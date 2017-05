Eisbrecher Putin

Königlicher Empfang: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin am Montag in Versailles Foto: Alexander Zemlianichenko/AP POOL/dpa

Bei seinem Kurzbesuch in Paris zeigte sich der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, als geduldiger Gesprächspartner des jungen französischen Staatschefs Emmanuel Macron. Als früherer Investmentbanker des Geldhauses Rothschild weiß Macron offenbar besser als sein sozialdemokratischer Vorgänger François Hollande, was die Wirtschaftsbosse des Landes wollen: Keine von den USA diktierten Sanktionen, sondern offenen Handel. Putin nahm kritische Worte des Franzosen zur Situation in der Ukraine höflich, aber unbeeindruckt hin und lud Macron zu einem Besuch nach Moskau ein.

Die Zeit der Sprachlosigkeit zwischen Frankreich und Russland, die in den vergangenen Jahren die Amtszeit Hollandes geprägt hatte, scheint zumindest vorerst beendet. Was den Syrien-Krieg betrifft, zeigten sich Putin und Macron zumindest darin einig, dass dem verwüsteten Land nur Frieden gebracht werden kann, wenn die Hauptakteure der Auseinandersetzung zu einem gemeinsamen Konzept finden. Das schließe auch die Beteiligung des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad ein. Hollande hatte dies noch verweigert. Macron warnte allerdings vor dem Gebrauch von Chemiewaffen, »gleich von welcher Seite«. Der Einsatz solchen Kriegsgeräts werde auch künftig unmittelbar mit einem Gegenschlag der französischen Armee beantwortet.

Während einer Pressekonferenz der beiden Staatschefs im Anschluss an ein Gespräch unter vier Augen äußerte Macron mit Zustimmung Putins den Wunsch, die französische »Partnerschaft« mit Russland »wieder zu stärken«. Macron: »Das ist der Leitfaden unserer Aktion in Syrien, und das, was ich über unsere gemeinsame Arbeit in der Koalition hinaus will, ist die Stärkung der Partnerschaft mit Russland.« Er wolle »einen Übergang zur Demokratie in Syrien«, sagte Macron, »aber unter Beibehaltung des Staates Syrien«. Im Hinblick darauf sei es notwendig, »alle teilnehmenden Parteien einzubeziehen, die Repräsentanten Assads eingeschlossen«.

Putin, der Macrons Vorschläge mit zustimmendem Kopfnicken begleitete, sagte: »Wichtiger (als die Personalie Assad, jW) ist der Kampf gegen den Terrorismus. Der französische Präsident hat vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe zu bilden – mit Experten, die sich sowohl in Moskau als auch in Paris zusammensetzen können. Was die syrische Problematik anbetrifft, so sind wir der Meinung, dass wir die terroristische Bedrohung nicht bekämpfen können, indem wir den Staat zerstören.«

Ebenso wie bei der Syrien-Frage blieben die US-amerikanischen Versuche, Russland im Verein mit der Europäischen Union politisch und wirtschaftlich zu isolieren, auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine unerwähnt. Putin versicherte, dass die von den USA und der EU verhängten »Sanktionen« gegen sein Land »in keiner Weise« dazu beitrügen, die ukrainische Krise zu lösen. Dem widersprach Macron nicht. Der Franzose hat offenbar vor allem die Interessen der heimischen Wirtschaft im Auge, wenn er, wie am Montag, »für die nächsten Tage oder Wochen« ein Treffen der Vertreter Frankreichs, Russ­lands, Deutschlands und der Ukraine ankündigt.

Macron hatte sich schon im Frühjahr 2016, als er noch Wirtschaftsminister unter Hollande war, für eine »schnelle Aufhebung der Sanktionen« gegen Russland ausgesprochen. Die Handelsquote zwischen den beiden Ländern war danach, im Vergleich zum Vorjahr, um rund 14 Prozent gestiegen und hatte ein Volumen von zwölf Milliarden Euro erreicht. Diese Tendenz stabilisierte sich zu Beginn des Jahres 2017 mit einem Anstieg der Handelsquote um 23,7 Prozent. Französische Investoren belegen derzeit den sechsten Platz in Russland.

Als Treffpunkt für seine Gespräche mit Putin hatte Macron das Schloss von Versailles gewählt – ehemaliger Sitz französischer Könige, wo der russische Zar Peter der Große vor exakt 300 Jahren dem damals sieben Jahre jungen König Ludwig XV. begegnet war.