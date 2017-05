Ich sage nur Abgasskandal!

Heaven is a place in Braunschweig: Eintracht-Fans nach dem Rückspiel Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der VfL Wolfsburg hat gegen Eintracht Braunschweig zwei Relegationsspiele gewonnen, die für Mario Gomez »persönlich nicht viel mit Fußball zu tun hatten«. Jeweils mit 1:0. Die Umstände waren lehrreich. In Wolfsburg kann man nicht nur saubere Dieselautos bauen, hier hat auch die Fairness eine Heimstatt. Und so polierten die Helden aus der Heide schon vor dem Hinspiel mit lustigen Tricks und komödiantischen Kniffen ihr leicht angedelltes Image auf. Zunächst mal verboten sie den Braunschweiger Fans, sich Tickets für Plätze außerhalb ihrer Fankurve zu kaufen. Denn das weiß man ja noch von der Erstligapartie vor Jahren: Die wollen ihre Mannschaft wirklich spielen sehen, die gehen hin. Und flugs erglänzt das fremde Stadion im wunderschönen Blaugelb. »Das bitte nicht noch einmal«, hatte der VW-Vorstand beschlossen. Zum Karten- kam deshalb noch ein Farbreglement. Wer sein zitronenfarbenes Lieblingshemd zur Bluejeans trug, wurde gleich in einen grünen Sack gesteckt. Nein, das ist dümmliche Polemik. Er wurde schlicht nicht reingelassen. Selbst Eintracht-Präsident Sebastian Ebel, der einen dicken Hals hatte und deshalb einen blaugelben Schal trug, sollte zum Ablegen genötigt werden, sprach aber ein Machtwort: »Da müssense mich schon raustragen!«

Überdies meinte der kleinere nordöstliche Nachbar Braunschweigs, die Fußballerherzen mit Wasserspielen gewinnen zu können. Bei der Anreise wurden die Fans aus der Löwenstadt von der Polizei nach bewährter Stuttgart-21-Manier nassgespritzt, nur weil einige intellektuell Benachteiligte etwas offensiver auf ihr Flaschenpfand verzichteten. Anschließend setzte das lustige Stadion-Faktotum noch die Gästekabine unter Wasser, so dass die Mannschaft mit nassen Botten spielen musste. Was würde als Nächstes kommen? In die Schuhe scheißen? Es war dann jedenfalls kein Wunder, dass die Eintracht-Spieler auf dem Feld oft ausrutschten und dabei völlig unabsichtlich auch mal Gegenspieler rasierten. »Couragiert« hätte Fritz von Thurn und Taxis (TuT) den Auftritt der Braunschweiger genannt, wahrscheinlich auch »mit Haken und Ösen«. Sie zerstörten das Spiel der Gastgeber durch einen knochentrockenen Defensivfight. Abgesehen von zwei, drei Standards kam Wolfsburg kaum gefährlich vors Tor, Braunschweig allerdings auch nicht. Nur einmal schickte Moll mit einem Traumpass Nymann ins Blaue, der dribbelte sich am rechten Strafraumrand in Position, flankte »mit viel Übersicht« (TuT) auf den heranmähenden Boland, aber der Mann hat leider einen Quadratschädel, der Ball landete genau auf einer Kante und sprang neben das Tor. Was hätte Kumbelas kugelrunde, polierte Glatze mit diesem Ball anstellen können? Den Unterschied machte schließlich wieder einmal Mario Gomez, der einen Elfmeter wegen Handspiels verwandelte, den Schiri Stegemann nicht hätte geben dürfen, weil der Stürmer unmittelbar davor selbst mit der Hand zugange war, sich daran aber nicht mehr erinnern zu können meinte. Ich sage nur Abgasskandal!

Beim Rückspiel in Braunschweig hatte der Stürmer am Montag keinen leichten Stand. Mit »Mario Gomez ist ein Hurensohn« empfing ihn die Hamburger Straße, sogar Spieler sollen mitgesummt haben. Abgesungen wird die Invektive allerdings nach der Melodie von Belinda Carlisles »Heaven Is A Place On Earth«, und das hatte fast schon wieder etwas Friedfertiges. Umarmendes. Aber natürlich waren wir alle empört über diese »Chaoten«, die so etwas Böses sangen.

Genützt hat es auch nichts. Braunschweig spielte eine traumhafte erste Halbzeit, trieb das grüne Söldnerheer fast in die Oker, hatte zwei Hundertprozentige, eine davon macht Ken Reichel normalerweise nachts um vier, gleich nach dem Wecken, barfuß, im Schlafanzug, aber dann drückte ausgerechnet der wochenlang »unter Ladehemmung leidende« (TuT) Vierinha nach Vorarbeit von Mali und einer kollektiven Absence der gesamten Eintracht-Abwehr die vermaledeite Pille ins Netz. Der Rest war Absitzen, denn dass die Braunschweiger keine drei Tore mehr schießen würden, wussten alle, die sie in dieser Saison schon mal spielen sehen haben. Ein Hauch poetischer Gerechtigkeit umwehte auch diese Relegation: Scheiße gespielt, trotzdem gewonnen war die Wolfsburger Methode. Und genau die wurde zuvor in der Saison einmal zu oft von der Eintracht praktiziert. Oder um es mit den Worten meines Nachbarn zu sagen, zu dem ich den Kontakt jetzt eingestellt habe: »Was sollen die denn in der 1. Liga?«