hielt.

Es wurden Mahnwachen abgehalten, Demonstrationen vor der Polizeidirektion durchgeführt und Blockaden auf der Interstate 70 errichtet, die durch Ferguson läuft. Die Aktivistinnen und Aktivisten bestanden weiterhin darauf, dass ein Verfahren gegen Wilson eröffnet wird. Die Tatsache, dass die Polizeirepression nicht abnahm, wirkte nur motivierend. Ende September war das Mahnmal für Mike Brown mit Benzin übergossen und angezündet worden. Die Flammen entfachten auch die Proteste aufs neue.

Konflikte mit den Etablierten

Bald jedoch bahnte sich ein Konflikt zwischen Aktivistinnen und Aktivisten sowie Bürgerrechtsorganisationen und Politikern an. Für die Aktivisten und die schwarze Bevölkerung in Ferguson ging es um Gerechtigkeit für Mike Brown. Ein Verfahren gegen Wilson würde ihre Strategien und Taktiken bestätigen. Diese waren vom schwarzen Establishment oft kritisch beäugt worden. Von dort kamen regelmäßig Ermahnungen zur »Ruhe«; es schien beinahe wichtiger, die Menschen auf den Straßen zu kritisieren als die Bedingungen, die sie dorthin trieben.

Die Ziele der etablierten Bürgerrechtsorganisationen stimmten zwar zum Teil mit jenen der Aktivisten vor Ort überein, aber es gab auch Unterschiede. Die National Association for the Advancement of Colored People (Nationale Vereinigung zur Förderung farbiger Menschen), deren Einfluss im Schwinden war, hoffte auf neue Popularität, sollte es gelingen, in Ferguson eine führende Rolle zu spielen. Jesse Jackson, eine der Ikonen der Bürgerrechtsbewegung früherer Jahre, war marginalisiert, da er im Umkreis von Obama keine herausragende Rolle spielte. Reverend Al Sharpton hatte ihn als prominenteste Persönlichkeit des Bürgerrechtsestablishments ersetzt. Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner hatten immer wieder an Sharpton appelliert, Aufmerksamkeit auf die Ermordungen schwarzer Menschen, nicht zuletzt Minderjähriger, durch die Polizei zu lenken und Ressourcen für entsprechende Kampagnen zur Verfügung zu stellen. Sharpton war den Rufen gefolgt, was seine Position in der Bevölkerung stärkte. Er traf kurz nach Browns Tod in Ferguson ein. Kaum eine Woche später kam dort auch eine Delegation des Justizministeriums an, angeführt vom damaligen Justizminister Eric Holder. Sharpton und Holder machten es zu ihrer gemeinsamen Aufgabe, »Recht und Ordnung« wiederherzustellen und der Bundesregierung den Anschein einer ehrenhaften Vermittlerin zu geben, die kommunale Probleme löst, die andernfalls ungelöst geblieben wären.

Doch Sharpton war zu spät nach Ferguson gekommen. Junge schwarze Menschen hatten bereits zwei intensive Auseinandersetzungen mit der Polizei hinter sich, die mit dem Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen geendet hatten. Die Menschen waren wütend. Sie weigerten sich, die Führung einer Protestbewegung, die sie selbst etabliert hatten, Menschen wie Al Sharpton zu überlassen.

Direkt nach seiner Ankunft berief Sharpton ein Treffen ein. Er kritisierte die Gewalt, zu der es während der Proteste gekommen war, und stimmte damit in den Chor der Mainstreammedien ein. Seine stärksten Worte reservierte er für die Rede, die er bei Browns Begräbnis hielt. Als er von Browns Eltern sprach, sagte er: »Sie wurden gezwungen, ihre Trauer zu unterbrechen, um Menschen zu bitten, mit den Plünderungen und Krawallen aufzuhören. (…) Stellt euch das vor: Ihr Herz ist gebrochen. Ihr Sohn wurde ihnen genommen und noch dazu verunglimpft. Und dann müssen sie ihr Trauern unterbrechen, um euch ins Gewissen zu reden, weil ihr so tut, als wärt ihr wütender als Mikes eigene Eltern. (…) Schwarz zu sein, bedeutet niemals, ein Gangster oder ein Thug (Schläger, jW) zu sein. (…) Schwarz zu sein, bedeutet, niemals unsere Ambitionen aufzugeben. Wir gaben nicht auf, als es uns verboten war, gewisse Schulen zu besuchen – wir bauten schwarze Colleges auf. (…) Jetzt, im 21. Jahrhundert, sitzen wir an Positionen mit richtiger Macht. Und da entscheidet ihr, dass es ›nicht schwarz‹ sei, Erfolg zu haben. Da wollt ihr ›Nigger‹ sein und eure Frauen ›Huren‹ nennen. Ihr habt den Kontakt zu eurem Ursprung verloren. Wir müssen uns selbst läutern, damit wir die Vereinigten Staaten von Amerika läutern können.«5

Sharpton verurteilte mit diesem Rundumschlag nicht nur die jungen Menschen von Ferguson, sondern er bediente sich dabei rassistischer Stereotype. Bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten bestärkte das den Eindruck, dass Leute wie Sharpton nicht mehr auf der Höhe der Zeit waren.

