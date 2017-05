Heutige Melancholie

Bewusstseinslage Saure-Gurken-Zeit: Kurt (Sylvester Groth) und Schwiegermutter (Nina W. Antonowa) auf dem Weg zur Familienfeier Foto: Hannes Hubach/X Filmverleih AG

Kaum ein erfolgreicher Roman entgeht heute der Verfilmung – und so war es nicht die Frage, ob, sondern nur wann Eugen Ruges »In Zeiten des abnehmenden Lichts« den Weg ins Kino finden würde. Nur scheinbar sperrt sich der Familienroman, dessen erzählte Zeit etwa ein Jahrhundert umfasst, der dramaturgisch notwendigen Raffung. Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase kommt mit wenig mehr als einem Tag Handlungszeit aus, um zentrale Motive wirksam zu entfalten.

Im Frühherbst 1989 feiert in der DDR Wilhelm Powileit seinen 90. Geburtstag. Der Exfunktionär wird als knorriger Stalinist gezeigt, der trotz beginnender Demenz den Zerfall seines Staats wahrnimmt. Als Antwort fällt ihm nichts als Gewalt ein. Dass sein Enkel am Vortag in den Westen geflohen ist, wird er spät erfahren; auch so meint er genug Anlass zu haben, seine Umgebung zu verachten. An erster Stelle derer, die unter ihm zu leiden haben, ist seine Frau Charlotte, die durch ihn zur Kommunistin wurde und für ihn 70 Jahre zuvor ihren ersten Mann verlassen hat, einen Oberstudienrat. Jetzt versucht sie, mit einem Arzt zu konspirieren, um ihren unerträglich gewordenen Mann in ein Heim abzuschieben.

Ebenso verachtet der Jubilar seinen Stiefsohn Kurt. Nach 1933 ging Powileit in die Illegalität des kommunistischen Widerstands und ins mexikanische Exil. Charlottes zwei Söhne schickte er in die Sowjetunion, wo sie nach dem deutschen Angriff 1941 für viele Jahre in ein Straflager kamen, das Kurts Bruder nicht überlebte. Kurt ist trotzdem Kommunist geblieben. Sich der Probleme in der DDR bewusst, hat er Verständnis auch für seinen Sohn, den Republikflüchtling, ist jedoch grundsätzlich bereit, den sozialistischen Staat zu verteidigen. Für den Alten ist dies alles Schwäche.

Mehr Sympathie hat er für seine Schwiegertochter Irina, die Kurt am Ort der Gefangenschaft geheiratet hat, und für deren Mutter; schließlich sind die beiden Sowjetbürger. Freilich ist Irina mittlerweile Alkoholikerin, und ihre herzensgute Mutter, von der man nie weiß, wieviel sie versteht, klagt immer noch über die Verwüstung der Kirchen durch die Sowjetmacht.

Es ist also viel kaputt in dieser Familie. Das Familienfest ist in unzähligen Theaterstücken und Filmen erprobt als Anlass, Konflikte aufbrechen zu lassen – das Modell funktioniert auch hier. Allerdings ist es politisch erweitert. Wilhelm Powileit hat eine mittelmäßige Funktionärskarriere gemacht (die Gratulationsartikel im ND zu runden Geburtstagen sind sorgsam abgeheftet), darum marschieren auch allerlei Repräsentanten von Staat, Partei und Gesellschaft auf.

Der Film zeichnet so ein Bild der DDR in ihrer spätesten Phase. Dass dieses Bild trübe ausfällt, überrascht im gegenwärtigen Mainstreamkino nicht. Allerdings war die DDR in ihren letzten Monaten tatsächlich morsch, sonst wäre sie zu einer ernsthaften Gegenwehr in der Lage gewesen. Die Frage ist also, wie klischeebeladen die Kritik ausfällt.

Es gibt da einen Jugendchor, der für heutige Zuschauer grotesk wirkt; dass Wilhelm altersgeil daran herumtätschelt, ist ideologisch und bösartig. Die obligatorische Lächerlichkeit des Abschnittsbevollmächtigten wird auf billige Weise dadurch erzeugt, dass der Polizist bei peinigendem Harndrang wiederholt vor verschlossener Klotür steht. Eine Bedrohungsetage darüber haust die unvermeidliche Stasi, hier repräsentiert durch ein kalt blickendes Ekel. Klug beobachtet ist auf dieser Ebene allenfalls der Parteifunktionär, der öffentlich auf jeden Streit und sogar auf die Nachricht vom in den Westen getürmten Enkel mit beschwichtigenden Phrasen reagiert; der aber im Hinterzimmer die Lage zu analysieren weiß. Hier deutet der Film immerhin an, welches politische Potential, das es auch in der Spätzeit der DDR noch gab, verschenkt wurde.

Was nun die Hauptfiguren angeht, so liegt eine merkwürdige Konstellation vor. Die vier wichtigsten – Wilhelm, Charlotte, Kurt, Irina – sind überzeugte Kommunisten. Keine dieser Figuren wird völlig denunziert; auch Wilhelm muss einst eine solche Attraktion ausgestrahlt haben, dass Charlotte ihr bürgerliches Leben aufgab. Alle diese Figuren leiden, auf ganz unterschiedliche Weise, unter dem Verlust der kommunistischen Utopie. Irina fasst dies volltrunken und rücksichtslos zusammen: Früher habe man gehungert, mutig gekämpft und etwas von der Zukunft erwartet; nun sei man satt und ohne Perspektive.

Durchgehend erscheint dieser Verlust im Film als beklagenswert. Die Analyse der Ursachen ist äußerst platt: »Stalinismus«, historisch und in Gestalt von Wilhelms Starrsinn, dazu gewisse individuelle und familiäre Unleidlichkeiten. Weshalb der Sozialismus erst dreieinhalb Jahrzehnte nach Stalins Tod zusammenbrach, wird nicht diskutiert. Ebensowenig die Frage, wie in Zeiten begrüßenswerter sozialer Absicherung das Bewusstsein von weltrevolutionären Kämpfen wachzuhalten wäre.

Zu grob verkürzter Kritik am Sozialismus kommt eine unübersehbare Melancholie, da das kommunistische Ideal nun einmal gescheitert sei. Der Film zeigt die späte DDR, sagt aber mehr aus über die Bewusstseinslage im gegenwärtigen Kapitalismus. Man vermisst die Perspektive auf etwas anderes, mag aber nicht so recht an eine solche Möglichkeit glauben. Dieser Widerspruch ist immerhin geschickt erfasst. Die Bilder sind durchgehend fernsehtauglich; man kann also ein paar Monate auf die Sendung warten und sich die Kinokarte sparen.