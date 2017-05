Kampftag gegen Faschismus

Mitglieder des Partisanenverbands ANPI auf einer Gedenkdemonstration in Mailand am 25. April, dem Jahrestag der Befreiung Italiens, hier 2010 Foto: MILO SCIAKY/EPA

In über 90 Städten haben am Sonnabend zahlreiche Italiener einen »Tag des Antifaschismus« begangen. Wie das Nachrichtenportal des Ini­tiators, des Nationalen Partisanenverbands ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), berichtete, geriet er zu einer Kampfansage gegen Faschismus und Rassismus. Gewarnt wurde vor einem Sieg der extremen Rechten bei den Parlamentswahlen 2018 und der Rückkehr ihrer Exponenten an die Regierung. Beobachter schätzten, dass mindestens hunderttausend Menschen zu Kundgebungen, Demonstrationen, Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen gekommen waren. Teilnehmer berichteten von einer lange nicht dagewesenen Entschlossenheit, den neofaschistischen Umtrieben entgegenzutreten – namentlich der Forza Italia Silvio Berlusconis, den neuen Mussolini-Nachfolgern Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), den Rassisten der Lega Nord Matteo Salvinis und den von ihnen ausgehaltenen Sturmtrupps wie die der Forze Nuova, der Bewegung Casa Pound (Braunes Haus) und anderen Neonazis.

An den vielfältigen Veranstaltungen, darunter ein Kolloquium in Rom, nahmen Sozialdemokraten, Linke und Kommunisten, Katholiken, Gewerkschafter und Sozialarbeiter, Kulturschaffende, Studierende, darunter Mitglieder des Verbands der Universitätsstudenten (UDU) und Wissenschaftler teil – mit unterschiedlichen politischen Ansichten, aber verbunden im Bekenntnis zu den in der Verfassung verankerten antifaschistischen Traditionen. Diese seien unverzichtbar – und sie entschieden zu verteidigen eine der wichtigsten Pflichten, betonte der 94jährige ANPI-Päsident Carlo Smuraglia, der aktiv an der Resistenza gegen Hitlerdeutschland teilgenommen hatte. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens übermittelten Grußbotschaften, darunter die Generalsekretärin der CGIL-Gewerkschaft, Susanna Camusso, im Namen ihrer über vier Millionen Mitglieder, die parteilose linke Parlamentspräsidentin Laura Boldrini und Innenminister Marco Minitti von der Regierung des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) mit kleineren Parteien. In diesen Erklärungen wurden die Aktivitäten der ANPI ausführlich gewürdigt.

Auf Transparenten und in Sprechchören hieß es »Basta Fascismo« (Schluss mit dem Faschismus), »Keine Toleranz für Rassisten«, »Solidarität mit unseren ausländischen Bürgern«, »Vergesst die Toten nicht« und »Wehret den Anfängen«. Allerorts erklang das legendäre Partisanenlied »Bella Ciao«, gewidmet dem Partisanen, »der für die Freiheit starb«. Die Gräber dieses »unbekannten Partisanen«, die es in fast jedem Ort gibt, waren mit Blumen bedeckt.

ANPI-Präsident Smuraglia warnte in einem von der regierungsnahen La Repubblica veröffentlichten Appell, dass der neue Faschismus nicht nur aus nostal­gischen Mussolini-Anhängern bestehe, sondern auch aus Vertretern neuer Genrationen, denen deren »Gift« eingeflößt worden sei. Italien stehe »an einem Wendepunkt«, an der der alte Faschismus Mussolinis neu erstehe, als »neue Barbarei«, mit Rassismus und Hass.

Smuraglia erinnerte daran, dass in Italien nach 1945 der Faschismus dank der Kollaboration rechtsbürgerlicher Kräfte mit der Democrazia Cristiana (DC) an der Spitze wiedererstehen konnte, weil ihm beispielsweise das Legge Scelba (Scelba-Gesetz) des gleichnamigen DC-Innenministers einen Schein der Legalität verschaffte. Wo Smuraglia vor heutigen Machenschaften warnte, zielte das, auch ohne den Namen zu nennen, auf den im Dezember nach einem Referendum zurückgetretenen Premier Matteo Renzi. Dieser hatte gemeinsam mit dem Expremier Berlusconi, der einst zum Dreierdirektorium der faschistischen Putschloge P2 gehört hatte, eine Wahlrechtsreform angestrebt, derzufolge die stärkste Partei mit mehr als 40 Prozent der Stimmen dank einer »Siegerprämie« die Mehrheit im Parlament erhält.

Renzi hatte durch seine Kumpanei mit Berlusconi diesen nach seinem Sturz im November 2011 nicht nur vor dem endgültigen politischen »Aus« bewahrt, sondern ihm auch zu einem Comeback verholfen – laut Umfragen könnte er heute mit rund 20 Prozent der Wählerstimmen rechnen.

Als »äußerst beunruhigend« bezeichnete der ANPI-Präsident die Formierung einer »schwarzen Rechten« auf europäischer Ebene. Sie werde etwa von Marine Le Pen mit ihrem Front National verkörpert. Deren Ergebnis bei den französischen Präsidentschaftswahlen ebenso wie der »Fast-Wahlsieg von Wilders in den Niederlanden« hätten Gesinnungskumpanen in Italien Auftrieb gegeben. Smuraglia mahnte, die »Mauer in Ungarn« nicht zu vergessen und »was in der Türkei mit den Verhaftungen von Behördenvertretern und Journalisten vor sich gehe«.