Die Jungen verstärkten den Druck, während die »alte Garde« zur Geduld aufrief und betonte, dass man dem juristischen Prozess seine Zeit geben müsse. Aber es gab auch andere Spannungen. Die jungen Aktivistinnen und Aktivisten begannen, die Proteste politisch auszudehnen. Sie entwickelten eine allgemeine Kritik an der Rolle der Polizei in der amerikanischen Gesellschaft. Sie brachten diese in Zusammenhang mit Rassismus und Ungleichheit – und nicht nur in den USA. Ashley Yates von der Organisation Millennials Activists United sagte: »Die jüngere Generation verstand sehr früh etwas, das die ältere Generation nie verstanden hatte. Wir wussten, dass das System gescheitert war, noch bevor das offensichtlich wurde. Wir wussten, dass es nicht nur um Mike Brown ging, nicht nur um diesen einen ungerechtfertigten Mord. Es ging vielmehr um ein System, in dem es legitim ist, uns abzuknallen. Wir sind die Generation, die vom Mord an Trayvon Martin geweckt wurde. Wir hatten einem Strafjustizsystem vertraut, das uns in aller Öffentlichkeit und noch dazu in völliger Absicht im Stich lässt.«6

Black Women Matter

Die meisten Morde, die Staatsbeamte an schwarzen Menschen begehen, dringen nie an die Öffentlichkeit. In den Mainstreammedien tauchen sie kaum auf. Die wenigen Fälle, über die dort berichtet wird, betreffen schwarze Männer oder Jungen. Das ist nicht überraschend, da afroamerikanische Männer die Hauptopfer der Polizei sind. Aber schwarze Frauen sind Partnerinnen, Mütter oder Töchter dieser Männer. Auch sie leiden unter der Gewalt. Wird diese Dimension nicht beachtet, verschwindet ein großer Teil des Leids, das der Polizeistaat und seine Gewalt anrichten. Wenn schwarze Männer in die Tretmühlen des Strafjustizsystems geraten, hat das enorme Auswirkungen auf ihre Familien und Gemeinden.

Schwarze Frauen sind aber auch direkte Opfer des Polizeistaats. Sie werden misshandelt und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der Name Trayvon Martin ist heute einer breiten Öffentlichkeit bekannt, aber nur wenige haben von Marissa Alexander gehört. Alexander ist eine schwarze Frau, die häuslicher Gewalt ausgesetzt war. Nachdem sie sich mit einer Waffe gegen den Täter gewehrt hatte – sie gab einen Warnschuss ab –, berief sie sich auf das in Florida geltende Prinzip des »Stand your ground« (»Weiche nicht zurück«, Rechtsauffassung, die es Menschen erlaubt, sich gegen Angriffe oder Drohungen wenn nötig auch mit Waffengewalt zur Wehr zu setzen, jW). George Zimmerman, der Martin umgebracht hatte, tat das Gleiche und hatte damit Erfolg. Alexander wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Auch wenn sie schließlich vorzeitig entlassen wurde, war ihr Fall ein deutliches Beispiel dafür, dass das Strafjustizsystem in den USA nicht für alle gleich funktioniert.

Die Frauen, die eine unverzichtbare Rolle im Aufrechterhalten der Bewegung in Ferguson bis in den frühen Winter spielten, waren sich ihrer Bedeutung durchaus bewusst. Brittany Ferrell meinte beispielsweise: »Eine Sache wurde nie deutlich gesagt, auch nicht in den Medien: Ohne die Frauen in Ferguson hätte es nie eine Bewegung gegeben. Wir haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Natürlich, Männer haben uns dabei geholfen. Aber die Frauen waren von Anfang an hier, bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, damit der Kampf weitergeht. Wir haben keine Unterstützung von irgendwem oder irgendeiner Organisation. Wir haben das hier selbst aufgebaut.«7

Die bekannten Führungspersönlichkeiten von Black Lives Matter sind überwiegend weiblich und queer. Wie ist es dazu gekommen? Es mag damit zusammenhängen, dass schwarze Männer in Ferguson fortwährend mit dem Rassismus der Polizei konfrontiert sind. Gemäß den Statistiken der Bundesregierung leben in Ferguson 1.182 afroamerikanische Frauen zwischen 25 und 35 Jahren, aber nur 577 afroamerikanische Männer. Mehr als 40 Prozent der schwarzen Männer in den Altersgruppen 20 bis 24 und 35 bis 54 sind verschwunden.8

Ferguson bildet keineswegs eine Ausnahme. Im ganzen Land sind eineinhalb Millionen schwarze Männer ›verschwunden‹, das heißt, sie wurden aufgrund einer Gefängnisstrafe oder ihres vorzeitigen Todes der Gesellschaft entrissen. Um es drastisch auszudrücken: »Mehr als einer von sechs schwarzen Männern im Alter von 25 bis 54 ist nicht mehr hier.«9

Die schwarzen Frauen, die die Bewegung gegen Polizeigewalt anführen, haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir die weitreichenden Konsequenzen der Polizeigewalt in schwarzen Gemeinden besser verstehen. Sie fordern eine gesellschaftliche Anerkennung für die Weise, in der schwarze Frauen von dieser Gewalt betroffen sind.

Schwarze Frauen waren gleichzeitig bemüht, Polizeigewalt als Teil eines umfassenden Systems der Unterdrückung der schwarzen Arbeiterklasse zu entlarven. Charlene Carruthers vom »Black Youth Project 100« erklärt die Bedeutung dieser Anstrengungen: »Das ist wichtig, denn wir wollen Freiheit und Gerechtigkeit für alle schwarze Menschen, aber schwarze Frauen und Mädchen und schwarze LGBTQ-Personen (Abkürzung für: »Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer«, jW) werden oft übersehen. Wenn wir es mit der Befreiung ernst meinen, müssen alle schwarze Menschen befreit werden. Da gibt es kein Wenn und Aber. Bisher waren, zumindest meiner Erfahrung nach, Gerechtigkeit für alle Geschlechter und für LGBTQ-Personen sekundär oder gar nicht Thema.«10

Vom Protest zur Bewegung

Am 24. November 2014 wurde das Resultat der Voruntersuchungen im Fall Darren Wilson verkündet. Ein Geschworenengericht hatte entschieden, ihn nicht des Mordes an Mike Brown anzuklagen. Die Wut trieb in jener Nacht wieder viele Menschen auf die Straßen Fergusons. Polizeibeamte in Kampfausrüstung schützten Verwaltungsgebäude und die Polizeidirektion. Die Häuser in der Geschäftsstraße im schwarzen Teil Fergusons, die in Flammen aufgingen, schützte niemand. Das Urteil kam nicht überraschend. Aber der Zorn über einen gerichtlich abgesegneten Lynchmord war groß. Präsident Obama meldete sich zu Wort. Er erinnerte die Menschen Amerikas wieder einmal daran, dass sie in einem Land leben würden, »das auf Gesetzen beruht«, was angesichts der gesetzlosen Methoden, derer sich die Polizei in Ferguson während ihrer monatelangen Repression gegen die Protestbewegung bedient hatte, besonders unglaubwürdig wirkte. Obama bat die Protestierenden inständig, ihre Sorgen »konstruktiv statt destruktiv« auszudrücken, aber die Bilder des brennenden Ferguson zeigten, dass die Worte des Präsidenten auf taube Ohren stießen. Die Brände in Ferguson waren dieses Mal keine Feuer, die eine neue Bewegung entzündeten. Sie waren Flammen der Resignation und Erschöpfung.

Doch, wie so oft im Jahr 2014, sorgte ein Mord, den Polizeibeamte begingen, für neuen Schwung. Zwei Tage vor der Verkündigung des Urteils in Ferguson wurde Tamir Rice, ganze zwölf Jahre alt, von Polizeibeamten auf einem Spielplatz in Cleveland, Ohio, erschossen. Rice hatte mit einer Plastikpistole gespielt. Es vergingen weniger als zwei Sekunden zwischen der Ankunft des Polizeiwagens und den tödlichen Schüssen. Neun Tage zuvor war Tanisha Anderson getötet worden, ebenfalls in Cleveland, als ein Beamter sie mit einer Kampfsporttechnik auf den Boden warf und ihr Kopf dabei auf dem Beton aufschlug. Nur kurze Zeit nach diesen Ereignissen wurde in Staten Island, New York, die Entscheidung verkündet, dass man auch gegen Daniel Pantaleo, den Polizeibeamten, der Eric Garner zu Tode gewürgt hatte, kein Verfahren eröffnet. Damit begann ein neues Kapitel in der Geschichte der gegenwärtigen Bewegung gegen Polizeigewalt. Nun stellte sich eine große Frage: Wie gelangt man von einem Moment der Empörung zu einer Bewegung?

Im Dezember 2014 und im Januar 2015 hallte der Ruf »Black Lives Matter« von jeder Ecke. Eine Woche, nachdem Daniel Pantaleo in Staten Island freigesprochen worden war, legten mehrere hundert Mitarbeiter von Kongressabgeordneten, die meisten in Schwarz gekleidet, ihre Arbeit nieder. Schwarze Sportlerinnen und Sprotler trugen in Anspielung auf den Tod von Eric Garner T-Shirts mit der Aufschrift »I Can’t Breathe« (Ich kriege keine Luft); dieselben T-Shirts waren bald in zahlreichen Schulen und Universitäten zu sehen. Tausende von Schülerinnen und Schülern und Studentinnen und Studenten begannen, sich zu organisieren und an Schulstreiks, Demonstrationen und Kundgebungen teilzunehmen. Die Proteste fanden im ganzen Land statt, und Politiker bemühten sich redlich, den Anschluss nicht völlig zu verlieren. Die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die Mike Browns Namen nie öffentlich erwähnt hatte, sah sich nun sogar gezwungen, bei einer Veranstaltung in New York ›Black Lives Matter‹ zu sagen.

Selbst der Ton Obamas begann sich zu verändern. Wenn er nun über junge Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner sprach, dann nicht mehr nur über deren moralische Mängel. »Statt dessen ging er auf das Gefühl vieler Afroamerikaner ein, ungerecht behandelt zu werden, und nannte sie einen Teil der amerikanischen Familie. Das macht es schwieriger, sie als Problemkinder zu marginalisieren, die ein bisschen »tough love« (harte Liebe; gängiger Ausdruck für Strafen und Repressalien, jW) brauchen.«¹¹ Die Mitbegründerin von Black Lives Matter, Alicia Garza, betonte die Bedeutung der anhaltenden Proteste: »Wir sehen eine Bewegung wachsen. Wir bauen Beziehungen auf, praktizieren neue Formen von Leadership und wenden neue Taktiken an. Wir haben aber auch viel von denen gelernt, die vor uns aktiv waren, Menschen wie Bayard Rustin, Diane Nash, Linda Burnham, Assata Shakur und Angela Davis.«¹²

Solidarität

Ein entscheidender Aspekt für die Zukunft der Bewegung wird ihre Fähigkeit sein, Solidarität mit anderen unterdrückten Gruppen zu zeigen. Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner haben die Härte des Lebens im Kapitalismus immer in besonderem Maße erfahren. Das heißt aber nicht, dass sie in ihrem Wunsch, die Gesellschaft zu transformieren, alleine sind. Die Unterdrückung von indigenen Communities, Migranten und allen nicht-weißen Menschen durchdringt die amerikanische Gesellschaft. Hierin liegt die Antwort für das Rätsel, wie ein Prozent der Bevölkerung über eine Gesellschaft herrschen kann, in der es im objektiven Interesse der großen Mehrheit läge, die bestehende Ordnung zu stürzen. Afroamerikaner machen nur 12 bis 13 Prozent dieser Gesellschaft aus. Sie alleine haben keine realistische Möglichkeit, die Gesellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern.

Die Bewegung muss das Ziel der Befreiung zunächst in Forderungen packen, die es erlauben, Erfahrungen zu sammeln und sich gemeinsam zu organisieren, um dann für mehr kämpfen zu können. Die Bewegung muss auch eine wirkliche Perspektive für die Solidarität unter allen Unterdrückten entwickeln. Das verlangt Netzwerke und Allianzen mit Latinas und Latinos, die Angriffen auf die Rechte von Migrantinnen und Migranten entgegentreten, Verbindungen mit Araberinnen und Arabern und Musliminnen und Muslimen, die sich gegen Islamophobie zur Wehr setzen, und die Zusammenarbeit mit indigenen Organisationen, die für ihre Selbstbestimmung kämpfen. Das ist keine vollständige Liste, sondern nur ein Anfang.

Seit die Black-Lives-Matter-Bewegung in Ferguson ihren Ausgangspunkt nahm, hat sie eine ganze Generation mit Stolz und Widerstandskraft erfüllt; eine Generation, die dieses Land versucht hat zu töten, einzusperren und zu beseitigen. Alle konnten sehen, welche Macht Proteste haben können. Um sie noch effektiver zu gestalten, um den Polizeistaat wirklich ins Wanken zu bringen und um gegen die unvermeidliche Gegenoffensive (Infiltration, Korruption, Aushöhlung) gewappnet zu sein, bedarf es nun stärkerer Organisierung und Koordination. Dann können wir von Protesten zu einer effektiven Bewegung kommen.

